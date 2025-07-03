Яхты и лодки, скользящие по лазурной морской глади, — зрелище завораживающее. Хотите окунуться в этот мир? На роскошном катамаране вы отправитесь к Коралловому острову — одному из самых красивых мест Таиланда. Порыбачите на тунца, нырнёте с маской, увидите коралловые рифы и их обитателей. И встретите закат в открытом море.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание водной прогулки

В пути мы покажем вам, как рыбачить на тунца — и вы попробуете свои силы в ловле рыбы.

Вы нырнёте с маской и увидите удивительный подводный мир, полюбуетесь рифами и их обитателями.

По желанию — высадитесь на острове Корал и насладитесь мягким белоснежным песком и бирюзовой водой.

Побываете у мыса Промтеп — самой южной части острова — и встретите закат в открытом море.

Организационные детали

Мы поплывём на Calypso 44ft, Lagoon 440, Delignt 44ft или Ella 53ft

Перед отправлением мы проведём для вас инструктаж по безопасности на русском языке. На борту есть спасательные жилеты

В стоимость входит оборудование для рыбалки и снорклинга, шампанское и страховка от несчастных случаев

На борту вы сможете отдохнуть в одной из уютных кают, которые вмещают от 2 до 4 человек

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