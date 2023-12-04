Рассвет на Самет Нангше с посещением о

Описание

Предлагаем Вам удивительное путешествие в провинцию Пханг-Нга! Здесь расположена одна из самых красивых смотровых площадок – Самет Нангше. Смотровая находится национальном парке, который славится своими аватароподобными скалами. Идеальное время для посещения локации на рассвете, поэтому начинается программа в 04.00, с тем, чтобы к 06.00, когда взойдет солнце, быть на вершине, в это время суток скалы озаряются мягким светом, поэтому Вы сможете сделать самые идеальные фото Вашего отдыха! После встречи рассвета Вам будет предложена морская прогулка на лонгтейле к острову Джеймса Бонда, в деревню морских цыган, в которой можно будет вкусно пообедать, далее мы посетим соседний остров и полюбуемся пещерами со сталактитами и сталагмитами, а также таинственными гротами.