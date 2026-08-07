Что вас ждет

Насладитесь быстрой, удобной и безопасной поездкой на скоростном катере в одну сторону с Пхукета до пирса Тонсай на островах Пхи-Пхи или пляжа Лаем Тонг или наоборот. Доберитесь до пункта назначения быстрее, чем любой другой вид транспорта.

Выберите трансфер от пирса Пхукета Рассада до пирса Тонсай или пляжа Лаем

Тонг. Вы также можете заказать трансфер с Пхи-Пхи на Пхукет. Полюбуйтесь пейзажем залива между Пхукетом, Пхангнгой и Краби, пересекая Андаманское море. Важно знать• Не подходит для беременных женщин, младенцев до года,людей в инвалидных креслах или с ограниченными возможностями передвижения, а также для людей старше 65 лет.