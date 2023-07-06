Пхукет знаменит не только своими пляжами, но и пляжем над которым низко пролетают самолёты, некоторые путешественники боятся упустить посещение такого места.
Если Вы одни из таких, Вам необходимо выбрать именно мою
Если Вы одни из таких, Вам необходимо выбрать именно мою
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Пхукет: От самолетов до джунглей Пхукет известен не только своими прекрасными пляжами, но и уникальным пляжем, над которым низко пролетают самолеты, что может вызывать определенную тревогу у некоторых путешественников. Однако, если вы входите в число таких людей, то моя программа экскурсии идеально подойдет именно вам, поскольку она включает в себя не только места, откуда можно наблюдать садку самолетов, но и дикий пляж, находящийся посреди 10-километрового побережья. После того, как мы насладимся пляжем, наша экскурсия продолжится с прогулки по знаменитому мосту «Дорога в Рай». Этот мост предлагает захватывающий вид на окружающую природу и позволит вам проникнуться волшебной атмосферой местности. Затем, мы посетим смотровую площадку и отель с горячим источником и шикарным пляжем, где вы сможете насладиться великолепным видом, искупаться в море и в горячем и ледяном бассейне. Что позволит Вам исцелиться от многих недомоганий. Моя программа экскурсии позволяет вам полностью ощутить дух Пхукета, раскрыть его уникальные черты и насладиться местами, которые обычно не включаются в типичные туристические маршруты. Вы сможете создать незабываемые воспоминания о вашем путешествии, наслаждаясь разнообразием природы и атмосферой этого потрясающего места. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляж с низколетящими самолётами
- Мост «Дорога в Рай»
- Смотровая площадка Sky Walk Samet Nangshe
- Отель с горячим ключом и шикарным пляжем
Что включено
- Гид
Что не входит в цену
- Питание
- Покупки
- Входные билеты на смотровую
- Day Pass на горячий источник
- Трансфер
Место начала и завершения?
Место проживания гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Отличная организация экскурсии,шикарные виды, тайные локации, все посмотрели и даже чуть больше, чем заявлено по плану, дочь-подросток в восторге))). Экскурсию проводил гид Яков-очень пунктуальный, остроумный и знающий свое дело профессионал, было нескучно и познавательно, отдельно хочется поблагодарить его за терпение т. к. отличные фотки с первого раза у девочек не получаются)))
Вам был полезен этот отзыв?
М
Отличная экскурсия за скромную стоимость! Яков показал лучшие места Пхукета, очень понравился пляж с самолетами и смотровая площадка. Заехали даже в старый город. Великолепный гид с отличным знанием мест, крайне рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Очень рекомендуем данную экскурсию! Узнаете о необычных местах Пхукета, недоступных обыденному туристу! Помимо красивых мест, вся экскурсия сопровождается профессиональным и интересным рассказом гида
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии на «Пляж с низколетящими самолётами, Стеклянный мост на Самет Нангше и Термы»
Групповая
до 20 чел.
Из Пхукета - по Южному Таиланду в рассветный час
Увидеть стеклянный мост Самет Нангши, остров Джеймса Бонда, пляж с самолётами и кувшинки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 04:00
10 авг в 04:00
12 авг в 04:00
$99 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Сделать фото с пролетающим над головой лайнером, побывать в заповедном лесу и искупаться в водопаде
Начало: На парковке вашего отеля
Завтра в 08:00
9 авг в 07:00
от $260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Встретить рассвет на смотровой «Самет-Нангше»
Мотопоездка из Пхукета к красивейшей площадке на материке и на пляж Май Као
Начало: У вашего отеле
Завтра в 05:30
9 авг в 05:30
от $130 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Пханг Нга и стеклянный мост Beyond Skywalk
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
9 авг в 06:30
$97 за человека
$240 за экскурсию