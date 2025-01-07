Таиланд — это не только отдых на пляже и живописная природа. Мы предлагаем вам открыть для себя мир тайских храмов.
45-метровая статуя Будды, легенда о зарытой статуе, из-за которой умер не один человек, самый большой лежащий Будда, горные пейзажи, малолюдные места, где бывают только местные жители… После такой насыщенной программы вы куда лучше поймёте Таиланд.
45-метровая статуя Будды, легенда о зарытой статуе, из-за которой умер не один человек, самый большой лежащий Будда, горные пейзажи, малолюдные места, где бывают только местные жители… После такой насыщенной программы вы куда лучше поймёте Таиланд.
Описание экскурсии
Храмов в Таиланде очень много: религиозные сооружения можно увидеть в любом, даже самом небольшом городке. Мы посетим 10 самых интересных святынь Пхукета:
- Храм Святой Троицы — современный православный храм
- Храм Большого Будды — на горе Накакед с впечатляющей 45-метровой статуей
- Ват Пратонг. Вы услышите, как этот храм связан с закопанной статуей Будды, от которой гибли люди.
- Ват Пхра Нанг Санг. Его название переводится как «храм, построенный особой королевской крови». Мы расскажем вам печальную историю этой «особы», которую после строительства храма казнили.
- Ват Шри Сунтон. Здесь самая большая статуя лежащего Будды. При этом сюда не возят туристов!
- Ват Сапам — на горе среди красивых пейзажей. Вы полюбуетесь видом на восточную часть Андаманского побережья, а также 10-метровой позолоченной статуей Будды и картинами, описывающими сцены его жизни.
- Ват Суван Кири Вонг — традиционный буддийский храм недалеко от популярного пляжа Патонг
- Ват Ко Сирей — это целый храмовый комплекс на холме. Наверху вас будет ждать смотровая площадка, откуда виден океан и часть острова.
- Ват Чалонг. Бессменный лидер храмовых рейтингов Пхукета: самый большой, самый известный и очень красивый комплекс.
- Ват Кхао Ранг. Большой буддистский храмовый комплекс на склоне холма Ранг. Знаменит своей позолоченной статуей Cидящего Будды, долгое время бывшей самой большой на острове. Внутренние стены бота расписаны картинами из жизни Будды.
Организационные детали
- Мы заберём вас из отеля на Пхукете и по окончании отвезём обратно
- Обратите внимание, это больше видовая поездка с самостоятельным посещением храмов. Мы по пути даём лишь поверхностную информацию об объектах, не углубляясь в историю и архитектурные особенности.
- Поездка проходит на комфортабельном авто Mazda 3
- Экскурсию для вас проведу я или мой коллега Андрей
Что нужно знать перед посещением храмов
- В некоторых случаях охранники, пропуская на территорию храмовых комплексов, могут просить небольшое пожертвование, которое идёт на содержание храмов. В этом случае путешественники обычно дают минимальную сумму в 10–50 батов (около $1)
- В большинстве храмов подходящую одежду прямо на месте можно «взять в аренду»: вы платите небольшую сумму, берёте вещи — например, шаль и длинную юбку, и после посещения храма возвращаете её служителям.
- Перед входом в храмы Таиланда следует снять солнцезащитные очки, головной убор и обувь. Кстати, подошва ног считается наименее чистой частью тела, так что если вы будете сидеть напротив статуи Будды, то постарайтесь не направлять стопы к Будде, а лучше вообще убрать ноги подальше.
- На территории храма нужно вести себя тихо, нельзя курить и есть. В некоторых случаях не разрешается забираться на старинные постройки и помосты для монахов. Обращайте внимание на таблички, указывающие, что можно, а что нельзя делать в восточном храме.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 169 туристов
Я живу в Таиланде с 2018 года. Вместе с моим другом Андреем мы с 2020 года проводим экскурсии по острову Пхукет. Мы всегда рады новым знакомствам и путешествиям по острову,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Брала тур без отзывов, и было немного тревожно. Но, результат превзошел все ожидания! Я очень дотошно отношусь к экскурсоводам. Не люблю заученных, дотошных. Очень предвзята к речи (люблю людей без
+2
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