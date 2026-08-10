В нашем маршруте — главные природные жемчужины Пхукета и провинции Пханг Нга. Вы встретите восход там, где первые лучи солнца освещают бесконечные воды. Затем вас ждёт прогулка на длиннохвостой лодке по пещерам и островам. А ещё вы сможете сделать кадры на фоне взлетающего самолёта и в кафе с гигантскими кувшинками. Мы поговорим о природе, истории и традициях Таиланда.
Описание экскурсии
3:45 — трансфер из отеля
5:45 — обзорная площадка «Самет-Нангше». Отсюда открывается невероятный вид на залив Пханг Нга
6:15 — рассвет. Вы почувствуете магию первых лучей солнца, которые освещают бесконечные воды и живописные острова
6:45 — завтрак. В меню лёгкие закуски и напитки: чай, кофе, вода, фрукты и печенье
8:00 — прогулка на традиционной длиннохвостой лодке по заливу Пханг Нга. Вы увидите с борта знаменитый остров Джеймса Бонда, окружённый скалами и зеленью, и менее известные острова и пещеры
9:30 — возвращение на Пхукет
10:30 — пляж с самолётами. Сделаете кадры на фоне взлетающих прямо над вами самолётов. Здесь также можно искупаться
12:30 — кафе с кувшинками. Здесь можно сфотографироваться на фоне водоёма с гигантскими лилиями
13:00–13:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, лёгкий перекус, прогулка на традиционной длиннохвостой лодке, остановка на пляже с самолётами, визит в кафе, страховка
- По желанию дополнительно оплачивается фотосессия на лодке в кафе с лилиями — подробности в переписке
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 03:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|$65
|Стандартный
|$70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 03:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 2 часа
Наша команда действительно любит Таиланд и хочет показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом. Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортная организация, атмосфера в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе. С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко — чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.
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