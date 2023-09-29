Приключения и открытия в загадочной Пханг-Нга

Уникальная экскурсия из Пхукета: Встреча с макаками в Храме Ват Суван Куха

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Откройте для себя захватывающий мир природы и культуры Таиланда! Испытайте всю гамму положительных эмоций в нашем туре: восхититесь неповторимыми видами на горы и море во время восхождения на смотровую площадку Самет Нангше, с интересом исследуйте загадочную Пещеру Пунг Чанг, пощекочите нервы в сплаве на лодке-рафте по бурлящей горной реке
Приключения и открытия в загадочной Пханг-Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг-Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг-Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг-Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг-Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг-Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг-Нга
Ближайшие даты:
29
сен
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сен
1
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Что вас ожидает:

  • Смотровая площадка Самет Нангше
  • Храм Ват Суван Куха
  • Лежащий Будда
  • Пещера Пунг Чанг
  • Фигура Черного Монаха
  • Храм Ада и Рая
  • Статуя богини Гуань Инь
  • Фигура Будды Шакьямуни
  • Водопад Беньяран
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Волшебное утро на вершине горы

От вашего отеля мы отправляемся к смотровой площадке Самет Нангше. Лучшее время для посещения — рассвет: восходящее солнце освещает фантастической красоты горы, бирюзовое море и зеленые мангровые заросли. В кафе с прекрасным видом можно выпить чашечку кофе и взбодриться.

Поклонение Будде и встреча с макаками

После этого мы направимся в Храм Ват Суван Куха со статуей лежащего Будды, высокими пещерами и длиннохвостыми макаками. Здесь можно покормить обезьян, полюбоваться сталактитами и сталагмитами в одной из пещер с прекрасно организованным освещением, прогуляться у пруда с лотосами.

Исследование подземного мира

Следующей остановкой станет пещера Пунг Чанг. С опытным проводником мы отправимся исследовать пещеру Желудок Слона. С фонариками в руках, сначала на надувных лодках, затем на небольших бамбуковых плотах и далее пешком по руслу ручья мы проберемся внутрь горы. Отражающиеся в воде причудливой и удивительной формы сталактиты создают непередаваемую по красоте картину! Также остановимся у фигуры Черного Монаха и узнаем его историю, заедем в Храм Ада и Рая.

Встреча с природой

Далее нас ждет веселое и немного экстремальное приключение — спуск вниз по бурлящей горной реке на специальной лодке-рафте. На самом севере провинции в храмовом комплексе Wat Rat Uppatham (Ват Банг Рианг) мы прогуляемся к статуе богини Гуань Инь и золотой фигуре Будды Шакьямуни. Это прекрасная возможность познакомится с основами учения Будды и историей буддизма в Тайланде. Финалом нашего путешествия станет остановка у водопада Беньяран.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Вода
Что не входит
  • Билет для посещения храма — от 20 до 40 бат/чел.
  • Трансфер на смотровую площадку Самет Нангше — 50 бат/чел.
  • Билет в пещеру Пунг Чанг - 500 бат/чел
Место начала и завершения?
У вашего отеля или виллы
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
  • Экскурсию проведу для вас я или другой гид нашей команды.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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