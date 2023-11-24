Описание

Добро пожаловать в волшебный мир Симиланских островов, яркого бриллианта Таиланда! Погрузитесь в неповторимое приключение, исследуя этот удивительный архипелаг, который раскинул свои прекрасные острова в сказочном Андаманском море. Симиланы восхищают своей природной изысканностью, бескрайней прозрачностью вод, феерическим подводным миром и пляжами, словно созданными самой природой для полного наслаждения. Приглашаем вас окунуться в этот райский уголок – место, где сбываются мечты. Скоростная лодка имеет такое преимущество как: - не "биться" по волнам - максимально быстро и комфортнор прибыть в пункт назначения - На других экскурсиях на Симиланские острова обычно трансфер едет 2 часа на пирс который находится на Као Лаке. Наша программа расчитана на полностью на комфортное время провождения, и пирс находится недалеко от вашего отеля и яхта отходит именно с Пхукета, а не с материковой части