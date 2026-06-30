Изюминкой этого тура является возможность провести утро на смотровой площадке Самет Нангше — это сочетание удивительного места в правильное время. Уникальные виды, которые открываются на рассвете, навсегда останутся в вашей памяти.
Красивее места на Пхукете вы не найдёте! Наша экскурсия с Пхукета начинается рано — в 03:45-04:00, когда вы покидаете отель, погружаясь в атмосферу нового дня.
Красивее места на Пхукете вы не найдёте! Наша экскурсия с Пхукета начинается рано — в 03:45-04:00, когда вы покидаете отель, погружаясь в атмосферу нового дня.
Описание экскурсии
На этой экскурсии вы проведете утро на легендарной смотровой площадке Самет Нангше. Это магия, рожденная сочетанием удивительного места и правильного времени. Уникальные виды, которые открываются на рассвете, навсегда останутся в вашей памяти. Красивее места на Пхукете вы не найдете! После встречи солнца вас ждут главные жемчужины Пхукета и Пханг Нга: знаменитый остров Джеймса Бонда, захватывающий пляж с самолетами и волшебное кафе с гигантскими кувшинками. Программа экскурсии03:45–04:00 Ранний выезд из отеля.
- Обзорная площадка Самет Нангше.
- Наблюдение за восходом солнца. Почувствуйте магию первых лучей солнца, освещающих бесконечные воды и живописные острова.
- Завтрак с видом. Лёгкие закуски: насладитесь утренним спокойствием с чаем, кофе, фруктами, водой и печеньем среди пленительных пейзажей.
• Прогулка на традиционной длиннохвостой лодке: по таинственным пещерам и островам залива Пханг Нга:
- Обзор острова Джеймса Бонда, окруженного скалами и зеленью, который стал символом залива Пханг Нга.
- Посещение пещер и менее известных островов. 09:30 Возвращение на Пхукет.
- Пляж с самолётами. Незабываемые кадры на фоне взлетающих прямо над вами самолётов. Купание на пляже.
- Визит в кафе с кувшинками. Вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне водоёмов с гигантскими лилиями. 13:00-13:30 Отправление обратно в отель.
Внимание! Вам необходимо внести полную оплату напрямую организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ. Важная информация:.
Внимание! Вам необходимо внести полную оплату напрямую организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ. Важная информация:.
• Внимание! Вам необходимо внести полную оплату напрямую организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ. Важная информация:
- Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
- Внимание! Трансфер в северные отели после завершения экскурсии не включён в стоимость!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляж с самолётами
- Смотровая площадка Самет Нангше
- Залив Пханг Нга
- Остров Джеймса Бонда
- Кафе с кувшинками Ma Doo Bua
Что включено
- Трансфер от вашего отеля на Пхукете и обратно
- Услуги русскоязычного гида
- Подъём на смотровую площадку Самет Нангше
- Лёгкий перекус
- Прогулка на традиционной длиннохвостой лодке по заливу Пханг Нга
- Напиток в Ma Doo Bua Café
- Страховка
Что не входит в цену
- Фотосессия на лодке в Ma Doo Bua Café (по желанию)
- Трансфер в северные отели после завершения экскурсии
- Трансфер из районов Koh Sirey, Phuket Town, Cape Panwa - 400 бат с человека
- Посещение пещерного храма Суван Куха - 20 бат с человека (оплата на месте)
- Трансфер на тук-туке при посещении пляжа с самолётами - 20 бат с человека
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ
- Внимание! Трансфер в северные отели после завершения экскурсии не включён в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии на «Рассвет на Самет Нангше, остров Джеймса Бонда и пляж с самолётами»
Групповая
до 20 чел.
Из Пхукета - по Южному Таиланду в рассветный час
Увидеть стеклянный мост Самет Нангши, остров Джеймса Бонда, пляж с самолётами и кувшинки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
2 июл в 04:00
3 июл в 04:00
$99 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Остров Джеймса Бонда + чайная церемония на приватном пляже
Путешествие по островам бухты Пханг Нга с посещением пещеры, лагун и смотровых площадок
Начало: У вашего отеля или виллы
2 июл в 04:00
3 июл в 04:00
$395 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Встретить рассвет на смотровой «Самет-Нангше»
Мотопоездка из Пхукета к красивейшей площадке на материке и на пляж Май Као
Начало: У вашего отеле
Завтра в 05:30
2 июл в 05:30
$130 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Пляж с низколетящими самолётами, Стеклыный мост на Самет Нангше и Термы
Начало: Место проживания гостей
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
$240 за всё до 4 чел.
$86 за человека