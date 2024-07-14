Это обзорная экскурсия по Старому городу для тех, кто приехал сюда впервые или бывал на острове много раз.
Нас ждет посещение буддийского и китайского храмов, фабрики шоколада, speciality кофейни, кафе или ресторана по выбору.
Вы познакомитесь с историей Пхукета, особенностями тайского буддизма, перанаканской кухней, с кофейной миксологией, полюбуетесь видом на Пхукет с одной из смотровых площадок.
Нас ждет посещение буддийского и китайского храмов, фабрики шоколада, speciality кофейни, кафе или ресторана по выбору.
Вы познакомитесь с историей Пхукета, особенностями тайского буддизма, перанаканской кухней, с кофейной миксологией, полюбуетесь видом на Пхукет с одной из смотровых площадок.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
О китайских переселенцах, древних божествах и ароматном кофе Начнем экскурсию с храма Khao Rang Samakkhitham. Сам храм находится на возвышенности, а перед лестницей к нему установлены фигуры бога богатства Тао Вес Сувана, демона тьмы Раху и бога смерти Ямы. Понаблюдаем за подношениями и узнаем, с какими просьбами тайцы приходят сюда. Далее отправимся в Старый город. Прогуливаясь по торговым улочкам среди зданий в сино-португальском стиле, каждый найдет для себя интересное: почтовые открытки с видами Пхукета, традиционные тайские одежды ручной работы, сувениры на память, жареное мороженое разных сортов и способов приготовления. Прекрасные кофейни, где местные ребята мастерски обжаривают кофейные зерна, собранные и обработанные на севере Таиланда. Привычный нам эспрессо, капучино или американо, а также колдбрю, воронка и аэропресс не оставят вас равнодушными, но будьте готовы к сюрпризам, здесь можно найти и нечто необычное! На одной из улиц зайдем в заведение, где готовят шоколад из какао-бобов, собранных в соседних провинциях. Черный, темный, молочный шоколад и оригинальные шоколадные конфеты со вкусом том яма, том кха и тайского рома, мороженое и какао напитки. Подарочные наборы можно выбрать и увезти с собой на память. Сфотографируемся у старого почтового ящика, у городских часов, можем заглянуть в музей, чтобы примерить традиционные шляпы и некогда модные наряды первых китайских переселенцев. Узнаем историю Пхукет Тауна и отправимся в китайский храм. Kuan im Teng выделяется своим великолепием! Здесь несколько алтарей и один из них от входа слева посвящен Гуань Инь, тут же многие гадают на палочках — можем попробовать и мы. Закончить экскурсию мы можем в одном из ресторанов от кафе со стоимостью блюд от 50 бат, до мишленовских ресторанов «высокой кухни» или в SPA-салоне, где опытные специалисты сделают знаменитый тайский массаж.
Можно выбрать любое время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храма Khao Rang Samakkhitham
- Talang Road
- Hai Leng Ong Statue (Golden Dragon Monument)
- The Postcard Rommanee
- Tu Kab Khao Restaurant Phuket
- Китайский храм Kuan im Teng
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из отеля
- Вода
Что не входит в цену
- Кофе, десерты и блюда в ресторане
Где начинаем и завершаем?
Начало: У вашего отеля или виллы
Завершение: По вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Можно выбрать любое время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Как только вы забронируете экскурсию
- Мы свяжемся с вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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