Пока все спят, мы выйдем в море и посетим лучшие точки.
Активностей много: троллинг в пути, глубоководная и донная рыбалка, мастер-класс по подводной охоте и проверка крабовых ловушек. Пока вы купаетесь и снорклите, мы приготовим и подадим обед прямо на борту. Том-ям, гриль и сашими из пойманного вами улова — будет вкусно и весело!
Активностей много: троллинг в пути, глубоководная и донная рыбалка, мастер-класс по подводной охоте и проверка крабовых ловушек. Пока вы купаетесь и снорклите, мы приготовим и подадим обед прямо на борту. Том-ям, гриль и сашими из пойманного вами улова — будет вкусно и весело!
Описание экскурсии
5:30–6:30 — сбор гостей из отелей
6:45–7:00 — прибытие на пирс, знакомство с гидом, выход в море. Рыбачим в движении и на глубоководье, проверяем крабовые ловушки, охотимся под водой
11:00 — остановка для купания, снорклинга, донной рыбалки, обеда. При желании можно высадиться на остров Рача-Яй
13:00–15:00 — возвращение на Пхукет. На обратном пути — троллинг, фото с уловом. Если захотите, за доплату можно приготовить пойманную рыбу в ресторане
Организационные детали
- Выходим в море на лодке с зоной отдыха, мягкими пуфами, снастями, спасжилетам. Перед отправлением вы пройдёте инструктаж по безопасности
- На обед подадим: гриль и сашими из свежего улова (только если пойманную рыбу можно есть сырой), курицу в кляре, тайский суп, рис, фрукты, напитки
- Включён трансфер на минивэне/микроавтобусе
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 05:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 10 лет
|$95
|Стандартный
|$124
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша команда действительно любит Таиланд и хочет показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом. Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортная организация, атмосфера в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе. С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко — чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии на «Ранняя морская рыбалка на Пхукете»
Индивидуальная
до 10 чел.
Пхукет: морское путешествие на парусном катамаране
Индивидуальная морская прогулка с рыбалкой, снорклингом и живописными остановками
Начало: У пирса
Завтра в 17:00
31 июл в 10:00
от $1200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
Гора обезьян, трущобы морских цыган, цветные улицы Пхукет-тауна и небанальные обзорные площадки
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
31 июл в 08:00
от $120 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Пхукета - к острову Рача-Яй
Индивидуальная морская прогулка с рыбалкой, снорклингом и живописными остановками
Начало: На пирсе Чалонг
Завтра в 16:00
31 июл в 09:00
от $800 за всё до 10 чел.
Групповая
до 14 чел.
Рыбалка и морская прогулка на яхте у берегов Пхукета
Поймать трофей в Андаманском море и отдохнуть на острове Рача Яй
Начало: У вашего отеля в районе Патонг, Карон, Ката или Ка...
Расписание: ежедневно в 08:00
31 июл в 08:00
1 авг в 08:00
$105 за человека
-5%
до 31 июля
$124 за человека