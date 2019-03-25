2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждет знакомство с уникальной природой национального парка Као Сок. Здесь гармонично соседствуют люди и редкие виды животных, а ландшафты поражают своей причудливостью. Вы побываете в храме, находящемся в отдалении от популярных маршрутов и отдохнете на чистейшем озере Чео Лан — тайском «Байкале», окруженном карстовыми горами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Храм обезьян

Мы посетим храм Суван Куха: у его входа и на втором уровне грота живут сотни обезьян, ждущие ваших угощений. Здесь находится знаменитая статуя лежащего Будды длиной в 15 метров — тайцы приходят к ней, чтобы помолиться о здоровье своих близких.

Затерянный мир рукотворного озера

Озеро Чео Лан появилось по велению короля Таиланда около 20 лет назад, когда было принято решение о возведении дамбы: еще недавно в этой долине жили люди. Вы и сегодня можете разглядеть на дне водоема пару деревушек — в некоторых местах его глубина составляет 150 метров. Его водную гладь окружают карстовые горы, внутри которых скрываются разнообразные пещеры и гроты. Атмосфера гармонии и удивительного спокойствия позволит вам абсолютно расслабиться и насладиться великолепием непокоренной природы.

Программа

06:30 Отъезд из отеля

08:45 Храм Суван Куха (храм обезьян)

10:50 Прибытие на пирс озера Чео Лан, где вас ждет длинноносая лодка традиционном тайском стиле

12:50 Скалы Гуйлинь

13:50 Обед (тайское меню). Купание и катание на каное по озеру Чео Лан

17:50 Посещение храмового комплекса Банг Тон на вершине горы Као Лак

19:20 Возвращение в отель

Организационные детали

Обратите внимание, что в низкий сезон (лето, осень) программа туров может меняться в связи с погодными условиями и другими непредвиденными обстоятельствами. Возможен перенос на другую дату или возврат предоплаты.

При посещении храмов плечи и колени должны быть прикрыты. Если ваша одежда не соответствует этим требованиям, одежда предоставляется администрацией храма.

Как проходит бронирование

После внесения предоплаты на сайте для завершения бронирования необходимо заранее оплатить гиду 50% стоимости экскурсии

Отмена экскурсии с полным возвратом денежных средств возможна минимум за 2 дня до поездки. Исключение — болезнь и предъявление справки от врача (действуют только для того, кому она выдана).

Для завершения бронирования необходимо отправить гиду фото паспортов для оформления страховки на время тура, название отеля и номер комнаты

Что входит в стоимость, а что — нет