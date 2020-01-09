2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенный мототур по Старому городу и его окрестностям — от Горы Обезьян до водопада Кату

Анастасия
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Анастасия – представитель гидов
Попробуйте взять самобытность Таиланда и поместить её в крохотный европейский городок с узкими улочками.

Именно такая гремучая смесь ждет вас на прогулке! Мы прокатимся по колониальному Старому городу, заглянем в уютные кафе, разберемся в местном стрит-арте, помедитиуем в буддийском храме, а в завершение заберемся на потрясающую обзорную площадку.
$78
$63 за человека
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 5.5 часов
До 10 человек
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Пхукет-Таун вдоль и поперек
Пхукет-Таун вдоль и поперек

Что вас ожидает

Сложить свой пазл Пхукет-Тауна
Старый город встретит вас колоритными китайско-португальскими улочками, безумными граффити, любопытными кафе и отелями, которые больше напоминают музеи. Мы пройдем по колониальным кварталам к отелю, где снимали знаменитый фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, отыщем яркие ракурсы для фото и оригинальные украшения ручной работы. А еще сможем заглянуть в мастерскую художника, оценить необычные вкусы лучшего мороженого на Пхукете и выпить чашечку кофе, рассуждая об особенностях местного стрит-арта.

Мотопрогулка по секретным окрестностям
Подобрав ключ к Старому городу, мы отправимся за его пределы — к открыточным видам острова и его неизведанным уголкам:

  • вы подниметесь на Гору Обезьян — и, разумеется, познакомитесь с её юркими обитателями (и даже сможете их угостить)
  • сделаете отличные снимки на красивейшей обзорной площадке острова, а заодно с высоты взглянете на Старый город
  • посетите аутентичный и нетуристический буддийский храм — идеальное место на Пхукете, чтобы помедитировать и отыскать внутреннюю гармонию
  • а в конце прогулки освежитесь у водопада Кату, излюбленного уголка тайцев для семейного отдыха

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей дружной команды

Что входит в стоимость, а что – нет

  • В стоимость входит сопровождение личного гида на мотобайке, шлем и дождевик
  • Отдельно по желанию оплачиваются обед (50-150 бат) и корм для обезьян (20-100 бат)

Что взять с собой
Полотенце, купальник, солнцезащитный крем, накидку для храма (если ваша одежда открытая)

Пхукет-Таун вдоль и поперек
Пхукет-Таун вдоль и поперек
Пхукет-Таун вдоль и поперек
Пхукет-Таун вдоль и поперек
Пхукет-Таун вдоль и поперек
Пхукет-Таун вдоль и поперек
Пхукет-Таун вдоль и поперек
Пхукет-Таун вдоль и поперек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия. Я объехала 15 стран Азии и вот уже более трех лет живу на чудесном Пхукете. Я влюблена в Таиланд! Для меня очень важно делиться своей любовью и показывать этот экзотический уголок планеты таким, каким вижу его я. Поэтому мы с командой молодых и активных ребят разработали маршруты, раскрывающие настоящий Пхукет. До встречи на райском острове!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Выбрали индивидуальную экскурсию «Пхукет Таун», Увидели красивейшие уголки Пхукета,проведя время с гидами Егором и Алексеем в дружеском и непринужденном общении. Ребята учли все наши пожелания и очень грамотно выстроили маршрут, были внимательны и предупредительны..Пхукет на байке-это круто ️😁 Спасибо 😊
12 декабря 2019
Все очень понравилось! Отличная и очень необычная программа! Увидела Пхукет с другой стороны, прогулялись по не туристическим местам.. Сама боюсь садится на байк, поэтому решила довериться профессионалам! Рассказали много интересных историй. Спасибо, что по моему пожеланию немного изменили программу. Спасибо за отлично проведенное время, получила много положительных эмоций и впечатлений! Всем рекомендую!

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