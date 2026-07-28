Мы отправимся к Симиланским островам ещё до рассвета, чтобы прибыть сюда раньше большинства туристических групп. Вас ждут пустынные пляжи, прозрачное море, снорклинг у коралловых рифов, прогулка к знаменитой Парусной скале и целый день среди природных красот национального парка.

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Описание экскурсии

4:00–5:00 — ранний выезд из отеля

Мы заберём вас до рассвета и отправимся к пирсу. Благодаря раннему старту вы окажетесь на Симиланских островах раньше большинства туристических групп и сможете увидеть их в самой спокойной атмосфере.

5:30 — завтрак на пирсе

Перед выходом в море вас ждёт лёгкий завтрак по системе «шведский стол». После знакомства с гидом и короткого инструктажа пересядем на скоростной катер.

6:00–8:00 — переход к Симиланским островам

По пути встретим рассвет над Андаманским морем и полюбуемся видами национального морского парка.

8:00 — остров Мианг

Высадимся на остров, пока здесь ещё немноголюдно. Вы прогуляетесь по белоснежному коралловому пляжу, искупаетесь в прозрачной воде и пройдёте по тропе через тропический лес, соединяющей два живописных пляжа. Если повезёт, увидите летучих лисиц.

10:10 — снорклинг у островов Ко Паю и Ко Ба Нгу

Сделаем остановку в одном из лучших мест архипелага для снорклинга. Вы поплаваете среди коралловых рифов, ярких тропических рыб, а если улыбнётся удача — встретите морских черепах.

11:30 — остров Симилан

После прибытия пообедаем, а затем у вас будет свободное время для отдыха на пляже. Желающие смогут подняться к знаменитой Парусной скале, откуда открывается один из самых известных видов на Симиланские острова.

14:00–16:00 — возвращение на материк

Во время перехода вас ждут прохладительные напитки и лёгкий перекус на борту.

17:00 — трансфер в отели

Организационные детали