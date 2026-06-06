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Рассвет над Пханг Нга + остров Джеймса Бонда

Один день - и все самые фотогеничные места Пхукета
Эта программа создана для тех, кто хочет увидеть Таиланд с самых красивых ракурсов и увезти с собой не только впечатления, но и впечатляющие фотографии.

Вас ждёт ранний выезд, чтобы встретить рассвет в одном из самых живописных мест страны, прогулка на длиннохвостной лодке по заливу Пханг Нга и посещение уникальных локаций, которые редко удаётся увидеть за один день.
Рассвет над Пханг Нга + остров Джеймса Бонда
Рассвет над Пханг Нга + остров Джеймса Бонда
Рассвет над Пханг Нга + остров Джеймса Бонда

Описание экскурсии

Вы начнёте день с подъёма к смотровой площадке Самет Нангши, откуда открывается захватывающий вид на известняковые острова, словно парящие в утреннем тумане. Рассвет здесь — это момент, который невозможно забыть. После лёгкого завтрака вас ждёт прогулка на традиционной длиннохвостой лодке: вы посетите живописные пещеры, увидите легендарный остров Джеймса Бонда и полюбуетесь природными формами острова Ко Талу.

Во второй части программы — не менее яркие впечатления. Вы окажетесь на знаменитом пляже с самолётами, где лайнеры пролетают прямо над головой. А завершит путешествие остановка в атмосферном кафе Ma Doo Bua Café с гигантскими кувшинками — идеальное место для эффектных фотографий.

Примерный тайминг

3:45–4:00 — выезд из отеля

5:45 — прибытие на Самет Нангши, встреча рассвета

6:15 — лёгкий завтрак (чай, кофе, фрукты)

8:00 — лодочная прогулка по заливу Пханг Нга.

9:30 — дорога в сторону Пхукета

10:15 — пляж с самолётами (возможность купания)

11:30 — кафе с кувшинками Ma Doo Bua

12:00–12:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Для тех, кто проживает в отелях, расположенных севернее Maa Doo Bua cafe, такси на обратный путь оплачивается самостоятельно
  • В стоимость входит: трансфер, прогулка на лодке, страховка, спасжилеты, лёгкий перекус
  • Фотосессия на лодке в Ma Doo Bua Café — по желанию, оплачивается отдельно
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 03:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети до 4 лет (без отдельного места)Бесплатно
Взрослый$78
Дети от 4 до 11 лет$72
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 03:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 288 туристов
Я представитель официального агентства на Пхукете. Мы предлагаем надёжные услуги: в каждую экскурсию включена страховка, партнёры и маршруты тщательно проверяются, а с путешественниками работают русские гиды. У нас есть экскурсии на любой вкус: береговые и обзорные, в джунглях и на островах, морские приключения, приватные на яхтах, активные и приключенческие маршруты. Принимаем оплату в батах, рублях, криптовалюте или наличными курьеру в отеле.

Входит в следующие категории Пхукета

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