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Если Вы одни из таких, Вам необходимо выбрать именно мою читать дальше уменьшить программу потому что она включает не только места где садятся самолёты, но и дикий пляж посредине 10-ти километрового пляжа. А когда насладимся пляжем отправимся прогуляться по мосту «Дорога в Рай». А по дороге домой мы посетим смотровую и отель в джунглях. Пхукет знаменит не только своими пляжами, но и пляжем над которым низко пролетают самолёты, некоторые путешественники боятся упустить посещение такого места.Если Вы одни из таких, Вам необходимо выбрать именно мою 5 3 отзыва

Яков Ваш гид на Пхукете Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $240 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 🇷🇺 русский 8 часов 1-4 человека Полеты на самолетах Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Пхукет: От самолетов до джунглей Пхукет известен не только своими прекрасными пляжами, но и уникальным пляжем, над которым низко пролетают самолеты, что может вызывать определенную тревогу у некоторых путешественников. Однако, если вы входите в число таких людей, то моя программа экскурсии идеально подойдет именно вам, поскольку она включает в себя не только места, откуда можно наблюдать садку самолетов, но и дикий пляж, находящийся посреди 10-километрового побережья. После того, как мы насладимся пляжем, наша экскурсия продолжится с прогулки по знаменитому мосту «Дорога в Рай». Этот мост предлагает захватывающий вид на окружающую природу и позволит вам проникнуться волшебной атмосферой местности. Затем, мы посетим смотровую площадку и отель с горячим источником и шикарным пляжем, где вы сможете насладиться великолепным видом, искупаться в море и в горячем и ледяном бассейне. Что позволит Вам исцелиться от многих недомоганий. Моя программа экскурсии позволяет вам полностью ощутить дух Пхукета, раскрыть его уникальные черты и насладиться местами, которые обычно не включаются в типичные туристические маршруты. Вы сможете создать незабываемые воспоминания о вашем путешествии, наслаждаясь разнообразием природы и атмосферой этого потрясающего места. Важная информация:

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пляж с низколетящими самолётами

Мост «Дорога в Рай»

Смотровая площадка Sky Walk Samet Nangshe

Отель с горячим ключом и шикарным пляжем Что включено Гид Что не входит в цену Питание

Покупки

Входные билеты на смотровую

Day Pass на горячий источник

Трансфер Место начала и завершения? Место проживания гостей Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.