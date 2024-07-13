Описание экскурсии

Старый город за один день Начнем нашу программу у Золотого Дракона и узнаем, почему морской дракон является символом Пхукета. У городских часов сделаем несколько фотографий и заглянем в музей для знакомства с историей города. Дегустировать холодный cold brew и горячий V60 будем в одной из кофеен. Узнаем, как зарождалась индустрия кофе в Таиланде, познакомимся с полным циклом производства от кофейного дерева до чашки. У даосского храма узнаем о китайской религиозной традиции. Зайдем в десерт-бар, где попробуем пудинги и отправимся на фабрику шоколада. Здесь обжаривается какао и готовят несколько сортов шоколада, из которого делают конфеты с оригинальным и уникальным вкусом. По Talang Road дойдем до Soi Rommani, некогда улицу красных фонарей, сделаем несколько оригинальных снимков и зайдем в лавки с открытками, сувенирами. С тайским буддизмом познакомимся в храме. Закончить экскурсию мы сможем в одном из кафе или салоне тайского массажа. А если остались силы, поднимемся на смотровую площадку и посмотрим на старый город с высоты птичьего полета.