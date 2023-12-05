Путешествие на скоростной яхте Privat Luxury Speadyaht на острова Пхи Пхи

Индивидуальная экскурсия на Пхукете
Отправляйтесь в захватывающее морское приключение к островам Пхи-Пхи.

Белоснежные пляжи, лазурная вода, девственная природа и красочное подводное царство создадут идеальное окружение для незабываемого отдыха.

Откройте для себя сокровища этого уникального уголка и запечатлейте яркие воспоминания на всю жизнь.
Путешествие на скоростной яхте Privat Luxury Speadyaht на острова Пхи Пхи
Путешествие на скоростной яхте Privat Luxury Speadyaht на острова Пхи Пхи
Путешествие на скоростной яхте Privat Luxury Speadyaht на острова Пхи Пхи
Путешествие на скоростной яхте Privat Luxury Speadyaht на острова Пхи Пхи
Путешествие на скоростной яхте Privat Luxury Speadyaht на острова Пхи Пхи
Путешествие на скоростной яхте Privat Luxury Speadyaht на острова Пхи Пхи
Путешествие на скоростной яхте Privat Luxury Speadyaht на острова Пхи Пхи
Ближайшие даты:
5
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даты

Что вас ожидает:

  • Острова Пхи-Пхи
  • Бухта Майя Бэй
  • Остров Бамбу

Описание

Что вас ждет:Добро пожаловать в увлекательный мир Пхукета — одного из самых востребованных курортов Таиланда! Если вы готовы добавить немного приключений в свой отпуск, приглашаю вас присоединиться к захватывающему морскому путешествию. На вершине нашего списка — райские острова Пхи-Пхи. Представьте себе белоснежный песок, лазурную воду, девственную природу и разноцветное подводное царство. Вот вам идеальный рецепт для незабываемого отдыха! Откройте для себя сокровища этого уникального уголка и создайте яркие воспоминания, которые будут с вами всю жизнь. У скоростной лодки имеется ряд преимуществ:
  • она не «бьется» по волнам;
  • вы можете максимально быстро и комфортно прибыть в пункт назначения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (автобус и лодка)
  • Вход в нац. парки
  • Питание
  • Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
  • Маски
  • Трубки
  • Страховка
  • Русскоговорящий гид
  • Опытные капитан и экипаж
  • Спасательные жилеты
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи ваш отель, наше авто довезет до пирс
Завершение: Когда окончится экскурсия мы привезем вас в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте
  • В ближайшее время с вами свяжутся по whatsapp или telegram наши сотрудники
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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