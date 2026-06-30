Путь из отеля к островам Экскурсия начинается с комфортного трансфера от вашего отеля на Пхукете до пирса в бухте Пангнга. По пути гид знакомит вас с историей и культурой Таиланда, рассказывает о традициях и современной жизни региона. На пирсе вы пересаживаетесь на классическую тайскую деревянную лодку с мотором. Переезд занимает немного времени и позволяет рассмотреть прибрежные пейзажи. Морская часть экскурсии • Первая остановка — остров Ко Талу (Ko Thalu / Tham Lod). Отсюда на надувных каяках (с гребцами) вы отправляетесь в плавание по мангровым зарослям и узким гротам. Некоторые из них выводят в «комнаты» — природные котлы с видом на небо и отвесные скалы.

Следующая точка — знаменитый остров Ко Тапу (Ko Tapu) / «Остров Джеймса Бонда», где проходили съёмки фильма «Человек с золотым пистолетом». Здесь предусмотрено время для прогулки и фотографий.

Затем маршрут ведёт к острову Ко Саванг (Ko Sawang Yai / Koh Sa-ang) с пещерой сталактитов и сталагмитов. Подняться внутрь можно по простой деревянной лестнице с верёвками. В пещере обитают летучие мыши, наблюдать за ними можно на безопасном расстоянии. Умопомрачительные виды и возвращение в отель Финальная часть маршрута — смотровая площадка Самет Нангши (Samet Nangshe). Отсюда открывается панорамный вид на бухту Пангнга и десятки островов. Здесь также запланирован обед в ресторане с выбором тайской или европейской кухни. После отдыха и фотографий вы возвращаетесь на Пхукет. Важная информация:.

Затем маршрут ведёт к острову Ко Саванг (Ko Sawang Yai / Koh Sa-ang) с пещерой сталактитов и сталагмитов. Подняться внутрь можно по простой деревянной лестнице с верёвками. В пещере обитают летучие мыши, наблюдать за ними можно на безопасном расстоянии. Умопомрачительные виды и возвращение в отель Финальная часть маршрута — смотровая площадка Самет Нангши (Samet Nangshe). Отсюда открывается панорамный вид на бухту Пангнга и десятки островов. Здесь также запланирован обед в ресторане с выбором тайской или европейской кухни. После отдыха и фотографий вы возвращаетесь на Пхукет. Важная информация:.

К экскурсии допускаются дети старше 5 лет.