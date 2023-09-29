Волшебное утро на вершине горы

От вашего отеля мы отправляемся к смотровой площадке Самет Нангше. Лучшее время для посещения — рассвет: восходящее солнце освещает фантастической красоты горы, бирюзовое море и зеленые мангровые заросли. В кафе с прекрасным видом можно выпить чашечку кофе и взбодриться.

Поклонение Будде и встреча с макаками

После этого мы направимся в Храм Ват Суван Куха со статуей лежащего Будды, высокими пещерами и длиннохвостыми макаками. Здесь можно покормить обезьян, полюбоваться сталактитами и сталагмитами в одной из пещер с прекрасно организованным освещением, прогуляться у пруда с лотосами.

Исследование подземного мира

Следующей остановкой станет пещера Пунг Чанг. С опытным проводником мы отправимся исследовать пещеру Желудок Слона. С фонариками в руках, сначала на надувных лодках, затем на небольших бамбуковых плотах и далее пешком по руслу ручья мы проберемся внутрь горы. Отражающиеся в воде причудливой и удивительной формы сталактиты создают непередаваемую по красоте картину! Также остановимся у фигуры Черного Монаха и узнаем его историю, заедем в Храм Ада и Рая.

Встреча с природой

Далее нас ждет веселое и немного экстремальное приключение — спуск вниз по бурлящей горной реке на специальной лодке-рафте. На самом севере провинции в храмовом комплексе Wat Rat Uppatham (Ват Банг Рианг) мы прогуляемся к статуе богини Гуань Инь и золотой фигуре Будды Шакьямуни. Это прекрасная возможность познакомится с основами учения Будды и историей буддизма в Тайланде. Финалом нашего путешествия станет остановка у водопада Беньяран.