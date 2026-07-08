Пхукет для всей семьи: слоны, Самет Нангше и Mantra Spa
Провести день в спокойном ритме вместе с близкими
Это путешествие создано для семейного отдыха.
Детей ждут знакомство и купание со слонами, самолёты, пролетающие прямо над пляжем, море и новые впечатления.
Взрослые смогут насладиться красивыми видами, расслабиться в современном спа-комплексе и провести день без спешки. Маршрут продуман так, чтобы всем было комфортно и интересно.
Описание экскурсии
7:00–8:00 — сбор путешественников по отелям
9:10 — Белый храм. Первая остановка — тихий храм с живописной территорией, где можно прогуляться и сделать красивые семейные фотографии.
10:00 — пляж с самолётами. Одно из самых необычных мест Пхукета: самолёты заходят на посадку прямо над пляжем, пролетая совсем низко над отдыхающими.
11:20 — пляж слонов и обед. Главная часть программы. Вы сможете покормить слонов, искупаться вместе с ними, понаблюдать за животными в естественной среде, отдохнуть на пляже и искупаться в море. После программы вас ждёт обед с видом на побережье.
13:30 — Самет Нангше. Остановимся на одной из самых известных смотровых площадок Таиланда, чтобы полюбоваться заливом Пхангнга и мангровыми лесами.
15:00 — Mantra Spa. Завершим день отдыхом в большом спа-комплексе под открытым небом с минеральными бассейнами, травяными и ароматическими ваннами, грязевыми процедурами, саунами и уютными зонами отдыха.
18:00 — отправление в отели
Организационные детали
В стоимость входят страховка, полноценный обед с вегетарианскими опциями и посещение всех объектов
Для посещения храмов необходимо, чтобы плечи и колени были закрыты
Все активности со слонами проходят под контролем сотрудников. Родителям рекомендуется находиться рядом с детьми во время всех активностей
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 12 лет
$135
Стандартный
$158
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша команда действительно любит Таиланд и хочет показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом. Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортная организация, атмосфера в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе.
С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко — чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.
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