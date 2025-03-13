Готовьтесь к увлекательному погружению в аутентичную жизнь островитян! Мы не помчимся в ураганном темпе по достопримечательностям, а постараемся ощутить истинный дух Таиланда. Посмотрим, как собирают рис и добывают олово. Выясним, как устроены традиционные дома и как проводятся буддийские ритуалы. Развеем мифы о Пхукете и обсудим необычные тайские приметы.

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Описание экскурсии

Пхукет-таун. В Старом городе история встречается с современностью. Здесь — самые яркие фасады колониальной архитектуры на Пхукете и древние храмы, стильные бары и арт-галереи, уютные кафе и сувенирные лавки. Мы погуляем по колоритным улочкам, заглянем в китайский храм и посетим отель, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

Большой Будда. Огромная статуя на холме — одна из важнейших достопримечательностей острова. С вершины холма открываются потрясающие виды на Пхукет. Выясним, почему Биг Будда стал символом спокойствия и гармонии для местных жителей, разберёмся в буддийских ритуалах и прочувствуем умиротворение, которое царит вокруг.

Ферма, где вы познакомитесь с вековым укладом жизни тайцев. Увидите, как раньше добывали олово, узнаете о секретах выращивания риса и прогуляетесь по традиционному дому, сохранившему дух старины.

Гора обезьян. Вас встретят игривые макаки, за которыми вы понаблюдаете в их естественной среде. Узнаете о жизни местных приматов и их роли в экосистеме острова. А ещё с вершины горы открывается великолепный вид на Пхукет.

Скрытые жемчужины: мы посетим не только популярные места, но и тайные уголки Пхукета, которые редко попадают в туристические путеводители — но именно там ощущается истинный дух острова.

Активный отдых. При желании отвезу вас в места, где можно прокатиться на квадроциклах по джунглям или взлететь над ними на зиплайне.

Погружение в культуру: вы откроете для себя уникальные традиции и обычаи тайцев.

Узнаете:

Почему на острове так почитают духов

Почему тайский дом — не просто здание, а священное пространство

Какая еда на Пхукете «запрещена» для иностранцев

Почему тайцы уверены, что их карма влияет на ваш отпуск

Что общего у тайского массажа и боевого искусства муай-тай

Почему жители Пхукета почти никогда не носят обувь дома

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Поездка проходит на комфортабельном седане MG5 или Toyota либо минивэне Toyota Hice (от 5 человек, доплата 3000 батов)

Посещение фермы из-за её территориального расположения будет удобно в основном тем, кто проживает на севере острова

Дополнительные расходы