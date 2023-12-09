Наслаждайтесь быстрым, безопасным и удобным трансфером на скоростном катере от/до островов Пхи-Пхи, который доставит вас до места назначения быстрее других видов транспорта. По пути вы сможете полюбоваться пейзажами залива между Пхукетом, Пхангнгой и Краби.
Ближайшие даты:
9
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даты
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|от 800 ฿
|Детский (4-11 лет)
|от 750 ฿
|Детский (до 3 лет)
|0 ฿
Описание
Что вас ждет
Насладитесь быстрой, удобной и безопасной поездкой на скоростном катере в одну сторону с Пхукета до пирса Тонсай на островах Пхи-Пхи или пляжа Лаем Тонг или наоборот. Доберитесь до пункта назначения быстрее, чем любой другой вид транспорта.
Выберите трансфер от пирса Пхукета Рассада до пирса Тонсай или пляжа Лаем
Тонг. Вы также можете заказать трансфер с Пхи-Пхи на Пхукет. Полюбуйтесь пейзажем залива между Пхукетом, Пхангнгой и Краби, пересекая Андаманское море. Важно знать• Не подходит для беременных женщин, младенцев до года,людей в инвалидных креслах или с ограниченными возможностями передвижения, а также для людей старше 65 лет.
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, также принимаются копии, солнцезащитные очки, защитную маску, платок или шарф, летнюю шляпу, солнцезащитный крем, средство от укачивания в транспорте.
- Запрещены детские коляски.
- Погодные условия могут повлиять на время и продолжительность отправления.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на скоростном катере в одну сторону
- Бутылка воды
- 1 ручная кладь на человека (максимум 15 кг багажа)
- Что не входит
- Встреча в отеле и высадка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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