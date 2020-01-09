2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сложить свой пазл Пхукет-Тауна

Старый город встретит вас колоритными китайско-португальскими улочками, безумными граффити, любопытными кафе и отелями, которые больше напоминают музеи. Мы пройдем по колониальным кварталам к отелю, где снимали знаменитый фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, отыщем яркие ракурсы для фото и оригинальные украшения ручной работы. А еще сможем заглянуть в мастерскую художника, оценить необычные вкусы лучшего мороженого на Пхукете и выпить чашечку кофе, рассуждая об особенностях местного стрит-арта.

Мотопрогулка по секретным окрестностям

Подобрав ключ к Старому городу, мы отправимся за его пределы — к открыточным видам острова и его неизведанным уголкам: