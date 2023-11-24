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Что вас ожидает:
- Симиланские острова
- Остров Мианг
- Остров Симилан
- Остров Си
- Остров Пат
- Пляж "Молодоженых"
- Пляж" Принцесса"
- Обзорная площадка "Парус"
Описание
Добро пожаловать в волшебный мир Симиланских островов, яркого бриллианта Таиланда! Погрузитесь в неповторимое приключение, исследуя этот удивительный архипелаг, который раскинул свои прекрасные острова в сказочном Андаманском море. Симиланы восхищают своей природной изысканностью, бескрайней прозрачностью вод, феерическим подводным миром и пляжами, словно созданными самой природой для полного наслаждения. Приглашаем вас окунуться в этот райский уголок – место, где сбываются мечты. Скоростная лодка имеет такое преимущество как: - не "биться" по волнам - максимально быстро и комфортнор прибыть в пункт назначения - На других экскурсиях на Симиланские острова обычно трансфер едет 2 часа на пирс который находится на Као Лаке. Наша программа расчитана на полностью на комфортное время провождения, и пирс находится недалеко от вашего отеля и яхта отходит именно с Пхукета, а не с материковой части
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Яхта
- Сбор национального парка
- Обед
- Маски, трубки и ласты
- Фрукты, soft drink (кола, фанта, спрайт, вода)
- Что не входит
- Все включено
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мы забираем вас с отеля и везем на экскурсиюЗавершение: Когда окончится экскурсия мы привезем вас в ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Здравствуйте
- С вами в ближайшее время по whatsapp или telegram свяжется менеджер
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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