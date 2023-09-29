Уникальная экскурсия из Пхукета: Встреча с макаками в Храме Ват Суван Куха
Откройте для себя захватывающий мир природы и культуры Таиланда! Испытайте всю гамму положительных эмоций в нашем туре: восхититесь неповторимыми видами на горы и море во время восхождения на смотровую площадку Самет Нангше, с интересом исследуйте загадочную Пещеру Пунг Чанг, пощекочите нервы в сплаве на лодке-рафте по бурлящей горной реке
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Что вас ожидает:
- Смотровая площадка Самет Нангше
- Храм Ват Суван Куха
- Лежащий Будда
- Пещера Пунг Чанг
- Фигура Черного Монаха
- Храм Ада и Рая
- Статуя богини Гуань Инь
- Фигура Будды Шакьямуни
- Водопад Беньяран
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Волшебное утро на вершине горы
От вашего отеля мы отправляемся к смотровой площадке Самет Нангше. Лучшее время для посещения — рассвет: восходящее солнце освещает фантастической красоты горы, бирюзовое море и зеленые мангровые заросли. В кафе с прекрасным видом можно выпить чашечку кофе и взбодриться.
Поклонение Будде и встреча с макаками
После этого мы направимся в Храм Ват Суван Куха со статуей лежащего Будды, высокими пещерами и длиннохвостыми макаками. Здесь можно покормить обезьян, полюбоваться сталактитами и сталагмитами в одной из пещер с прекрасно организованным освещением, прогуляться у пруда с лотосами.
Исследование подземного мира
Следующей остановкой станет пещера Пунг Чанг. С опытным проводником мы отправимся исследовать пещеру Желудок Слона. С фонариками в руках, сначала на надувных лодках, затем на небольших бамбуковых плотах и далее пешком по руслу ручья мы проберемся внутрь горы. Отражающиеся в воде причудливой и удивительной формы сталактиты создают непередаваемую по красоте картину! Также остановимся у фигуры Черного Монаха и узнаем его историю, заедем в Храм Ада и Рая.
Встреча с природой
Далее нас ждет веселое и немного экстремальное приключение — спуск вниз по бурлящей горной реке на специальной лодке-рафте. На самом севере провинции в храмовом комплексе Wat Rat Uppatham (Ват Банг Рианг) мы прогуляемся к статуе богини Гуань Инь и золотой фигуре Будды Шакьямуни. Это прекрасная возможность познакомится с основами учения Будды и историей буддизма в Тайланде. Финалом нашего путешествия станет остановка у водопада Беньяран.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Вода
- Что не входит
- Билет для посещения храма — от 20 до 40 бат/чел.
- Трансфер на смотровую площадку Самет Нангше — 50 бат/чел.
- Билет в пещеру Пунг Чанг - 500 бат/чел
- Место начала и завершения?
- У вашего отеля или виллы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Важная информация
- Экскурсию проведу для вас я или другой гид нашей команды.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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