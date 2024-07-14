Описание экскурсии

О китайских переселенцах, древних божествах и ароматном кофе Начнем экскурсию с храма Khao Rang Samakkhitham. Сам храм находится на возвышенности, а перед лестницей к нему установлены фигуры бога богатства Тао Вес Сувана, демона тьмы Раху и бога смерти Ямы. Понаблюдаем за подношениями и узнаем, с какими просьбами тайцы приходят сюда. Далее отправимся в Старый город. Прогуливаясь по торговым улочкам среди зданий в сино-португальском стиле, каждый найдет для себя интересное: почтовые открытки с видами Пхукета, традиционные тайские одежды ручной работы, сувениры на память, жареное мороженое разных сортов и способов приготовления. Прекрасные кофейни, где местные ребята мастерски обжаривают кофейные зерна, собранные и обработанные на севере Таиланда. Привычный нам эспрессо, капучино или американо, а также колдбрю, воронка и аэропресс не оставят вас равнодушными, но будьте готовы к сюрпризам, здесь можно найти и нечто необычное! На одной из улиц зайдем в заведение, где готовят шоколад из какао-бобов, собранных в соседних провинциях. Черный, темный, молочный шоколад и оригинальные шоколадные конфеты со вкусом том яма, том кха и тайского рома, мороженое и какао напитки. Подарочные наборы можно выбрать и увезти с собой на память. Сфотографируемся у старого почтового ящика, у городских часов, можем заглянуть в музей, чтобы примерить традиционные шляпы и некогда модные наряды первых китайских переселенцев. Узнаем историю Пхукет Тауна и отправимся в китайский храм. Kuan im Teng выделяется своим великолепием! Здесь несколько алтарей и один из них от входа слева посвящен Гуань Инь, тут же многие гадают на палочках — можем попробовать и мы. Закончить экскурсию мы можем в одном из ресторанов от кафе со стоимостью блюд от 50 бат, до мишленовских ресторанов «высокой кухни» или в SPA-салоне, где опытные специалисты сделают знаменитый тайский массаж.