Рассвет на Самет Нангше с посещением о. Джеймса Бонда

Индивидуальная экскурсия на Пхукете

Рассвет на Самет Нангше с посещением о

Рассвет на Самет Нангше с посещением о. Джеймса Бонда
Рассвет на Самет Нангше с посещением о. Джеймса Бонда
Рассвет на Самет Нангше с посещением о. Джеймса Бонда
Рассвет на Самет Нангше с посещением о. Джеймса Бонда
Рассвет на Самет Нангше с посещением о. Джеймса Бонда
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Смотровая Самет Нангше
  • Деревня морских цыган
  • О. Джеймса Бонда. удивительные пещеры со сталактитами и сталагмитами

Описание

Предлагаем Вам удивительное путешествие в провинцию Пханг-Нга! Здесь расположена одна из самых красивых смотровых площадок – Самет Нангше. Смотровая находится национальном парке, который славится своими аватароподобными скалами. Идеальное время для посещения локации на рассвете, поэтому начинается программа в 04.00, с тем, чтобы к 06.00, когда взойдет солнце, быть на вершине, в это время суток скалы озаряются мягким светом, поэтому Вы сможете сделать самые идеальные фото Вашего отдыха! После встречи рассвета Вам будет предложена морская прогулка на лонгтейле к острову Джеймса Бонда, в деревню морских цыган, в которой можно будет вкусно пообедать, далее мы посетим соседний остров и полюбуемся пещерами со сталактитами и сталагмитами, а также таинственными гротами.

ежедневно в 04.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Включено: трансфер на комфортабельном 7-местном автомобиле
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в нац. парк, аренда лонгтейла, подъем на гору
  • Завтрак
  • Обед в деревне морских цыган
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем из отеля
Завершение: Доставим в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04.00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Начало программы в 04.00
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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