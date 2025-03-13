Настоящий Пхукет за 1 день

Увидеть популярные и скрытые уголки острова, побывать в традиционном доме и понять тайские обычаи
Готовьтесь к увлекательному погружению в аутентичную жизнь островитян! Мы не помчимся в ураганном темпе по достопримечательностям, а постараемся ощутить истинный дух Таиланда. Посмотрим, как собирают рис и добывают олово. Выясним, как устроены традиционные дома и как проводятся буддийские ритуалы. Развеем мифы о Пхукете и обсудим необычные тайские приметы.
4.79
28 отзывов
Настоящий Пхукет за 1 день
Настоящий Пхукет за 1 день
Настоящий Пхукет за 1 день
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Пхукет-таун. В Старом городе история встречается с современностью. Здесь — самые яркие фасады колониальной архитектуры на Пхукете и древние храмы, стильные бары и арт-галереи, уютные кафе и сувенирные лавки. Мы погуляем по колоритным улочкам, заглянем в китайский храм и посетим отель, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

Большой Будда. Огромная статуя на холме — одна из важнейших достопримечательностей острова. С вершины холма открываются потрясающие виды на Пхукет. Выясним, почему Биг Будда стал символом спокойствия и гармонии для местных жителей, разберёмся в буддийских ритуалах и прочувствуем умиротворение, которое царит вокруг.

Ферма, где вы познакомитесь с вековым укладом жизни тайцев. Увидите, как раньше добывали олово, узнаете о секретах выращивания риса и прогуляетесь по традиционному дому, сохранившему дух старины.

Гора обезьян. Вас встретят игривые макаки, за которыми вы понаблюдаете в их естественной среде. Узнаете о жизни местных приматов и их роли в экосистеме острова. А ещё с вершины горы открывается великолепный вид на Пхукет.

Скрытые жемчужины: мы посетим не только популярные места, но и тайные уголки Пхукета, которые редко попадают в туристические путеводители — но именно там ощущается истинный дух острова.

Активный отдых. При желании отвезу вас в места, где можно прокатиться на квадроциклах по джунглям или взлететь над ними на зиплайне.

Погружение в культуру: вы откроете для себя уникальные традиции и обычаи тайцев.

Узнаете:

  • Почему на острове так почитают духов
  • Почему тайский дом — не просто здание, а священное пространство
  • Какая еда на Пхукете «запрещена» для иностранцев
  • Почему тайцы уверены, что их карма влияет на ваш отпуск
  • Что общего у тайского массажа и боевого искусства муай-тай
  • Почему жители Пхукета почти никогда не носят обувь дома

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном седане MG5 или Toyota либо минивэне Toyota Hice (от 5 человек, доплата 3000 батов)
  • Посещение фермы из-за её территориального расположения будет удобно в основном тем, кто проживает на севере острова

Дополнительные расходы

  • Вход на ферму — 800 батов с человека
  • Квадроциклы, зиплайн (по желанию) — от 800 батов с человека
  • Питание

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Настоящий Пхукет за 1 день (Екатерина)Настоящий Пхукет за 1 день (Екатерина)Настоящий Пхукет за 1 день (Екатерина)Настоящий Пхукет за 1 день (Екатерина)Настоящий Пхукет за 1 день (Анастасия)Настоящий Пхукет за 1 день (Анастасия)Настоящий Пхукет за 1 день (Анастасия)Настоящий Пхукет за 1 день (Анастасия)Настоящий Пхукет за 1 день (Мария)Настоящий Пхукет за 1 день (Мария)Настоящий Пхукет за 1 день (Мария)Настоящий Пхукет за 1 день (Мария)Настоящий Пхукет за 1 день (Мария)Настоящий Пхукет за 1 день (Мария)Настоящий Пхукет за 1 день (Тортев)Настоящий Пхукет за 1 день (Тортев)Настоящий Пхукет за 1 день (Тортев)Настоящий Пхукет за 1 день (Тортев)Настоящий Пхукет за 1 день (Тортев)Настоящий Пхукет за 1 день (Сергей)Настоящий Пхукет за 1 день (Сергей)Настоящий Пхукет за 1 день (Наталья)Настоящий Пхукет за 1 день (Наталья)Настоящий Пхукет за 1 день (Наталья)Настоящий Пхукет за 1 день (Наталья)Настоящий Пхукет за 1 день (Наталья)Настоящий Пхукет за 1 день (Наталья)Настоящий Пхукет за 1 день (Наталья)Настоящий Пхукет за 1 день (Любовь)Настоящий Пхукет за 1 день (Любовь)
А
13 мар 2025
Потратьте лучше эти деньги на другую экскурсию. Нам показали змеиную ферму(потом нам пытались продать их продукцию), потом ко львам поехали еще 700 бат отдали чтобы на них посмотреть, потом слоны
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(на несчастных слона) покормили за 100 бат и все. Поднялись на биг Будду (который закрыт) увидели его ухо. В старом городе были. Вот и вся экскурсия.
Из плюсом. Мы были на машине.
Экскурсовод приятный.
Но экскурсия скучная и примитивная

Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв! Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы стараемся сделать маршруты максимально насыщенными и
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комфортными, но всегда готовы к улучшениям.

Дополнительные активности (кормление слонов) действительно требуют отдельной оплаты, и мы уточним, чтобы эта информация была более прозрачной при бронировании.

Что касается Большого Будды — к сожалению, время от времени там ведутся реставрационные работы, но мы учтем ваш комментарий и постараемся предупреждать об этом заранее.

Рады, что вам понравился экскурсовод и комфорт транспорта. Будем благодарны, если дадите нам шанс изменить ваше впечатление о путешествиях по Пхукету!

Е
11 мар 2025
Прекрасный день в Пхукете с Элеонорой! Все наши пожелания были учтены! Увлекательный рассказ и беседа. Благодарю за экскурсию и рекомендую всем, кто хочет погрузиться в атмосферу жизни Пхукета.
Е
10 мар 2025
Искали срочно гида, срочно, так как решили спонтанно поехать на экскурсию по острову в плохую погоду:) важно было найти гида, который подстроит маршрут под нас, быстро и без заморочек. Нашли! Это Рагил! Потрясающий человек, рассказал много интересного о тайской культуре и о своей жизни на острове. Отлично съездили и провели классно время! Советую всем этого гида!)))
Искали срочно гида, срочно, так как решили спонтанно поехать на экскурсию по острову в плохую погоду:)Искали срочно гида, срочно, так как решили спонтанно поехать на экскурсию по острову в плохую погоду:)Искали срочно гида, срочно, так как решили спонтанно поехать на экскурсию по острову в плохую погоду:)Искали срочно гида, срочно, так как решили спонтанно поехать на экскурсию по острову в плохую погоду:)
Анастасия
7 мар 2025
Классно покатались,увидели все пляжи, посмотрели на тигров, погуляли по старому городу! Рекомендую
Классно покатались,увидели все пляжи, посмотрели на тигров, погуляли по старому городу! РекомендуюКлассно покатались,увидели все пляжи, посмотрели на тигров, погуляли по старому городу! РекомендуюКлассно покатались,увидели все пляжи, посмотрели на тигров, погуляли по старому городу! РекомендуюКлассно покатались,увидели все пляжи, посмотрели на тигров, погуляли по старому городу! Рекомендую
А
2 мар 2025
Отличный день! Нас целовала слоненок, мы снорклили на красивом пляже с рыбками, поднимались на смотровые к Будде и кушали блинчики в старом городе, у которых 4 звезды Миллен) а еще смотрели на шоу с ядовитыми змеями, гуляли с макаками и даже застали тайскую свадьбу))
Е
26 фев 2025
Все прошло отлично
И
23 фев 2025
Побывали на экскурсии "Настоящий Пхукет за 1 день". Все понравилось, получили первое впечатление об острове своими глазами. Гид Люба много рассказала, дала немало ценных советов. Рекомендуем всем, кто приехал впервые. Ирина, Валерий, Милена и Олег из Эстонии.
A
3 фев 2025
Рагил произвёл впечатление очень заинтересованного человека в культуре и истории Тайланда. Ответил на тонну вопросов и даже немного обучил Тайскому языку! Огромное спасибо за сопровождение

Сама по себе экскурсия насыщена на
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красивые локации. Локации связаны с историями, которые гид рассказывает по дороге.

Можно гибко подобрать маршрут под свои интересы. Например, мы поехали в выходной день, закончили в старом городе и остались на рынке выходного дня восстанавливать потраченные калории.

А
1 фев 2025
Замечательная экскурсия, мы остались в полном восторге! Все прошло в комфортной, расслабленной атмосфере. Очень удобно, что можно самостоятельно выбрать маршрут и интересующие локации. Прекрасная организация экскурсии, комфортный автомобиль и дружелюбная атмосфера. Наш гид Элеонора, обладает очень большими знаниями о Тайланде, о его культуре, традициях, истории.
О
30 янв 2025
Очень понравился гид Рагил. Много интересного про культуру рассказал, что другие не знают. Показал видео как он работал учителем для тайских детей. Мы посмотрели старый город, постреляли из огнестрела, покатались на квадроциклах по джунглям и спустились по зиплайну возле Большого Будды
А после завез в очень вкусный ресторан
И
10 янв 2025
Экскурсию проводил Рагил. Приятный молодой человек, который помимо всего прочего рассказывал много интересного и из своей «тайской» жизни.
Удобно, что мы могли самостоятельно составить свой маршрут и выбрать интересующие нас локации.
Самое большое впечатление оставили слоны) Помимо того, что мы смогли покормить слоненка (100 бат один пакет с едой), нам достались благодарности и поцелуи от него))
И
8 янв 2025
Руслан прекрасный рассказчик
Экскурсия креативно сделана
Нам всем очень понравилось!
М
7 янв 2025
Люба интересно рассказала про детали и особенности жизни тайцев, дала классные рекомендации по интересным местам. Мы скорректировали маршрут по нашим предпочтениям. В старом городе Люба посоветовала вкусный тайский чай и мы поели блинчиков с отметкой Мишлен за 15 руб.
Люба интересно рассказала про детали и особенности жизни тайцев, дала классные рекомендации по интересным местам. МыЛюба интересно рассказала про детали и особенности жизни тайцев, дала классные рекомендации по интересным местам. МыЛюба интересно рассказала про детали и особенности жизни тайцев, дала классные рекомендации по интересным местам. МыЛюба интересно рассказала про детали и особенности жизни тайцев, дала классные рекомендации по интересным местам. МыЛюба интересно рассказала про детали и особенности жизни тайцев, дала классные рекомендации по интересным местам. МыЛюба интересно рассказала про детали и особенности жизни тайцев, дала классные рекомендации по интересным местам. Мы
Э
7 янв 2025
Экскурсия оказалась просто замечательной! Рагил показал самые красивые места Пхукета и сделал день насыщенным и увлекательным. Особенно впечатлили панорамные виды и прогулка по Старому городу с его уникальной атмосферой.
Организация была на высоте: удобный транспорт, продуманный маршрут и тёплая дружелюбная атмосфера. Спасибо за отличный день и интересные истории!
Л
5 янв 2025
Экскурсию проводил Рагил. Заранее написал, согласовали время, приехал вовремя. Сразу оговорили маршрут с учетом наших предпочтений. Приятный интеллигентный молодой человек. Рекомендую

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