Пляж с низколетящими самолётами и брошенный отель в джунглях

Уникальный трансфер в Пхукет: Пляж с низколетящими самолетами и отель в джунглях

5
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Ответы на вопросы
Пхукет знаменит не только своими пляжами, но и пляжем над которым низко пролетают самолёты, некоторые путешественники боятся упустить посещение такого места.

Если Вы одни из таких, Вам необходимо выбрать именно мою программу потому что она включает не только места где садятся самолёты, но и дикий пляж посредине 10-ти километрового пляжа. А когда насладимся пляжем отправимся прогуляться по мосту «Дорога в Рай». А по дороге домой мы посетим смотровую и отель в джунглях.
Пляж с низколетящими самолётами и брошенный отель в джунглях
Пляж с низколетящими самолётами и брошенный отель в джунглях
Пляж с низколетящими самолётами и брошенный отель в джунглях
Пляж с низколетящими самолётами и брошенный отель в джунглях
Пляж с низколетящими самолётами и брошенный отель в джунглях
Пляж с низколетящими самолётами и брошенный отель в джунглях
Пляж с низколетящими самолётами и брошенный отель в джунглях
Пляж с низколетящими самолётами и брошенный отель в джунглях
Пляж с низколетящими самолётами и брошенный отель в джунглях
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Пляж с низколетящими самолётами
  • Мост «Дорога в Рай»
  • Секретная смотровая площадка
  • Отель в джунглях
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Пхукет: От самолетов до джунглей.
  • Пхукет известен не только своими прекрасными пляжами, но и уникальным пляжем, над которым низко пролетают самолеты, что может вызывать определенную тревогу у некоторых путешественников. Однако, если вы входите в число таких людей, то моя программа экскурсии идеально подойдет именно вам, поскольку она включает в себя не только места, откуда можно наблюдать садку самолетов, но и дикий пляж, находящийся посреди 10-километрового побережья.
  • После того, как мы насладимся пляжем, наша экскурсия продолжится с прогулки по знаменитому мосту «Дорога в Рай». Этот мост предлагает захватывающий вид на окружающую природу и позволит вам проникнуться волшебной атмосферой местности. Затем, по пути домой, мы посетим смотровую площадку и отель в джунглях, где вы сможете насладиться великолепным видом на густые тропические леса и окружающую природу.
  • Моя программа экскурсии позволяет вам полностью ощутить дух Пхукета, раскрыть его уникальные черты и насладиться местами, которые обычно не включаются в типичные туристические маршруты. Вы сможете создать незабываемые воспоминания о вашем путешествии, наслаждаясь разнообразием природы и атмосферой этого потрясающего места.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Трансфер
  • Выходные билеты
Что не входит
  • Питание
  • Покупки
Место начала и завершения?
Место проживания гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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6 июля 2023
Отличная организация экскурсии,шикарные виды, тайные локации, все посмотрели и даже чуть больше, чем заявлено по плану, дочь-подросток в восторге))). Экскурсию проводил гид Яков-очень пунктуальный, остроумный и знающий свое дело профессионал, было нескучно и познавательно, отдельно хочется поблагодарить его за терпение т. к. отличные фотки с первого раза у девочек не получаются)))

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