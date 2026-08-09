В этой программе мы собрали коллекцию живописных локаций острова: вы прогуляетесь среди ароматных клумб Ботанического сада и полюбуетесь лилиями в пруду. Увидите белоснежного Будду и с высоты окинете взглядом изрезанную линию берега. На десерт — три пляжа, которые отлично подходят и для снимков в соцсети, и для купания.
Описание экскурсии
Мы встретим вас у отеля и с комфортом провезем по топовым локациям Пхукета. Программа гибкая, ее можно скорректировать по вашему желанию, но мы предлагаем посетить следующие локации:
- Ботанический сад — одно из самых впечатляющих мест на острове. Вся территория украшена декором в тайском стиле, резными деревянными фигурами и фонтанами. Вы оцените разнообразие растений, прогуляетесь среди благоухающих садов и прудов с прекрасными лотосами, лилиями и японскими карпами.
- Смотровая площадка Лаем Синг — популярная остановка по дороге между пляжами Камала и Сурин. Здесь вы найдете небольшую беседку в тайском стиле, откуда открывается красивый вид. Сюда любят приезжать местные жители и путешественники, чтобы насладится закатом, снять красивые видео и сделать фотографии.
- Храмовый комплекс «Большой Будда» — вы сделаете снимки с белоснежной статуей Будды и полюбуетесь открывающимися отсюда видами.
- Смотровые площадки «Камни» и «Башня» — нам откроются панорамные виды на остров, а в ясную погоду отсюда просматриваются даже архипелаг Пхи-пхи и часть побережья Краби.
- Гора Обезьян — множество макак облюбовали склоны этой горы.
- Пляжи Нуи, Най-харн и Ао-сан: уютные бухты, живописные валуны, сочная растительность и чистые воды моря — все, что нужно для купания и ярких снимков.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на новом комфортном автомобиле Toyota Fortuner (6 мест) либо на другом свободном комфортабельном автомобиле
- Маршрут экскурсии планируется заранее, но может корректироваться по ходу проведения
- Экскурсия длится 6 часов с перерывом на обед или без него (по желанию)
- С собой возьмите воду и деньги на дополнительные затраты и входные билеты
- Оставшуюся часть оплаты нужно подготовить в местной валюте, тайских батах. Также вы можете оплатить оставшуюся стоимость в рублях переводом онлайн.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 339 туристов
Живу на Пхукете с 2015 года. За это время я полюбил остров как свой дом, познакомился с людьми разных национальностей, приобрёл огромный жизненный опыт и много путешествовал по миру. Вместе с командой опытных гидов мы организуем индивидуальные, комфортные и интересные туры. Наша задача — сделать ваш отдых лёгким, безопасным, насыщенным эмоциями и настоящими впечатлениями. Мы покажем вам Таиланд своими глазами!
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