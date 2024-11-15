Это трансфер с англоязычным водителем из или до аэропорта Пхукета. Вас встретят с табличкой, погрузят ваш багаж и по оптимальному маршруту довезут до нужного места. А наша русскоязычная служба поддержки будет с вами на связи 24/7 и ответит на все вопросы.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Данная услуга — не экскурсия, а трансфер, благодаря которому вы быстро и с комфортом доберётесь до места назначения.

Организационные детали

Стоимость указана за трансфер в одну сторону из международного аэропорта до основных отелей/курортов острова или наоборот. Если ваш отель расположен в отдалении от основных туристических зон, цена может измениться, мы сообщим вам её в переписке.

При бронировании укажите, пожалуйста:

номер рейса

кол-во человек и багажа

название отеля

Стоимость указана за автомобиль класса «стандарт» (вместимость до 3 человек). Мы можем предоставить транспорт большей вместимости, а также детское кресло. Стоимость уточняйте в переписке.