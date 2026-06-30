Погрузитесь в магию бухты Пангнга — как никто раньше! Забудьте о шумных групповых турах.
Эта экскурсия — ваше личное приключение в одном из самых живописных мест Таиланда: бухте Пангнга, где скалы встают из моря как древние гиганты, а пещеры хранят тайны тысячелетий.
Эта экскурсия — ваше личное приключение в одном из самых живописных мест Таиланда: бухте Пангнга, где скалы встают из моря как древние гиганты, а пещеры хранят тайны тысячелетий.
Описание экскурсии
Путь из отеля к островам Экскурсия начинается с комфортного трансфера от вашего отеля на Пхукете до пирса в бухте Пангнга. По пути гид знакомит вас с историей и культурой Таиланда, рассказывает о традициях и современной жизни региона. На пирсе вы пересаживаетесь на классическую тайскую деревянную лодку с мотором. Переезд занимает немного времени и позволяет рассмотреть прибрежные пейзажи. Морская часть экскурсии • Первая остановка — остров Ко Талу (Ko Thalu / Tham Lod). Отсюда на надувных каяках (с гребцами) вы отправляетесь в плавание по мангровым зарослям и узким гротам. Некоторые из них выводят в «комнаты» — природные котлы с видом на небо и отвесные скалы.
Следующая точка — знаменитый остров Ко Тапу (Ko Tapu) / «Остров Джеймса Бонда», где проходили съёмки фильма «Человек с золотым пистолетом». Здесь предусмотрено время для прогулки и фотографий.
Затем маршрут ведёт к острову Ко Саванг (Ko Sawang Yai / Koh Sa-ang) с пещерой сталактитов и сталагмитов. Подняться внутрь можно по простой деревянной лестнице с верёвками. В пещере обитают летучие мыши, наблюдать за ними можно на безопасном расстоянии. Умопомрачительные виды и возвращение в отель Финальная часть маршрута — смотровая площадка Самет Нангши (Samet Nangshe). Отсюда открывается панорамный вид на бухту Пангнга и десятки островов. Здесь также запланирован обед в ресторане с выбором тайской или европейской кухни. После отдыха и фотографий вы возвращаетесь на Пхукет. Важная информация:.
Затем маршрут ведёт к острову Ко Саванг (Ko Sawang Yai / Koh Sa-ang) с пещерой сталактитов и сталагмитов. Подняться внутрь можно по простой деревянной лестнице с верёвками. В пещере обитают летучие мыши, наблюдать за ними можно на безопасном расстоянии. Умопомрачительные виды и возвращение в отель Финальная часть маршрута — смотровая площадка Самет Нангши (Samet Nangshe). Отсюда открывается панорамный вид на бухту Пангнга и десятки островов. Здесь также запланирован обед в ресторане с выбором тайской или европейской кухни. После отдыха и фотографий вы возвращаетесь на Пхукет. Важная информация:.
К экскурсии допускаются дети старше 5 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Ко Талу (Ko Thalu / Tham Lod)
- Остров Ко Тапу (Ko Tapu) / «Остров Джеймса Бонда»
- Остров Ко Саванг (Ko Sawang Yai / Koh Sa-ang)
- Смотровая площадка Самет Нангши (Samet Nangshe)
Что включено
- Улуги гида
- Трансфер
- Вода
Что не входит в цену
- Билеты в национальный парк (300 бат/чел)
- Оплата каяков (300 бат/чел)
- Подъем на смотровую (150 бат/чел)
- Питание
- Сувениры
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- К экскурсии допускаются дети старше 5 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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