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фефектов фикции, не первый опыт индивидуальных экскурсий). Нас встретил Роман (единственное фи в его сторону, опоздание). В остальном просто кладезь информации, чутко считывает людей, когда надо говорить, когда лучше промолчать. Куча информации (не только по храмам), а в целом из истории Тайланда, городов, мест, нюансов. До сих пор пытаюсь уложить и утрамбовать всю полученную информацию. Вся информация пропитана личным опытом (Роман 18 лет живет в Тайланде), плюс ко всему разносторонне развитый и интересный творчески человек. От себя: 10 храмов - много. Они идентичны, и в принципе, как и христианские похожи друг на друга. Но, у меня был личный опыт прохождения 12 храмов в Пскове, но самостоятельно. Здесь, передвигаясь между локациями вы узнаете историю Пхукета, становления, переселения, захватчиков и т. д. И совершенно не скучно. Прошло несколько часов, а я еще фантанирую полученной информацией. Плюс ко всему Роман творческий человек с богатым жизненным опытом и слушать его личную историю судьбы безумно интересно. Спасибо за прекрасный день! Всем очень рекомендую! Хотите узнать историю Пхукета, вам сюда! Допом Олд таун Пхукет и Патонг! В общем супер! Если вы жадный до знаний человек вам сюда!