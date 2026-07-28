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Рассвет на Симиланских островах - на катере с Пхукета

Первыми оказаться на знаменитых пляжах, подняться к Парусной скале и поплавать среди рифов
Мы отправимся к Симиланским островам ещё до рассвета, чтобы прибыть сюда раньше большинства туристических групп.

Вас ждут пустынные пляжи, прозрачное море, снорклинг у коралловых рифов, прогулка к знаменитой Парусной скале и целый день среди природных красот национального парка.
Рассвет на Симиланских островах - на катере с Пхукета
Рассвет на Симиланских островах - на катере с Пхукета
Рассвет на Симиланских островах - на катере с Пхукета

Описание экскурсии

4:00–5:00 — ранний выезд из отеля

Мы заберём вас до рассвета и отправимся к пирсу. Благодаря раннему старту вы окажетесь на Симиланских островах раньше большинства туристических групп и сможете увидеть их в самой спокойной атмосфере.

5:30 — завтрак на пирсе

Перед выходом в море вас ждёт лёгкий завтрак по системе «шведский стол». После знакомства с гидом и короткого инструктажа пересядем на скоростной катер.

6:00–8:00 — переход к Симиланским островам

По пути встретим рассвет над Андаманским морем и полюбуемся видами национального морского парка.

8:00 — остров Мианг

Высадимся на остров, пока здесь ещё немноголюдно. Вы прогуляетесь по белоснежному коралловому пляжу, искупаетесь в прозрачной воде и пройдёте по тропе через тропический лес, соединяющей два живописных пляжа. Если повезёт, увидите летучих лисиц.

10:10 — снорклинг у островов Ко Паю и Ко Ба Нгу

Сделаем остановку в одном из лучших мест архипелага для снорклинга. Вы поплаваете среди коралловых рифов, ярких тропических рыб, а если улыбнётся удача — встретите морских черепах.

11:30 — остров Симилан

После прибытия пообедаем, а затем у вас будет свободное время для отдыха на пляже. Желающие смогут подняться к знаменитой Парусной скале, откуда открывается один из самых известных видов на Симиланские острова.

14:00–16:00 — возвращение на материк

Во время перехода вас ждут прохладительные напитки и лёгкий перекус на борту.

17:00 — трансфер в отели

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, морская прогулка, завтрак, обед, лёгкий перекус во время и после окончания программы, входные билеты в нацпарки, прохладительные безалкогольные напитки, угощение фруктами на борту, страховка, маски, трубки
  • Перед стартом проводим инструктаж по безопасности и выдаём спасательные жилеты
  • С вами будет капитан из нашей команды

ежедневно в 04:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный$131
Дети до 12 лет$113
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша команда действительно любит Таиланд и хочет показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом. Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортная организация, атмосфера в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе. С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко — чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.

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