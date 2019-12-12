2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Попробуйте взять самобытность Таиланда и поместить её в крохотный европейский городок с узкими улочками. Именно такая гремучая смесь ждет вас на прогулке! Мы прокатимся по колониальному Старому городу, заглянем в уютные кафе, разберемся в местном стрит-арте, помедитиуем в буддийском храме, а в завершение заберемся на потрясающую обзорную площадку.

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Описание экскурсии

Сложить свой пазл Пхукет-Тауна

Старый город встретит вас колоритными китайско-португальскими улочками, безумными граффити, любопытными кафе и отелями, которые больше напоминают музеи. Мы пройдем по колониальным кварталам к отелю, где снимали знаменитый фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, отыщем яркие ракурсы для фото и оригинальные украшения ручной работы. А еще сможем заглянуть в мастерскую художника, оценить необычные вкусы лучшего мороженого на Пхукете и выпить чашечку кофе, рассуждая об особенностях местного стрит-арта.

Мотопрогулка по секретным окрестностям

Подобрав ключ к Старому городу, мы отправимся за его пределы — к открыточным видам острова и его неизведанным уголкам:

прогуляетесь по самой старинной и аутентичной части Пхукета, его колоритным улочкам в китайско-португальском стиле с настенными граффити, где каждый отель и кафе — мини-музей

заглянете в гости в необычное кафе с капибарами

подниметесь на Гору Обезьян — и, разумеется, познакомитесь с её юркими обитателями (и даже сможете их угостить)

сделаете отличные снимки на красивейшей обзорной площадке острова, а заодно с высоты взглянете на Старый город

посетите аутентичный и нетуристический буддийский храм — идеальное место на Пхукете, чтобы помедитировать и отыскать внутреннюю гармонию

а в конце прогулки освежитесь у водопада Кату, излюбленного уголка тайцев для семейного отдыха

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей дружной команды

Что входит в стоимость, а что – нет

В стоимость входит сопровождение личного гида на мотобайке, шлем и дождевик

Отдельно по желанию оплачиваются обед и корм для обезьян

Что взять с собой

Полотенце, купальник, солнцезащитный крем, накидку для храма (если ваша одежда открытая)