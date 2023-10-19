Познакомиться с неотъемлемой частью Таиланда, его культурой и архитектурой
Таиланд — это не только отдых на пляже и живописная природа. Мы предлагаем вам открыть для себя мир тайских храмов.
45-метровая статуя Будды, легенда о зарытой статуе, из-за которой умер не один человек, самый большой лежащий Будда, горные пейзажи, малолюдные места, где бывают только местные жители… После такой насыщенной программы вы куда лучше поймёте Таиланд.
45-метровая статуя Будды, легенда о зарытой статуе, из-за которой умер не один человек, самый большой лежащий Будда, горные пейзажи, малолюдные места, где бывают только местные жители… После такой насыщенной программы вы куда лучше поймёте Таиланд.
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Описание
Что вас ожидает
Храмов в Таиланде очень много: религиозные сооружения можно увидеть в любом, даже самом небольшом городке. Мы посетим 10 самых интересных святынь Пхукета:
- Храм Святой Троицы — современный православный храм
- Храм Большого Будды — одна из главных достопримечательностей Пхукета на горе Накакед. Вы оцените огромную 45-метровую статую, которая возвышается на высоте более 400 метров н. у. м.
- Ват Пратонг. Вы услышите, как этот храм связан с закопанной статуей Будды, от которой гибли люди.
- Ват Пхра Нанг Санг. Его название переводится как «храм, построенный особой королевской крови». Мы расскажем вам печальную историю этой «особы», которую после строительства храма казнили.
- Ват Шри Сунтон. Вы наверняка слышали о лежащем Будде на Пхукете — таких статуй несколько, но самая большая — в храме Шри Сунтон. Сюда не возят туристов, поэтому здесь всегда малолюдно, в отличие от других храмов Пхукета.
- Ват Сапам — расположен на горе среди красивых пейзажей. Вы полюбуетесь видом на восточную часть Андаманского побережья, а также 10-метровой позолоченной статуей Будды и картинами, описывающими сцены его жизни.
- Ват Суван Кири Вонг — традиционный буддийский храм недалеко от популярного пляжа Патонг
- Ват Ко Сирей. Находится на небольшом одноимённом острове, куда мы проедем по мосту. Ко Сирей — это целый храмовый комплекс с самим храмом, религиозными постройками и домиками монахов. Он расположен на холме, к которому ведёт лестница из белого камня. Наверху вас будет ждать смотровая площадка, откуда виден океан и часть острова.
- Ват Чалонг. Бессменный лидер храмовых рейтингов Пхукета: самый большой, самый известный и очень красивый комплекс. Это место, обязательное к посещению, ежегодно здесь бывает более 100 000 человек. Самое красивое сооружение храма Чалонг — трехуровневая чеди с высоким шпилем.
- Ват Кхао Ранг. Большой буддистский храмовый комплекс на склоне холма Ранг. Знаменит своей позолоченной статуей Cидящего Будды, долгое время бывшей самой большой на острове. Внутренние стены бота расписаны картинами из жизни Будды. Центральная статуя Гаутамы — находится под стеклом с цветной подсветкой.
Организационные детали
- Мы заберём вас из отеля на Пхукете и по окончании отвезём обратно
- Обратите внимание, это больше видовая поездка с самостоятельным посещением храмов. Мы по пути даём лишь поверхностную информацию об объектах, не углубляясь в историю и архитектурные особенности.
- Поездка проходит на комфортабельном авто Mazda 3
- Экскурсию для вас проведу я или мой коллега Андрей
Что нужно знать перед посещением храмов
- В некоторых случаях охранники, пропуская на территорию храмовых комплексов, могут просить небольшое пожертвование, которое идёт на содержание храмов. В этом случае путешественники обычно дают минимальную сумму в 10–50 бат (около 1$).
- В большинстве храмов подходящую одежду прямо на месте можно «взять в аренду»: вы платите небольшую сумму, берёте вещи — например, шаль и длинную юбку, и после посещения храма возвращаете её служителям.
- Перед входом в храмы Таиланда следует снять солнцезащитные очки, головной убор и обувь. Кстати, подошва ног считается наименее чистой частью тела, так что если вы будете сидеть напротив статуи Будды, то постарайтесь не направлять стопы к Будде, а лучше вообще убрать ноги подальше.
- На территории храма нужно вести себя тихо, нельзя курить и есть. В некоторых случаях не разрешается забираться на старинные постройки и помосты для монахов. Обращайте внимание на таблички, указывающие, что можно, а что нельзя делать в восточном храме.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ruslan — ваша команда гидов на Пхукете
Приветствую путешественников! Меня зовут Руслан, 35 лет. Живу в Таиланде 7 лет. Вместе с моим другом Андреем уже 5 лет проводим экскурсии по острову Пхукет. Мы всегда рады новым знакомствам и путешествиям по острову, ведь для нас экскурсии — это, в первую очередь, классное общение с интересными людьми и обмен опытом, поэтому мы делаем свою работу с удовольствием. Откройте новые грани Таиланда вместе с нами!
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