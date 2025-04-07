Откройте для себя невероятный подводный мир на островах Рача (Райя) и Коралл.
Слабое течение и потрясающий снорклинг вблизи берега делают эти острова идеальными для начинающих ныряльщиков и маленьких детей. Вас ждет приятный отдых и вкусный обед в формате «шведский стол» в пляжном ресторане.
Слабое течение и потрясающий снорклинг вблизи берега делают эти острова идеальными для начинающих ныряльщиков и маленьких детей. Вас ждет приятный отдых и вкусный обед в формате «шведский стол» в пляжном ресторане.
Описание водной прогулки
Программа дня на Ко Рача Яй
Приглашаем вас провести незабываемый день на прекрасном острове Ко Рача Яй! Вот что вас ожидает:
- 7:00-08:45 — Встреча в отеле и трансфер на пирс Чалонг.
- 9:30 — Отправление с пирса Чалонг на катере в Ко Рача Яй (путешествие займет 30-40 минут).
- 10:15 — Прибытие на Ко Рача Яй. Вы сможете отдохнуть на пляже или заняться снорклингом в заливах Патлок и Тер, в зависимости от погодных условий.
- 12:30 — Насладитесь тайским обедом на острове, а затем отдохните на пляже.
- 14:30 — Круиз на Коралловый остров, где у вас будет час для купания на пляже или отдыха, а также время для фотосъемки.
- 16:15 — Возвращение на пирс Чалонг с Кораллового острова на катере.
- 16:30 — Возвращение в отель с прекрасными воспоминаниями и фантастическими фотографиями на память.
Эта программа подарит вам уникальные впечатления и возможность насладиться красотой природы. Не упустите шанс провести время в компании друзей или семьи на этом удивительном острове!
Ежедневно в 7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коралловый остров
- Рача Яй
Что включено
- Гид, говорящий на русском, китайском, английском и тайском языках
- Трансфер в оба конца от вашего отеля, включая водный
- Снаряжение для снорклинга
- Тайский обед «шведский стол».
Что не входит в цену
- Чаевые.
Место начала и завершения?
Аэропорт, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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