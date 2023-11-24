Privat Luxury Speadyaht - Элитная скоростная яхта которая увезет вас на Симиланские острова

Индивидуальный трансфер на Пхукете
Privat Luxury Speadyaht - Элитная скоростная яхта которая увезет вас на Симиланские острова
Privat Luxury Speadyaht - Элитная скоростная яхта которая увезет вас на Симиланские острова
Privat Luxury Speadyaht - Элитная скоростная яхта которая увезет вас на Симиланские острова
Privat Luxury Speadyaht - Элитная скоростная яхта которая увезет вас на Симиланские острова
Privat Luxury Speadyaht - Элитная скоростная яхта которая увезет вас на Симиланские острова
Privat Luxury Speadyaht - Элитная скоростная яхта которая увезет вас на Симиланские острова
Privat Luxury Speadyaht - Элитная скоростная яхта которая увезет вас на Симиланские острова
Ближайшие даты:
24
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даты

Что вас ожидает:

  • Симиланские острова
  • Остров Мианг
  • Остров Симилан
  • Остров Си
  • Остров Пат
  • Пляж "Молодоженых"
  • Пляж" Принцесса"
  • Обзорная площадка "Парус"

Описание

Добро пожаловать в волшебный мир Симиланских островов, яркого бриллианта Таиланда! Погрузитесь в неповторимое приключение, исследуя этот удивительный архипелаг, который раскинул свои прекрасные острова в сказочном Андаманском море. Симиланы восхищают своей природной изысканностью, бескрайней прозрачностью вод, феерическим подводным миром и пляжами, словно созданными самой природой для полного наслаждения. Приглашаем вас окунуться в этот райский уголок – место, где сбываются мечты. Скоростная лодка имеет такое преимущество как: - не "биться" по волнам - максимально быстро и комфортнор прибыть в пункт назначения - На других экскурсиях на Симиланские острова обычно трансфер едет 2 часа на пирс который находится на Као Лаке. Наша программа расчитана на полностью на комфортное время провождения, и пирс находится недалеко от вашего отеля и яхта отходит именно с Пхукета, а не с материковой части

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Яхта
  • Сбор национального парка
  • Обед
  • Маски, трубки и ласты
  • Фрукты, soft drink (кола, фанта, спрайт, вода)
Что не входит
  • Все включено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем вас с отеля и везем на экскурсию
Завершение: Когда окончится экскурсия мы привезем вас в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте
  • С вами в ближайшее время по whatsapp или telegram свяжется менеджер
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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