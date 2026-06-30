На этой экскурсии вы проведете утро на легендарной смотровой площадке Самет Нангше. Это магия, рожденная сочетанием удивительного места и правильного времени. Уникальные виды, которые открываются на рассвете, навсегда останутся в вашей памяти. Красивее места на Пхукете вы не найдете! После встречи солнца вас ждут главные жемчужины Пхукета и Пханг Нга: знаменитый остров Джеймса Бонда, захватывающий пляж с самолетами и волшебное кафе с гигантскими кувшинками. Программа экскурсии03:45–04:00 Ранний выезд из отеля.

Обзорная площадка Самет Нангше.

Наблюдение за восходом солнца. Почувствуйте магию первых лучей солнца, освещающих бесконечные воды и живописные острова.

Завтрак с видом. Лёгкие закуски: насладитесь утренним спокойствием с чаем, кофе, фруктами, водой и печеньем среди пленительных пейзажей.

• Прогулка на традиционной длиннохвостой лодке: по таинственным пещерам и островам залива Пханг Нга:

Обзор острова Джеймса Бонда, окруженного скалами и зеленью, который стал символом залива Пханг Нга.

Посещение пещер и менее известных островов. 09:30 Возвращение на Пхукет.

Пляж с самолётами. Незабываемые кадры на фоне взлетающих прямо над вами самолётов. Купание на пляже.

Визит в кафе с кувшинками. Вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне водоёмов с гигантскими лилиями. 13:00-13:30 Отправление обратно в отель.

Внимание! Вам необходимо внести полную оплату напрямую организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ. Важная информация:.

Внимание! Вам необходимо внести полную оплату напрямую организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ. Важная информация:.

• Внимание! Вам необходимо внести полную оплату напрямую организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ. Важная информация: