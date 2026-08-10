В нашем маршруте — главные природные жемчужины Пхукета и провинции Пханг Нга. Вы встретите восход там, где первые лучи солнца освещают бесконечные воды. Затем вас ждёт прогулка на длиннохвостой лодке по пещерам и островам. А ещё вы сможете сделать кадры на фоне взлетающего самолёта и в кафе с гигантскими кувшинками. Мы поговорим о природе, истории и традициях Таиланда.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

3:45 — трансфер из отеля

5:45 — обзорная площадка «Самет-Нангше». Отсюда открывается невероятный вид на залив Пханг Нга

6:15 — рассвет. Вы почувствуете магию первых лучей солнца, которые освещают бесконечные воды и живописные острова

6:45 — завтрак. В меню лёгкие закуски и напитки: чай, кофе, вода, фрукты и печенье

8:00 — прогулка на традиционной длиннохвостой лодке по заливу Пханг Нга. Вы увидите с борта знаменитый остров Джеймса Бонда, окружённый скалами и зеленью, и менее известные острова и пещеры

9:30 — возвращение на Пхукет

10:30 — пляж с самолётами. Сделаете кадры на фоне взлетающих прямо над вами самолётов. Здесь также можно искупаться

12:30 — кафе с кувшинками. Здесь можно сфотографироваться на фоне водоёма с гигантскими лилиями

13:00–13:30 — возвращение в отель

Организационные детали