Познакомиться с островом: главные панорамные площадки, храмы, Старый город
Экскурсия для тех, кто впервые приехал на Пхукет и хочет за короткое время увидеть самые интересные места.
Вы окажетесь на живописных смотровых площадках, в знаменитом храме Ват Чалонг, Старом городе с китайско-португальской архитектурой, на мысе Промтеп. Встретите слонёнка и обезьян. При этом маршрут не включает заезды в магазины, в отличие от классических обзорок.
Описание экскурсии
8:45 — выезд из отеля
9:30 — смотровая площадка «Кэрон». Полюбуемся панорамой сразу трёх пляжей — Ката-Ной, Ката и Карон. Путешественники, проживающие в районах Раваи и Найхарн, эту остановку не посещают
10:00 — смотровая площадка «Ветряная мельница» с видами на побережье
10:30 — мыс Промтеп, самая южная точка Пхукета
10:50 — рынок морских цыган Чао Ле с богатым выбором свежих морепродуктов
11:20 — смотровая площадка у статуи Большого Будды
11:45 — встреча со слонёнком, которого можно покормить
12:30 — храм Ват Чалонг, один из самых известных буддийских храмов острова
13:05 — улица тайского бокса
13:25 — Старый город Пхукета с его колоритной китайско-португальской архитектурой
14:00 — смотровая площадка Ранг-Хилл, где можно понаблюдать за дикими обезьянами и покормить их
15:00 — возвращение в отель
Программа может меняться в зависимости от погодных условий и других обстоятельств.
Организационные детали
В стоимость входит страховка
Русскоговорящий гид проводит путевую экскурсию в минивэне/автобусе (транспорт зависит от кол-ва участников), а на локациях вас сопровождает англоговорящий тайский гид
ежедневно в 08:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
$42
Дети до 10 лет
$36
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша команда действительно любит Таиланд и хочет показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом. Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортная организация, атмосфера в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе.
С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко — чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.
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