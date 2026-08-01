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Путешествие по островам и пляжам - старт на Пхукете

Искупаться в лазурном море, заняться снорклингом и встретить закат на песчаной косе
Путешествие по живописным островам провинции Краби подарит вам всё, за что любят Андаманское море: купание на белоснежных пляжах, снорклинг в прозрачной воде, панорамы острова Хонг и закат на песчаной косе. Приятным дополнением станут свежие фрукты, экзотические напитки и обед.
Путешествие по островам и пляжам - старт на Пхукете
Путешествие по островам и пляжам - старт на Пхукете
Путешествие по островам и пляжам - старт на Пхукете

Описание экскурсии

7:30— 8:30 — трансфер из отелей

9:00 — прибытие на пирс и завтрак в формате шведского стола

10:00 — отправление на катере и живописный путь среди островов

10:30 — остров Нака Яй

Вы поиграете в волейбол и бадминтон, прогуляетесь у кокосовых пальм вдоль побережья и отдохнёте на просторном пляже.

12:40 — остров Пакбия

Искупаетесь в чистой воде, полюбуетесь скалами и песчаными косами и насладитесь коктейлем в кокосе. А ещё прогуляетесь по морскому лабиринту во время отлива.

13:30 — остров Хонг

Подниметесь на смотровую площадку с панорамой и займётесь снорклингом в бирюзовой лагуне. А после — отдых на пляже и обед.

16:20 — остров Лао Ладинг

Снорклинг у рифов с разноцветными рыбами и отдых на белоснежном песке среди пальм.

17:50 — закат на песчаной косе

18:30 — отправление на пирс и трансфер до отелей

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автобусе и катере, билеты в нацпарки, напитки, алкогольный или безалкогольный коктейль в кокосе, фрукты и напитки на борту, обед, страховка, аренда оборудования для снорклинга и игр на берегу
  • На борту есть спасательные жилеты для всех пассажиров. Перед отправлением проводим инструктаж
  • В случае штормового предупреждения я предложу перенести или отменить экскурсию

в понедельник и четверг в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ринат
Ринат — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 889 туристов
Живу в Таиланде с 2018 года, изучил его вдоль и поперёк и собрал целый багаж знаний об истории, культуре и местных традициях. Люблю страну за её безопасность, комфорт и доброжелательных
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жителей. Ранее я занимал руководящую должность в крупном туроператоре, и этот опыт научил меня высочайшим стандартам сервиса. Мои экскурсии — это не только увлекательный рассказ об истории и культуре, но и полная организация: от трансфера до персональной консультации по отдыху. Меня выбирают за индивидуальный подход к каждому запросу, оперативность и постоянную готовность помочь.

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