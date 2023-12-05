она не «бьется» по волнам;

вы можете максимально быстро и комфортно прибыть в пункт назначения.

Что вас ждет:Добро пожаловать в увлекательный мир Пхукета — одного из самых востребованных курортов Таиланда! Если вы готовы добавить немного приключений в свой отпуск, приглашаю вас присоединиться к захватывающему морскому путешествию. На вершине нашего списка — райские острова Пхи-Пхи. Представьте себе белоснежный песок, лазурную воду, девственную природу и разноцветное подводное царство. Вот вам идеальный рецепт для незабываемого отдыха! Откройте для себя сокровища этого уникального уголка и создайте яркие воспоминания, которые будут с вами всю жизнь. У скоростной лодки имеется ряд преимуществ: