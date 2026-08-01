Путешествие по живописным островам провинции Краби подарит вам всё, за что любят Андаманское море: купание на белоснежных пляжах, снорклинг в прозрачной воде, панорамы острова Хонг и закат на песчаной косе. Приятным дополнением станут свежие фрукты, экзотические напитки и обед.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

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Описание экскурсии

7:30— 8:30 — трансфер из отелей

9:00 — прибытие на пирс и завтрак в формате шведского стола

10:00 — отправление на катере и живописный путь среди островов

10:30 — остров Нака Яй

Вы поиграете в волейбол и бадминтон, прогуляетесь у кокосовых пальм вдоль побережья и отдохнёте на просторном пляже.

12:40 — остров Пакбия

Искупаетесь в чистой воде, полюбуетесь скалами и песчаными косами и насладитесь коктейлем в кокосе. А ещё прогуляетесь по морскому лабиринту во время отлива.

13:30 — остров Хонг

Подниметесь на смотровую площадку с панорамой и займётесь снорклингом в бирюзовой лагуне. А после — отдых на пляже и обед.

16:20 — остров Лао Ладинг

Снорклинг у рифов с разноцветными рыбами и отдых на белоснежном песке среди пальм.

17:50 — закат на песчаной косе

18:30 — отправление на пирс и трансфер до отелей

Организационные детали