Это пешеходная экскурсия по старому городу в мини-группе, на которой вы прогуляетесь по торговым улицам Таланг Роуд и Сой Роммани, познакомитесь с тайской и китайской религиозной традицией, посетив буддийский и
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Старый город за один день Начнем нашу программу у Золотого Дракона и узнаем, почему морской дракон является символом Пхукета. У городских часов сделаем несколько фотографий и заглянем в музей для знакомства с историей города. Дегустировать холодный cold brew и горячий V60 будем в одной из кофеен. Узнаем, как зарождалась индустрия кофе в Таиланде, познакомимся с полным циклом производства от кофейного дерева до чашки. У даосского храма узнаем о китайской религиозной традиции. Зайдем в десерт-бар, где попробуем пудинги и отправимся на фабрику шоколада. Здесь обжаривается какао и готовят несколько сортов шоколада, из которого делают конфеты с оригинальным и уникальным вкусом. По Talang Road дойдем до Soi Rommani, некогда улицу красных фонарей, сделаем несколько оригинальных снимков и зайдем в лавки с открытками, сувенирами. С тайским буддизмом познакомимся в храме. Закончить экскурсию мы сможем в одном из кафе или салоне тайского массажа. А если остались силы, поднимемся на смотровую площадку и посмотрим на старый город с высоты птичьего полета.
Ежедневно в 11.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Mongkhon Nimit Temple
- Talang Road
- Hai Leng Ong Statue (Golden Dragon Monument)
- The Postcard Rommanee
- Tu Kab Khao Restaurant Phuket
- Китайский храм Kuan im Teng
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: У монумента Золотого дракона
Завершение: По вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Сразу же после бронирования наш гид свяжется с вами
- Чтобы сообщить место встречи и обсудить детали экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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