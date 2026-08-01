Путешествие по живописным островам провинции Краби подарит вам всё, за что любят Андаманское море: купание на белоснежных пляжах, снорклинг в прозрачной воде, панорамы острова Хонг и закат на песчаной косе. Приятным дополнением станут свежие фрукты, экзотические напитки и обед.
Описание экскурсии
7:30— 8:30 — трансфер из отелей
9:00 — прибытие на пирс и завтрак в формате шведского стола
10:00 — отправление на катере и живописный путь среди островов
10:30 — остров Нака Яй
Вы поиграете в волейбол и бадминтон, прогуляетесь у кокосовых пальм вдоль побережья и отдохнёте на просторном пляже.
12:40 — остров Пакбия
Искупаетесь в чистой воде, полюбуетесь скалами и песчаными косами и насладитесь коктейлем в кокосе. А ещё прогуляетесь по морскому лабиринту во время отлива.
13:30 — остров Хонг
Подниметесь на смотровую площадку с панорамой и займётесь снорклингом в бирюзовой лагуне. А после — отдых на пляже и обед.
16:20 — остров Лао Ладинг
Снорклинг у рифов с разноцветными рыбами и отдых на белоснежном песке среди пальм.
17:50 — закат на песчаной косе
18:30 — отправление на пирс и трансфер до отелей
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автобусе и катере, билеты в нацпарки, напитки, алкогольный или безалкогольный коктейль в кокосе, фрукты и напитки на борту, обед, страховка, аренда оборудования для снорклинга и игр на берегу
- На борту есть спасательные жилеты для всех пассажиров. Перед отправлением проводим инструктаж
- В случае штормового предупреждения я предложу перенести или отменить экскурсию
в понедельник и четверг в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ринат — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 889 туристов
Живу в Таиланде с 2018 года, изучил его вдоль и поперёк и собрал целый багаж знаний об истории, культуре и местных традициях. Люблю страну за её безопасность, комфорт и доброжелательных
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии на «Путешествие по островам и пляжам - старт на Пхукете»
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия на двух пляжах Пхукета
На фоне самолётов и завораживающей тайской природы
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от $198 за всё до 4 чел.
Групповая
Лучшие острова Краби за один день - с Пхукета
Отдых, снорклинг, коктейль в кокосе, фото в стиле «Баунти» и закат в раю
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
$94 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Утренняя прогулка на катамаране к острову Коралл - из Пхукета
Встретить начало дня в Андаманском море, отдохнуть на тихом пляже или заняться снорклингом
Начало: У пирса Чалонг
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от $900
$1000 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшие пляжи Пхукета и снорклинг
Обнаружить жизнь на коралловом рифе, побывать в деревне художников и оценить вид со смотровой
Начало: На парковке вашего отеля
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от $270 за всё до 4 чел.
$95 за человека