Это путешествие создано для семейного отдыха. Детей ждут знакомство и купание со слонами, самолёты, пролетающие прямо над пляжем, море и новые впечатления. Взрослые смогут насладиться красивыми видами, расслабиться в современном спа-комплексе и провести день без спешки. Маршрут продуман так, чтобы всем было комфортно и интересно.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:00–8:00 — сбор путешественников по отелям

9:10 — Белый храм. Первая остановка — тихий храм с живописной территорией, где можно прогуляться и сделать красивые семейные фотографии.

10:00 — пляж с самолётами. Одно из самых необычных мест Пхукета: самолёты заходят на посадку прямо над пляжем, пролетая совсем низко над отдыхающими.

11:20 — пляж слонов и обед. Главная часть программы. Вы сможете покормить слонов, искупаться вместе с ними, понаблюдать за животными в естественной среде, отдохнуть на пляже и искупаться в море. После программы вас ждёт обед с видом на побережье.

13:30 — Самет Нангше. Остановимся на одной из самых известных смотровых площадок Таиланда, чтобы полюбоваться заливом Пхангнга и мангровыми лесами.

15:00 — Mantra Spa. Завершим день отдыхом в большом спа-комплексе под открытым небом с минеральными бассейнами, травяными и ароматическими ваннами, грязевыми процедурами, саунами и уютными зонами отдыха.

18:00 — отправление в отели

Организационные детали