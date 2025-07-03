Яхты и лодки, скользящие по лазурной морской глади, — зрелище завораживающее.
Хотите окунуться в этот мир? На роскошном катамаране вы отправитесь к Коралловому острову — одному из самых красивых мест Таиланда. Порыбачите на тунца, нырнёте с маской, увидите коралловые рифы и их обитателей. И встретите закат в открытом море.
Хотите окунуться в этот мир? На роскошном катамаране вы отправитесь к Коралловому острову — одному из самых красивых мест Таиланда. Порыбачите на тунца, нырнёте с маской, увидите коралловые рифы и их обитателей. И встретите закат в открытом море.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание водной прогулки
В пути мы покажем вам, как рыбачить на тунца — и вы попробуете свои силы в ловле рыбы.
Вы нырнёте с маской и увидите удивительный подводный мир, полюбуетесь рифами и их обитателями.
По желанию — высадитесь на острове Корал и насладитесь мягким белоснежным песком и бирюзовой водой.
Побываете у мыса Промтеп — самой южной части острова — и встретите закат в открытом море.
Организационные детали
- Мы поплывём на Calypso 44ft, Lagoon 440, Delignt 44ft или Ella 53ft
- Перед отправлением мы проведём для вас инструктаж по безопасности на русском языке. На борту есть спасательные жилеты
- В стоимость входит оборудование для рыбалки и снорклинга, шампанское и страховка от несчастных случаев
- На борту вы сможете отдохнуть в одной из уютных кают, которые вмещают от 2 до 4 человек
Дополнительные опции
- Сопровождение русскоязычного гида, который расскажет о Таиланде — 2000 батов
- Заказ еды и алкоголя на выбор — уточняйте в переписке. Вы также можете взять на борт свою еду и напитки
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 497 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Руслан, я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!Задать вопрос
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