Описание экскурсии
Пхукет-таун. В Старом городе история встречается с современностью. Здесь — самые яркие фасады колониальной архитектуры на Пхукете и древние храмы, стильные бары и арт-галереи, уютные кафе и сувенирные лавки. Мы погуляем по колоритным улочкам, заглянем в китайский храм и посетим отель, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.
Большой Будда. Огромная статуя на холме — одна из важнейших достопримечательностей острова. С вершины холма открываются потрясающие виды на Пхукет. Выясним, почему Биг Будда стал символом спокойствия и гармонии для местных жителей, разберёмся в буддийских ритуалах и прочувствуем умиротворение, которое царит вокруг.
Ферма, где вы познакомитесь с вековым укладом жизни тайцев. Увидите, как раньше добывали олово, узнаете о секретах выращивания риса и прогуляетесь по традиционному дому, сохранившему дух старины.
Гора обезьян. Вас встретят игривые макаки, за которыми вы понаблюдаете в их естественной среде. Узнаете о жизни местных приматов и их роли в экосистеме острова. А ещё с вершины горы открывается великолепный вид на Пхукет.
Скрытые жемчужины: мы посетим не только популярные места, но и тайные уголки Пхукета, которые редко попадают в туристические путеводители — но именно там ощущается истинный дух острова.
Активный отдых. При желании отвезу вас в места, где можно прокатиться на квадроциклах по джунглям или взлететь над ними на зиплайне.
Погружение в культуру: вы откроете для себя уникальные традиции и обычаи тайцев.
Узнаете:
- Почему на острове так почитают духов
- Почему тайский дом — не просто здание, а священное пространство
- Какая еда на Пхукете «запрещена» для иностранцев
- Почему тайцы уверены, что их карма влияет на ваш отпуск
- Что общего у тайского массажа и боевого искусства муай-тай
- Почему жители Пхукета почти никогда не носят обувь дома
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном седане MG5 или Toyota либо минивэне Toyota Hice (от 5 человек, доплата 3000 батов)
- Посещение фермы из-за её территориального расположения будет удобно в основном тем, кто проживает на севере острова
Дополнительные расходы
- Вход на ферму — 800 батов с человека
- Квадроциклы, зиплайн (по желанию) — от 800 батов с человека
- Питание
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Сама по себе экскурсия насыщена на
А после завез в очень вкусный ресторан
Удобно, что мы могли самостоятельно составить свой маршрут и выбрать интересующие нас локации.
Самое большое впечатление оставили слоны) Помимо того, что мы смогли покормить слоненка (100 бат один пакет с едой), нам достались благодарности и поцелуи от него))
Экскурсия креативно сделана
Нам всем очень понравилось!
Организация была на высоте: удобный транспорт, продуманный маршрут и тёплая дружелюбная атмосфера. Спасибо за отличный день и интересные истории!