Пока все спят, мы выйдем в море и посетим лучшие точки. Активностей много: троллинг в пути, глубоководная и донная рыбалка, мастер-класс по подводной охоте и проверка крабовых ловушек. Пока вы купаетесь и снорклите, мы приготовим и подадим обед прямо на борту. Том-ям, гриль и сашими из пойманного вами улова — будет вкусно и весело!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

5:30–6:30 — сбор гостей из отелей

6:45–7:00 — прибытие на пирс, знакомство с гидом, выход в море. Рыбачим в движении и на глубоководье, проверяем крабовые ловушки, охотимся под водой

11:00 — остановка для купания, снорклинга, донной рыбалки, обеда. При желании можно высадиться на остров Рача-Яй

13:00–15:00 — возвращение на Пхукет. На обратном пути — троллинг, фото с уловом. Если захотите, за доплату можно приготовить пойманную рыбу в ресторане

Организационные детали