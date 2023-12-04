Рассвет на Самет Нангше с посещением о
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Что вас ожидает:
- Смотровая Самет Нангше
- Деревня морских цыган
- О. Джеймса Бонда. удивительные пещеры со сталактитами и сталагмитами
Описание
Предлагаем Вам удивительное путешествие в провинцию Пханг-Нга! Здесь расположена одна из самых красивых смотровых площадок – Самет Нангше. Смотровая находится национальном парке, который славится своими аватароподобными скалами. Идеальное время для посещения локации на рассвете, поэтому начинается программа в 04.00, с тем, чтобы к 06.00, когда взойдет солнце, быть на вершине, в это время суток скалы озаряются мягким светом, поэтому Вы сможете сделать самые идеальные фото Вашего отдыха! После встречи рассвета Вам будет предложена морская прогулка на лонгтейле к острову Джеймса Бонда, в деревню морских цыган, в которой можно будет вкусно пообедать, далее мы посетим соседний остров и полюбуемся пещерами со сталактитами и сталагмитами, а также таинственными гротами.
ежедневно в 04.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Включено: трансфер на комфортабельном 7-местном автомобиле
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в нац. парк, аренда лонгтейла, подъем на гору
- Завтрак
- Обед в деревне морских цыган
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем из отеляЗавершение: Доставим в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 04.00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Начало программы в 04.00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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