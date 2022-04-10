Привет! Меня зовут Денис, живу на Пхукете с 2015 года, за это время полюбил остров как свой дом, приобрёл множество друзей разных национальностей, получил огромный жизненный опыт, находясь в долгом путешествии по миру. Вместе с командой опытных гидов мы организуем индивидуальные туры. Наша задача — сделать ваш отдых на Пхукете необычным, комфортным и интересным. Покажем вам Таиланд своими глазами.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Мы встретим вас у отеля и с комфортом провезем по топовым локациям Пхукета. Программа гибкая, ее можно скорректировать по вашему желанию, но мы предлагаем посетить следующие локации:
Ботанический сад — одно из самых впечатляющих мест на острове. Вся территория украшена декором в тайском стиле, резными деревянными фигурами и фонтанами. Вы оцените разнообразие растений, прогуляетесь среди благоухающих садов и прудов с прекрасными лотосами, лилиями и японскими карпами.
Слоновья ферма — здесь вы сможете покормить этих умных животных и отправиться с ними в джунгли, сидя в закрепленной на спине слона двухместной корзине.
Храмовый комплекс «Большой Будда» — вы сделаете снимки с белоснежной статуей Будды и полюбуетесь открывающимися отсюда видами.
Смотровые площадки «Камни» и «Башня» — нам откроются панорамные виды на остров, а в ясную погоду отсюда просматриваются даже архипелаг Пхи-пхи и часть побережья Краби.
Гора Обезьян — множество макак облюбовали склоны этой горы.
Пляжи Нуи, Най-харн и Ао-сан: уютные бухты, живописные валуны, сочная растительность и чистые воды моря — все, что нужно для купания и ярких снимков.
Организационные детали
Экскурсия проходит на новом комфортном автомобиле Toyota Fortuner (6 мест) либо на другом свободном комфортабельном автомобиле
Маршрут экскурсии планируется заранее, но может корректироваться по ходу проведения
Экскурсия длится 6 часов с перерывом на обед или без него (по желанию)
С собой возьмите воду и деньги на дополнительные затраты и входные билеты
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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