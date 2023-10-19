Ruslan — ваша команда гидов на Пхукете

Приветствую путешественников! Меня зовут Руслан, 35 лет. Живу в Таиланде 7 лет. Вместе с моим другом Андреем уже 5 лет проводим экскурсии по острову Пхукет. Мы всегда рады новым знакомствам и путешествиям по острову, ведь для нас экскурсии — это, в первую очередь, классное общение с интересными людьми и обмен опытом, поэтому мы делаем свою работу с удовольствием. Откройте новые грани Таиланда вместе с нами!

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