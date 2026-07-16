Мои заказы

Самые красивые места Пхукета (без шопинга)

Познакомиться с островом: главные панорамные площадки, храмы, Старый город
Экскурсия для тех, кто впервые приехал на Пхукет и хочет за короткое время увидеть самые интересные места.

Вы окажетесь на живописных смотровых площадках, в знаменитом храме Ват Чалонг, Старом городе с китайско-португальской архитектурой, на мысе Промтеп. Встретите слонёнка и обезьян. При этом маршрут не включает заезды в магазины, в отличие от классических обзорок.
Самые красивые места Пхукета (без шопинга)
Самые красивые места Пхукета (без шопинга)
Самые красивые места Пхукета (без шопинга)

Описание экскурсии

8:45 — выезд из отеля

9:30 — смотровая площадка «Кэрон». Полюбуемся панорамой сразу трёх пляжей — Ката-Ной, Ката и Карон. Путешественники, проживающие в районах Раваи и Найхарн, эту остановку не посещают

10:00 — смотровая площадка «Ветряная мельница» с видами на побережье

10:30 — мыс Промтеп, самая южная точка Пхукета

10:50 — рынок морских цыган Чао Ле с богатым выбором свежих морепродуктов

11:20 — смотровая площадка у статуи Большого Будды

11:45 — встреча со слонёнком, которого можно покормить

12:30 — храм Ват Чалонг, один из самых известных буддийских храмов острова

13:05 — улица тайского бокса

13:25 — Старый город Пхукета с его колоритной китайско-португальской архитектурой

14:00 — смотровая площадка Ранг-Хилл, где можно понаблюдать за дикими обезьянами и покормить их

15:00 — возвращение в отель

Программа может меняться в зависимости от погодных условий и других обстоятельств.

Организационные детали

  • В стоимость входит страховка
  • Русскоговорящий гид проводит путевую экскурсию в минивэне/автобусе (транспорт зависит от кол-ва участников), а на локациях вас сопровождает англоговорящий тайский гид

ежедневно в 08:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный$42
Дети до 10 лет$36
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша команда действительно любит Таиланд и хочет показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом. Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортная организация, атмосфера в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе. С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко — чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.

Входит в следующие категории Пхукета

Похожие экскурсии на «Самые красивые места Пхукета (без шопинга)»

Сердце Пхукета: обзорные точки, храм и Cтарый город
На машине
На микроавтобусе
6 часов
19 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Сердце Пхукета: обзорные точки, храм и Cтарый город
Познакомиться с самыми знаменитыми и живописными уголками острова
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
18 июл в 09:00
$42 за человека
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках
На мотоцикле
6 часов
21 отзыв
Индивидуальная
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках
За 1 день объехать лучшие пляжи, смотровые площадки и храмы острова и погрузиться в жизнь тайцев
Начало: У отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 05:00
от $150 за человека
Мототур на Пхукете: встреча рассвета, пляжи и буддистский храм
На мотоцикле
Полеты на самолетах
Сухопутные
5.5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
Мототур на Пхукете: встреча рассвета, пляжи и буддистский храм
Полюбоваться с высоты заливом Пханг Нга, посетить «пляж с самолётами» и побывать в священном храме
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
18 июл в 04:00
от $160 за человека
Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город
На мотоцикле
Сухопутные
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город
Шесть колоритных локаций - в захватывающем путешествии на мотоцикле с опытным водителем-гидом
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
18 июл в 08:00
от $135 за человека
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете
-9%
до 11 августа
$42 за человека