Пхукет с открытки

Посетить Ботанический сад и Большого Будду, насладиться видами со смотровых и отдохнуть на пляжах

Индивидуальная
В этой программе мы собрали коллекцию живописных локаций острова: вы прогуляетесь среди ароматных клумб Ботанического сада и полюбуетесь лилиями в пруду.

Увидите белоснежного Будду и с высоты окинете взглядом изрезанную линию берега.

На десерт — три пляжа, которые отлично подходят и для инстаграмных снимков, и для купания.
Пхукет с открытки
Пхукет с открытки
Пхукет с открытки
Пхукет с открытки
Пхукет с открытки
Пхукет с открытки
Пхукет с открытки
Пхукет с открытки
Пхукет с открытки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мы встретим вас у отеля и с комфортом провезем по топовым локациям Пхукета. Программа гибкая, ее можно скорректировать по вашему желанию, но мы предлагаем посетить следующие локации:

  • Ботанический сад — одно из самых впечатляющих мест на острове. Вся территория украшена декором в тайском стиле, резными деревянными фигурами и фонтанами. Вы оцените разнообразие растений, прогуляетесь среди благоухающих садов и прудов с прекрасными лотосами, лилиями и японскими карпами.
  • Слоновья ферма — здесь вы сможете покормить этих умных животных и отправиться с ними в джунгли, сидя в закрепленной на спине слона двухместной корзине.
  • Храмовый комплекс «Большой Будда» — вы сделаете снимки с белоснежной статуей Будды и полюбуетесь открывающимися отсюда видами.
  • Смотровые площадки «Камни» и «Башня» — нам откроются панорамные виды на остров, а в ясную погоду отсюда просматриваются даже архипелаг Пхи-пхи и часть побережья Краби.
  • Гора Обезьян — множество макак облюбовали склоны этой горы.
  • Пляжи Нуи, Най-харн и Ао-сан: уютные бухты, живописные валуны, сочная растительность и чистые воды моря — все, что нужно для купания и ярких снимков.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на новом комфортном автомобиле Toyota Fortuner (6 мест) либо на другом свободном комфортабельном автомобиле
  • Маршрут экскурсии планируется заранее, но может корректироваться по ходу проведения
  • Экскурсия длится 6 часов с перерывом на обед или без него (по желанию)
  • С собой возьмите воду и деньги на дополнительные затраты и входные билеты

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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