2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Поездка на секретное озеро Чео Лан

Посетить заповедные места Као Сок, увидеть обезьян и покататься на лодке по озеру
Вас ждет знакомство с уникальной природой национального парка Као Сок. Здесь гармонично соседствуют люди и редкие виды животных, а ландшафты поражают своей причудливостью.

Вы побываете в храме, находящемся в отдалении от популярных маршрутов и отдохнете на чистейшем озере Чео Лан — тайском «Байкале», окруженном карстовыми горами.
3.8
4 отзыва
Поездка на секретное озеро Чео Лан
Поездка на секретное озеро Чео Лан
Поездка на секретное озеро Чео Лан

Описание экскурсии

Храм обезьян

Мы посетим храм Суван Куха: у его входа и на втором уровне грота живут сотни обезьян, ждущие ваших угощений. Здесь находится знаменитая статуя лежащего Будды длиной в 15 метров — тайцы приходят к ней, чтобы помолиться о здоровье своих близких.

Затерянный мир рукотворного озера

Озеро Чео Лан появилось по велению короля Таиланда около 20 лет назад, когда было принято решение о возведении дамбы: еще недавно в этой долине жили люди. Вы и сегодня можете разглядеть на дне водоема пару деревушек — в некоторых местах его глубина составляет 150 метров. Его водную гладь окружают карстовые горы, внутри которых скрываются разнообразные пещеры и гроты. Атмосфера гармонии и удивительного спокойствия позволит вам абсолютно расслабиться и насладиться великолепием непокоренной природы.

Программа

06:30 Отъезд из отеля
08:45 Храм Суван Куха (храм обезьян)
10:50 Прибытие на пирс озера Чео Лан, где вас ждет длинноносая лодка традиционном тайском стиле
12:50 Скалы Гуйлинь
13:50 Обед (тайское меню). Купание и катание на каное по озеру Чео Лан
17:50 Посещение храмового комплекса Банг Тон на вершине горы Као Лак
19:20 Возвращение в отель

Организационные детали

  • Обратите внимание, что в низкий сезон (лето, осень) программа туров может меняться в связи с погодными условиями и другими непредвиденными обстоятельствами. Возможен перенос на другую дату или возврат предоплаты.
  • При посещении храмов плечи и колени должны быть прикрыты. Если ваша одежда не соответствует этим требованиям, одежда предоставляется администрацией храма.

Как проходит бронирование

  • После внесения предоплаты на сайте для завершения бронирования необходимо заранее оплатить гиду 50% стоимости экскурсии
  • Отмена экскурсии с полным возвратом денежных средств возможна минимум за 2 дня до поездки. Исключение — болезнь и предъявление справки от врача (действуют только для того, кому она выдана).
  • Для завершения бронирования необходимо отправить гиду фото паспортов для оформления страховки на время тура, название отеля и номер комнаты

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: обед в ресторане, трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно, страховка, сафари на каноэ по озеру
  • Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
  • Дополнительно оплачиваются входные пожертвования в храмах

во вторник, четверг и субботу в 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$120
Дети до 9 лет$110
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 06:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1894 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
1
С
Очень интересная экскурсия, грамотно составлен маршрут! Очень рекомендую. Не бойтесь ужасов от отельных гидов - смело отправляйтесь с ребятами в мини группах 12 чел и узнавайте Тайланд с ними! Очень комфортный транспорт и приятный гид (гида звали Андрей)
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Впечатления чудесные! Не рекомендовала бы эту экскурсию для тех, у кого маленькие дети. Дорога к озеру долгая, но разбита на несколько промежутков. Озеро шикарно, стоит трудной дороги. Провели насыщенный и интересный день. Спасибо гиду Юли и!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия оставила смешанные чувства. Озеро красивое, машина удобная. Но вместо 10 часов экскурсия заняла почти 14. Очень много времени в дороге, поэтому с детьми точно не советую. На пути к
читать дальшеуменьшить

озеру была 1 техническая остановка. В храм с лежащим Буддой не заезжали. Обед в гостинице на воде был не очень хороший: суп том-ям острый, но без креветок, рыба пережарена до состояния сухарика.
Не понятно где мы так задержались на озере, что остальная часть экскурсии получилась скомканной. Приехали в храмовый комплекс, очень красивый, яркий. Но 15-20 минут на него очень мало: только дойти, купить билет, сфотографироваться снаружи и обратно к машине. На смотровую площадку приехали минут за 10-15 до того как стемнело. Место очень красивое, виды потрясающие, но уже были сумерки и всей красоты не увидели.
Эдуард скорее выполнял функции сопровождающего. Понимаю что на озере больше любуешься видами и рассказывать особенно не получается (шумно от двигателя лодки), но каких-то полезных советов, пояснений по остальным локациям мы не услышали. На мой взгляд, информацию о местах, которые мы проезжали и посещали гид должен рассказывать сам, а не задавать наводящий вопрос:"что вам рассказать?"

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Надежда! Нам очень жаль, что не все в поездке Вам понравилось. Дорога с Пхукета на озеро действительно занимает много
читать дальшеуменьшить

времени и может показаться утомительной. К сожалению, в нужные Вам даты не было выезда на двухдневный тур, и мы на смогли Вам его организовать, тот формат Вам больше бы подошел. Благодарим за отзыв, все Ваши замечания учтем.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Самая провальная экскурсия из всех, что я заказывал на Трипстере, и вот почему:

1. Описание тура не соответствует действительности. Катания на слонах и посещения слонов в туре нет! Если в ответ
читать дальшеуменьшить

на мой отзыв организатор напишет, что в последний момент программа тура незапланированно изменилась, то учтите, что гид прямым текстом сказал, что в однодневных поездках на озеро Чао Лан слонов они не посещали и не посещают.

2. Обед, который был включен в программу. На 6 человек нам подали 3 тарелки с общими блюдами, и один соус! Честно, мне даже смешно это комментировать, с таким «обедом» в турах сталкиваюсь впервые. Из-за раннего выезда никто из группы не позавтракал, потом нормально не пообедал, как итог все перебивались фастфудом, который покупали на технических остановках на заправках, чтобы хоть как-то дотянуть до вечера.

3. Не повезло с гидом. Гид Вероника веселая, но токсичная. Отбывает номер, причем делает это практически с открытым неудовольствием, возможно потому что, по ее словам, в несезон она работает практически «за спасибо». Очень непрофессиональный подход, хотя пожалуй в этом есть и доля вины ее вышестоящего руководства.

Как итог: озеро Чео Лан очень красивое место, в котором можно интересно провести время, возможно даже большего одного дня, но если вы решите поехать туда - возьмите либо другой тур, либо доберитесь туда самостоятельно, не совершайте моих ошибок:)

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Алексей, приносим извинения за несоответствие описания на сайте. Действительно, посещение фермы слонов исключено из программы, в данный момент тур находится
читать дальшеуменьшить

на модерации и информация на сайте изменится в ближайшее время. К сожалению, у нас нет возможности быстро изменять информацию на сайте самостоятельно и все изменения согласовываются с сотрудниками Трипстера. Обращаем внимание, что мы указали в билете, что программа может быть изменена без уведомления. Нам очень жаль, что у Вас осталось в целом негативное впечатление от данного тура, но надеемся, что у Вас были и приятные моменты, ведь включено посещение интересных локаций, а само озеро невероятно красиво.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пхукета

Похожие экскурсии на «Поездка на секретное озеро Чео Лан»

Као Лак, Као Сок и озеро Чео Лан
На машине
Сплавы и рафтинг
12 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Као Лак, Као Сок и озеро Чео Лан
Места из «Аватара», буддийские храмы, заповедные тропики и тайские истории - в дружеской компании
Начало: У ресепшена вашего отеля
9 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $520 за всё до 4 чел.
Рассвет из «Аватара», озеро Чео Лан, водопады и обезьяны - это Пханг Нга
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рассвет из «Аватара», озеро Чео Лан, водопады и обезьяны - это Пханг Нга
Отправиться в активное путешествие по живописным местам южной провинции (всё включено)
Начало: Рядом с местом вашего отдыха
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от $600 за всё до 4 чел.
Из Пхукета к озеру Чео Лан
На машине
На лодке
12 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Пхукета к озеру Чео Лан
Пройти по Желудку слона и поплавать на длиннохвостой тайской лодке
Начало: У вашего отеля
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
от $595 за всё до 6 чел.
Озеро Чао Лан и смотровая «Самет-Нангше» за 1 день
На автобусе
9 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Озеро Чао Лан и смотровая «Самет-Нангше» за 1 день
Сбежать туда, где не ловит сеть, чтобы познакомиться с красотами дикой природы Таиланда
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
9 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$103 за человека
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете
$120 за человека