Так выглядел бы идеальный день Тарзана: промчаться по джунглям, покорить бурную реку, встретить слонов, заглянуть в пещерный храм и освежиться у водопада.
Только вместо лиан — квадроциклы и рафты, а вместо риска — яркие и безопасные приключения в сопровождении опытного инструктора.
Только вместо лиан — квадроциклы и рафты, а вместо риска — яркие и безопасные приключения в сопровождении опытного инструктора.
Описание экскурсии
6:50 — выезд из отеля
9:00 — пещерный храм Суван Куха со сталактитами, статуей лежащего Будды, обезьянами и летучими мышами
10:00 — парк у озера, где можно заглянуть в пещеры, на детскую площадку и место для кормления обезьян
11:00 — короткий зиплайн для разогрева
11:30 — рафтинг: после инструктажа отправимся на пятикилометровый сплав по реке
12:50 — квадроциклы мощностью 250 куб. см: прокатитесь по трассе с крутыми подъёмами, мостами и тоннелями
13:40 — обед с блюдами традиционной тайской кухни
14:10 — деревня слонов, в которой вас ждут грязевые процедуры, купание и душ со слонами
16:00 — водопад, у которого можно искупаться и отдохнуть среди джунглей
16:30 — отправление в отель
Организационные детали
- Всё включено: трансфер, страховка, входные билеты, обед и необходимое оборудование (шлемы, спасжилеты)
- Дети могут участвовать только в сопровождении взрослых
- С вами будут инструкторы из нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 06:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$72
|Дети от 6 до 12 лет
|$67
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 06:45
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 2 часа
Наша команда действительно любит Таиланд и хочет показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом. Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортная организация, атмосфера в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе. С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко — чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.
Входит в следующие категории Пхукета
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