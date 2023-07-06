Пхукет знаменит не только своими пляжами, но и пляжем над которым низко пролетают самолёты, некоторые путешественники боятся упустить посещение такого места.



Если Вы одни из таких, Вам необходимо выбрать именно мою программу потому что она включает не только места где садятся самолёты, но и дикий пляж посредине 10-ти километрового пляжа. А когда насладимся пляжем отправимся прогуляться по мосту «Дорога в Рай». А по дороге домой мы посетим смотровую и отель в джунглях.