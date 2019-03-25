2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы побываете в храме, находящемся в отдалении от популярных маршрутов и отдохнете на чистейшем озере Чео Лан — тайском «Байкале», окруженном карстовыми горами.
Описание экскурсии
Храм обезьян
Мы посетим храм Суван Куха: у его входа и на втором уровне грота живут сотни обезьян, ждущие ваших угощений. Здесь находится знаменитая статуя лежащего Будды длиной в 15 метров — тайцы приходят к ней, чтобы помолиться о здоровье своих близких.
Затерянный мир рукотворного озера
Озеро Чео Лан появилось по велению короля Таиланда около 20 лет назад, когда было принято решение о возведении дамбы: еще недавно в этой долине жили люди. Вы и сегодня можете разглядеть на дне водоема пару деревушек — в некоторых местах его глубина составляет 150 метров. Его водную гладь окружают карстовые горы, внутри которых скрываются разнообразные пещеры и гроты. Атмосфера гармонии и удивительного спокойствия позволит вам абсолютно расслабиться и насладиться великолепием непокоренной природы.
Программа
06:30 Отъезд из отеля
08:45 Храм Суван Куха (храм обезьян)
10:50 Прибытие на пирс озера Чео Лан, где вас ждет длинноносая лодка традиционном тайском стиле
12:50 Скалы Гуйлинь
13:50 Обед (тайское меню). Купание и катание на каное по озеру Чео Лан
17:50 Посещение храмового комплекса Банг Тон на вершине горы Као Лак
19:20 Возвращение в отель
Организационные детали
- Обратите внимание, что в низкий сезон (лето, осень) программа туров может меняться в связи с погодными условиями и другими непредвиденными обстоятельствами. Возможен перенос на другую дату или возврат предоплаты.
- При посещении храмов плечи и колени должны быть прикрыты. Если ваша одежда не соответствует этим требованиям, одежда предоставляется администрацией храма.
Как проходит бронирование
- После внесения предоплаты на сайте для завершения бронирования необходимо заранее оплатить гиду 50% стоимости экскурсии
- Отмена экскурсии с полным возвратом денежных средств возможна минимум за 2 дня до поездки. Исключение — болезнь и предъявление справки от врача (действуют только для того, кому она выдана).
- Для завершения бронирования необходимо отправить гиду фото паспортов для оформления страховки на время тура, название отеля и номер комнаты
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: обед в ресторане, трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно, страховка, сафари на каноэ по озеру
- Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
- Дополнительно оплачиваются входные пожертвования в храмах
во вторник, четверг и субботу в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$120
|Дети до 9 лет
|$110
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
1. Описание тура не соответствует действительности. Катания на слонах и посещения слонов в туре нет! Если в ответ