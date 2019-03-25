2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Обезьяны, слоны и монахи
Вы отправитесь к храму Черного монаха, увидите его гигантскую статую и местные реликвии — фрагменты костей, волос и зуба Будды. Мы посетим храм Суван Куха: у его входа и на втором уровне грота живут сотни обезьян, ждущие ваших угощений. Здесь находится знаменитая статуя лежащего Будды длиной в 15 метров — тайцы приходят к ней, чтобы помолиться о здоровье своих близких. А после вас ожидает катание на слонах и шоу слоненка.
Затерянный мир рукотворного озера
Озеро Чео Лан появилось по велению короля Таиланда около 20 лет назад, когда было принято решение о возведении дамбы: еще недавно в этой долине жили люди. Вы и сегодня можете разглядеть на дне водоема пару деревушек — в некоторых местах его глубина составляет 150 метров. Его водную гладь окружают карстовые горы, внутри которых скрываются разнообразные пещеры и гроты. Атмосфера гармонии и удивительного спокойствия позволит вам абсолютно расслабиться и насладиться великолепием непокоренной природы.
06:30 Отъезд из отеля
07:45 Остановка в храме Черного монаха
08:45 Храм Суван Куха (храм обезьян)
10:00 Катание на слонах (30 минут), шоу слоненка
11:30 Остановка на точке обозрения на озеро Чео Лан
12:00 Скалы Гуйлинь
13:00 Обед (тайское меню). Купание и катанием на каное по озеру Чео Лан (4 часа)
17:00 Возвращение в отель
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Что входит в стоимость, а что — нет