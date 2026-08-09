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Светящийся планктон и лучшие виды залива Пханг Нга (всё включено)

Белый храм, смотровая Самет Нангше, пляж с самолётами и каякинг в сияющей воде - с Пхукета
За один день вы соберёте самые яркие локации провинции Пханг Нга: храм, пляж с самолётами, смотровую над мангровыми лесами, пещеру со сталактитами и виды острова Джеймса Бонда. А после заката увидите, как вода загорается голубыми огнями при каждом движении весла.
Светящийся планктон и лучшие виды залива Пханг Нга (всё включено)
Светящийся планктон и лучшие виды залива Пханг Нга (всё включено)
Светящийся планктон и лучшие виды залива Пханг Нга (всё включено)

Описание экскурсии

10:00–11:30 — сбор гостей

Мы заберём вас из отеля и отправимся по маршруту. Время трансфера зависит от вашего адреса и дорожной ситуации.

11:20 — Белый храм

Вы посетите атмосферный буддийский храм с символичными деталями и уютной территорией для прогулки. Здесь будет время для фотографий и знакомства с местной культурой.

12:00 — пляж с самолётами

Остановимся на необычном пляже, где самолёты пролетают очень низко над берегом. Это одна из самых эффектных фотолокаций маршрута.

13:00 — обед с видом на море

После первой части программы вас ждёт обед в красивом месте у воды.

14:10 — смотровая площадка Самет Нангше

С высоты откроется вид на залив Пханг Нга, мангровые леса и известняковые скалы, напоминающие фантастические пейзажи из кино.

16:00 — прогулка на тайской лодке

Пересядем на традиционную длиннохвостую лодку и отправимся на прогулку по живописному заливу. Маршрут проходит среди известняковых скал, мангровых зарослей и тихих водных протоков.

  • Высадимся в пещере Даймонд, где вы увидите каменные арки, сталактиты и необычные природные формы
  • По пути сделаем остановку для фото с видами знаменитого острова Джеймса Бонда — одного из самых узнаваемых символов залива Пханг Нга

17:40 — закат на пляже и каякинг среди светящегося планктона

Перед вечерней частью программы отдохнём на уютном пляже. Можно искупаться, прогуляться у воды и встретить тропический закат в мягком золотом свете. Главная магия маршрута начнётся в темноте: вы отправитесь на каяках по спокойной бухте, где при движении воды появляется голубое сияние биолюминесцентного планктона.

19:30 — возвращение на пирс

Вас угостят фруктами, после чего мы отвезём вас обратно в отели.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, подъём на смотровую, обед, прогулка на лодке, каяки, фрукты на лодке, страховка
  • Для посещения храма понадобится закрытая одежда
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный$90
Дети до 12 лет$83
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 2 часа
Наша команда действительно любит Таиланд и хочет показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом. Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортная организация, атмосфера в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе. С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко — чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.

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