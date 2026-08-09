Илья и Кристина проводит ещё 5 экскурсий

В Пханг Нга и Краби вы встретите настоящий Таиланд — живой, искренний, магический и первозданный. Мы проведем день, поднимаясь на смотровые площадки с инопланетными панорамами, посещая таинственные пещерные храмы, погружаясь в воды Изумрудного озера и горячие источники Клонг Том. Приготовьтесь собрать невероятный пазл из открыточных видов Таиланда и встретить самый красивый закат в жизни на легендарном пляже Рейли.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Утро на смотровой площадке

Всего час дороги из Пхукета — и вы окажетесь на секретной смотровой площадке «Самет-Нангше» с сумасшедшими видами провинции Пханг Нга. Вы полюбуетесь возвышающимися из воды скалами, пальмовыми садами и морским рассветом. А еще это идеальное место для пикника, утренней йоги или медитации.

Магические пейзажи и пещерные храмы

Провинция Краби встретит вас скалами, поросшими зеленью, невообразимых форм и размеров. Масштабы и буйство красок природы наведут на мысли о сказочных пейзажах Аватара. По пути мы посетим буддийские храмовые комплексы: в храме Пещера Тигра вы понаблюдаете за бытом монахов и подниметесь на смотровую площадку с тысячью ступеней, в пещерном храме Ват Суван Куха покормите обитающих рядом обезьянок, а в храме Черного монаха увидите традиционные тайские постройки со скульптурами драконов, змей и птиц.

Атмосфера пляжа Рейли

На лодке мы доберемся к одному из «must-see» мест Краби — знаменитому пляжу Рейли, который входит в топ-10 красивейших пляжей мира. Здесь мы окажемся ближе к вечеру, когда поток туристов немного стихнет, и вы по-настоящему насладитесь спокойствием Рейли и потрясающим морским закатом. А немного отойдя от берега, погрузитесь в ламповую атмосферу уютных баров и кафе, где можно отведать фалафель, шейк из авокадо и веганские блюда, слушая приятный лаунж.

От горячих источников до водопадов

Стихия воды в Краби откроется вам и с других ракурсов. Во время путешествия мы окунемся прохладное Изумрудное озеро, постоим под струями водапада Хуай То и посетим горячие минеральные источники Клонг Том, где вы расслабитесь под потоками целебной воды и зарядитесь энергией термальных вод Краби.

Подробный маршрут

Cмотровая площадка «Самет-Нангше» с видом на залив Пханг Нга

Пещерный храм Ват Суван Куха с обезьянами

Храм Черного монаха

Изумрудное озеро

Пляж Ао Нанг

Пляж Рэйли

Храм Ват Там Суа (храм Тигра).

Горячие минеральные источники Клонг Том

Водопад Хуай То

Организационные детали