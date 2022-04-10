Денис — ваша команда гидов на Пхукете

Провели 11 экскурсий для 7 туристов

Привет! Меня зовут Денис, живу на Пхукете с 2015 года, за это время полюбил остров как свой дом, приобрёл множество друзей разных национальностей, получил огромный жизненный опыт, находясь в долгом путешествии по миру. Вместе с командой опытных гидов мы организуем индивидуальные туры. Наша задача — сделать ваш отдых на Пхукете необычным, комфортным и интересным. Покажем вам Таиланд своими глазами.