Илья и Кристина проводит ещё 5 экскурсий

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Путешествие к фантастическим пейзажам Аватара, пещерным храмам и знаменитому пляжу Рейли

Илья и Кристина
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Илья и Кристина – ваш гид
В Пханг-нга и Краби вы встретите настоящий Таиланд — живой, искренний, магический и первозданный.

Мы проведем день, поднимаясь на смотровые площадки с инопланетными панорамами, посещая таинственные пещерные храмы, погружаясь в воды Изумрудного озера и горячие источники Клонг Том.

Приготовьтесь собрать невероятный пазл из открыточных видов Таиланда и встретить самый красивый закат в жизни на легендарном пляже Рейли.
$550 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 12 часов
До 4 человек
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Природные сокровища провинций Пханг-Нга и Краби
Природные сокровища провинций Пханг-Нга и Краби

Что вас ожидает

Утро на смотровой площадке
Всего час дороги из Пхукета — и вы окажетесь на секретной смотровой площадке Самет Нангше с сумасшедшими видами провинции Пханг-нга. Вы полюбуетесь возвышающимися из воды скалами, пальмовыми садами и морским рассветом. А еще это идеальное место для пикника, утренней йоги или медитации.

Магические пейзажи и пещерные храмы
Провинция Краби встретит вас скалами, поросшими зеленью, невообразимых форм и размеров. Масштабы и буйство красок природы наведут на мысли о сказочных пейзажах Аватара. По пути мы посетим буддийские храмовые комплексы: в храме Пещера Тигра вы понаблюдаете за бытом монахов и подниметесь на смотровую площадку с тысячью ступеней, в пещерном храме Ват Суван Куха покормите обитающих рядом обезьянок, а в храме Черного монаха увидите традиционные тайские постройки со скульптурами драконов, змей и птиц.

Атмосфера пляжа Рейли
На лодке мы доберемся к одному из «must-see» мест Краби — знаменитому пляжу Рейли, который входит в топ-10 красивейших пляжей мира. Здесь мы окажемся ближе к вечеру, когда поток туристов немного стихнет, и вы по-настоящему насладитесь спокойствием Рейли и потрясающим морским закатом. А немного отойдя от берега, погрузитесь в ламповую атмосферу уютных баров и кафе, где можно отведать фалафель, шейк из авокадо и веганские блюда, слушая приятный лаунж.

От горячих источников до водопадов
Стихия воды в Краби откроется вам и с других ракурсов. Во время путешествия мы окунемся прохладное Изумрудное озеро, постоим под струями водапада Хуай То и посетим горячие минеральные источники Клонг Том, где вы расслабитесь под потоками целебной воды и зарядитесь энергией термальных вод Краби.

Подробный маршрут

  • Cмотровая площадка Самет Нангше с видом на залив Пханг-нга
  • Пещерный храм Ват Суван Куха с обезьянами
  • Храм Черного монаха
  • Изумрудное озеро
  • Пляж Ао Нанг
  • Пляж Рэйли, небольшая фотосессия
  • Храм Ват Там Суа (храм Тигра).
  • Горячие минеральные источники Клонг Том
  • Водопад Хуай То

Организационные детали

  • В стоимость не включены: билет на лодку до пляжа Рэйли — 200 бат на человека; обед и ужин; входные билеты в парки (150 бат с человека).
  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • Во время путешествия с вами все время будет фотограф: мы не раз остановимся в живописных точках для фотосессий.
Природные сокровища провинций Пханг-Нга и Краби
Природные сокровища провинций Пханг-Нга и Краби
Природные сокровища провинций Пханг-Нга и Краби
Природные сокровища провинций Пханг-Нга и Краби
Природные сокровища провинций Пханг-Нга и Краби
Природные сокровища провинций Пханг-Нга и Краби
Природные сокровища провинций Пханг-Нга и Краби
Природные сокровища провинций Пханг-Нга и Краби
Природные сокровища провинций Пханг-Нга и Краби
Природные сокровища провинций Пханг-Нга и Краби

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Илья и Кристина
Илья и Кристина
Привет, мы Илья и Кристина. Профессиональный фотограф и организатор туров и мероприятий. С нами работает отличная команда гидов и фотографов — мы с радостью покажем вам свою Азию. Наша жизнь — одно большое фотопутешествие, за плечами более 30 посещенных стран, многие из которых мы проехали автостопом, знакомясь с новыми людьми и изучая жизнь страны изнутри. Мы взбирались на вулканы Явы, пробирались по джунглям Бали в поисках самого высокого водопада, исследовали природу Алтая в многодневных походах «дикарем», исколесили пол-Европы на авто и проехали всю Азию на байке. Мы поделимся с вами своими интересными историями, расскажем, как интереснее всего знакомиться с новыми странами и куда отправиться в следующую поездку. Мы покажем вам все самое экзотичное и нетуристическое. Вы станете не обычными туристами, а исследователями. Ну и, конечно, хорошие фотографии будут приятным дополнением к путешествию!
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