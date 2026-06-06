Эта программа создана для тех, кто хочет увидеть Таиланд с самых красивых ракурсов и увезти с собой не только впечатления, но и впечатляющие фотографии. Вас ждёт ранний выезд, чтобы встретить рассвет в одном из самых живописных мест страны, прогулка на длиннохвостной лодке по заливу Пханг Нга и посещение уникальных локаций, которые редко удаётся увидеть за один день.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вы начнёте день с подъёма к смотровой площадке Самет Нангши, откуда открывается захватывающий вид на известняковые острова, словно парящие в утреннем тумане. Рассвет здесь — это момент, который невозможно забыть. После лёгкого завтрака вас ждёт прогулка на традиционной длиннохвостой лодке: вы посетите живописные пещеры, увидите легендарный остров Джеймса Бонда и полюбуетесь природными формами острова Ко Талу.

Во второй части программы — не менее яркие впечатления. Вы окажетесь на знаменитом пляже с самолётами, где лайнеры пролетают прямо над головой. А завершит путешествие остановка в атмосферном кафе Ma Doo Bua Café с гигантскими кувшинками — идеальное место для эффектных фотографий.

Примерный тайминг

3:45–4:00 — выезд из отеля

5:45 — прибытие на Самет Нангши, встреча рассвета

6:15 — лёгкий завтрак (чай, кофе, фрукты)

8:00 — лодочная прогулка по заливу Пханг Нга.

9:30 — дорога в сторону Пхукета

10:15 — пляж с самолётами (возможность купания)

11:30 — кафе с кувшинками Ma Doo Bua

12:00–12:30 — возвращение в отель

Организационные детали