Илья и Кристина проводит ещё 5 экскурсий

Путешествие к фантастическим пейзажам Аватара, пещерным храмам и знаменитому пляжу Рейли
В Пханг Нга и Краби вы встретите настоящий Таиланд — живой, искренний, магический и первозданный.
Мы проведем день, поднимаясь на смотровые площадки с инопланетными панорамами, посещая таинственные пещерные храмы, погружаясь в воды Изумрудного озера и горячие источники Клонг Том.
Приготовьтесь собрать невероятный пазл из открыточных видов Таиланда и встретить самый красивый закат в жизни на легендарном пляже Рейли.
Описание экскурсии
Утро на смотровой площадке
Всего час дороги из Пхукета — и вы окажетесь на секретной смотровой площадке «Самет-Нангше» с сумасшедшими видами провинции Пханг Нга. Вы полюбуетесь возвышающимися из воды скалами, пальмовыми садами и морским рассветом. А еще это идеальное место для пикника, утренней йоги или медитации.
Магические пейзажи и пещерные храмы
Провинция Краби встретит вас скалами, поросшими зеленью, невообразимых форм и размеров. Масштабы и буйство красок природы наведут на мысли о сказочных пейзажах Аватара. По пути мы посетим буддийские храмовые комплексы: в храме Пещера Тигра вы понаблюдаете за бытом монахов и подниметесь на смотровую площадку с тысячью ступеней, в пещерном храме Ват Суван Куха покормите обитающих рядом обезьянок, а в храме Черного монаха увидите традиционные тайские постройки со скульптурами драконов, змей и птиц.
Атмосфера пляжа Рейли
На лодке мы доберемся к одному из «must-see» мест Краби — знаменитому пляжу Рейли, который входит в топ-10 красивейших пляжей мира. Здесь мы окажемся ближе к вечеру, когда поток туристов немного стихнет, и вы по-настоящему насладитесь спокойствием Рейли и потрясающим морским закатом. А немного отойдя от берега, погрузитесь в ламповую атмосферу уютных баров и кафе, где можно отведать фалафель, шейк из авокадо и веганские блюда, слушая приятный лаунж.
От горячих источников до водопадов
Стихия воды в Краби откроется вам и с других ракурсов. Во время путешествия мы окунемся прохладное Изумрудное озеро, постоим под струями водапада Хуай То и посетим горячие минеральные источники Клонг Том, где вы расслабитесь под потоками целебной воды и зарядитесь энергией термальных вод Краби.
Подробный маршрут
Cмотровая площадка «Самет-Нангше» с видом на залив Пханг Нга
Пещерный храм Ват Суван Куха с обезьянами
Храм Черного монаха
Изумрудное озеро
Пляж Ао Нанг
Пляж Рэйли
Храм Ват Там Суа (храм Тигра).
Горячие минеральные источники Клонг Том
Водопад Хуай То
Организационные детали
В стоимость не включены: билет на лодку до пляжа Рэйли — 200 батов на чел.; обед и ужин; входные билеты в парки (150 батов с чел.)
Оплата гиду на месте В БАТАХ
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья и Кристина — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 424 туристов
Привет, мы Илья и Кристина. Профессиональный фотограф и организатор туров и мероприятий. С нами работает отличная команда гидов и фотографов — мы с радостью покажем вам свою Азию.
Наша жизнь — читать дальшеуменьшить
одно большое фотопутешествие, за плечами более 30 стран, многие из которых мы проехали автостопом, знакомясь с новыми людьми и изучая жизнь страны изнутри. Мы взбирались на вулканы Явы, пробирались по джунглям Бали в поисках самого высокого водопада, исследовали природу Алтая в многодневных походах дикарями, исколесили пол-Европы на авто и проехали всю Азию на байке.
Мы поделимся с вами интересными историями. Расскажем, как интереснее всего знакомиться с новыми странами и куда отправиться в следующую поездку. Покажем вам всё самое экзотичное и нетуристическое. Вы станете не обычными туристами, а исследователями. Ну и, конечно, хорошие фотографии будут приятным дополнением к путешествию!
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