Так выглядел бы идеальный день Тарзана: промчаться по джунглям, покорить бурную реку, встретить слонов, заглянуть в пещерный храм и освежиться у водопада. Только вместо лиан — квадроциклы и рафты, а вместо риска — яркие и безопасные приключения в сопровождении опытного инструктора.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

На автобусе, квадроциклах, сплавы и рафтинг

Описание экскурсии

6:50 — выезд из отеля

9:00 — пещерный храм Суван Куха со сталактитами, статуей лежащего Будды, обезьянами и летучими мышами

10:00 — парк у озера, где можно заглянуть в пещеры, на детскую площадку и место для кормления обезьян

11:00 — короткий зиплайн для разогрева

11:30 — рафтинг: после инструктажа отправимся на пятикилометровый сплав по реке

12:50 — квадроциклы мощностью 250 куб. см: прокатитесь по трассе с крутыми подъёмами, мостами и тоннелями

13:40 — обед с блюдами традиционной тайской кухни

14:10 — деревня слонов, в которой вас ждут грязевые процедуры, купание и душ со слонами

16:00 — водопад, у которого можно искупаться и отдохнуть среди джунглей

16:30 — отправление в отель

Организационные детали