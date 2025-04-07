Откройте для себя невероятный подводный мир на островах Рача (Райя) и Коралл. Слабое течение и потрясающий снорклинг вблизи берега делают эти острова идеальными для начинающих ныряльщиков и маленьких детей. Вас ждет приятный отдых и вкусный обед в формате «шведский стол» в пляжном ресторане.

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Описание водной прогулки

Программа дня на Ко Рача Яй

Приглашаем вас провести незабываемый день на прекрасном острове Ко Рача Яй! Вот что вас ожидает:

7:00-08:45 — Встреча в отеле и трансфер на пирс Чалонг. 9:30 — Отправление с пирса Чалонг на катере в Ко Рача Яй (путешествие займет 30-40 минут). 10:15 — Прибытие на Ко Рача Яй. Вы сможете отдохнуть на пляже или заняться снорклингом в заливах Патлок и Тер, в зависимости от погодных условий. 12:30 — Насладитесь тайским обедом на острове, а затем отдохните на пляже. 14:30 — Круиз на Коралловый остров, где у вас будет час для купания на пляже или отдыха, а также время для фотосъемки. 16:15 — Возвращение на пирс Чалонг с Кораллового острова на катере. 16:30 — Возвращение в отель с прекрасными воспоминаниями и фантастическими фотографиями на память.

Эта программа подарит вам уникальные впечатления и возможность насладиться красотой природы. Не упустите шанс провести время в компании друзей или семьи на этом удивительном острове!