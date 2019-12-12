2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Насыщенный мототур по Старому городу и его окрестностям - от Горы Обезьян до водопада Кату
Попробуйте взять самобытность Таиланда и поместить её в крохотный европейский городок с узкими улочками.
Именно такая гремучая смесь ждет вас на прогулке! Мы прокатимся по колониальному Старому городу, заглянем в уютные кафе, разберемся в местном стрит-арте, помедитиуем в буддийском храме, а в завершение заберемся на потрясающую обзорную площадку.
Старый город встретит вас колоритными китайско-португальскими улочками, безумными граффити, любопытными кафе и отелями, которые больше напоминают музеи. Мы пройдем по колониальным кварталам к отелю, где снимали знаменитый фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, отыщем яркие ракурсы для фото и оригинальные украшения ручной работы. А еще сможем заглянуть в мастерскую художника, оценить необычные вкусы лучшего мороженого на Пхукете и выпить чашечку кофе, рассуждая об особенностях местного стрит-арта.
Мотопрогулка по секретным окрестностям
Подобрав ключ к Старому городу, мы отправимся за его пределы — к открыточным видам острова и его неизведанным уголкам:
прогуляетесь по самой старинной и аутентичной части Пхукета, его колоритным улочкам в китайско-португальском стиле с настенными граффити, где каждый отель и кафе — мини-музей
заглянете в гости в необычное кафе с капибарами
подниметесь на Гору Обезьян — и, разумеется, познакомитесь с её юркими обитателями (и даже сможете их угостить)
сделаете отличные снимки на красивейшей обзорной площадке острова, а заодно с высоты взглянете на Старый город
посетите аутентичный и нетуристический буддийский храм — идеальное место на Пхукете, чтобы помедитировать и отыскать внутреннюю гармонию
а в конце прогулки освежитесь у водопада Кату, излюбленного уголка тайцев для семейного отдыха
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей дружной команды
Что входит в стоимость, а что – нет
В стоимость входит сопровождение личного гида на мотобайке, шлем и дождевик
Отдельно по желанию оплачиваются обед и корм для обезьян
Что взять с собой
Полотенце, купальник, солнцезащитный крем, накидку для храма (если ваша одежда открытая)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$120
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 9 туристов
Я объехала 15 стран Азии и вот уже более трех лет живу на чудесном Пхукете. Влюблена в Таиланд! Для меня очень важно делиться своей любовью и показывать этот экзотический уголок планеты таким, каким вижу его я. Поэтому мы с командой молодых и активных ребят разработали маршруты, раскрывающие настоящий Пхукет. До встречи на райском острове!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Все очень понравилось! Отличная и очень необычная программа! Увидела Пхукет с другой стороны, прогулялись по не туристическим местам. . Сама боюсь садится на байк, поэтому решила довериться профессионалам! Рассказали много интересных историй. Спасибо, что по моему пожеланию немного изменили программу. Спасибо за отлично проведенное время, получила много положительных эмоций и впечатлений! Всем рекомендую!
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Виктория
Выбрали индивидуальную экскурсию «Пхукет Таун», Увидели красивейшие уголки Пхукета,проведя время с гидами Егором и Алексеем в дружеском и непринужденном общении. Ребята учли все наши пожелания и очень грамотно выстроили маршрут, были внимательны и предупредительны.. Пхукет на байке-это круто 😁 Спасибо 😊
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