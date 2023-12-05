Отправляйтесь в захватывающее морское приключение к островам Пхи-Пхи.
Белоснежные пляжи, лазурная вода, девственная природа и красочное подводное царство создадут идеальное окружение для незабываемого отдыха.
Откройте для себя сокровища этого уникального уголка и запечатлейте яркие воспоминания на всю жизнь.
Белоснежные пляжи, лазурная вода, девственная природа и красочное подводное царство создадут идеальное окружение для незабываемого отдыха.
Откройте для себя сокровища этого уникального уголка и запечатлейте яркие воспоминания на всю жизнь.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Острова Пхи-Пхи
- Бухта Майя Бэй
- Остров Бамбу
Описание
Что вас ждет:Добро пожаловать в увлекательный мир Пхукета — одного из самых востребованных курортов Таиланда! Если вы готовы добавить немного приключений в свой отпуск, приглашаю вас присоединиться к захватывающему морскому путешествию. На вершине нашего списка — райские острова Пхи-Пхи. Представьте себе белоснежный песок, лазурную воду, девственную природу и разноцветное подводное царство. Вот вам идеальный рецепт для незабываемого отдыха! Откройте для себя сокровища этого уникального уголка и создайте яркие воспоминания, которые будут с вами всю жизнь. У скоростной лодки имеется ряд преимуществ:
- она не «бьется» по волнам;
- вы можете максимально быстро и комфортно прибыть в пункт назначения.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (автобус и лодка)
- Вход в нац. парки
- Питание
- Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
- Маски
- Трубки
- Страховка
- Русскоговорящий гид
- Опытные капитан и экипаж
- Спасательные жилеты
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи ваш отель, наше авто довезет до пирсЗавершение: Когда окончится экскурсия мы привезем вас в ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Здравствуйте
- В ближайшее время с вами свяжутся по whatsapp или telegram наши сотрудники
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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