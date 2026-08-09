За один день вы соберёте самые яркие локации провинции Пханг Нга: храм, пляж с самолётами, смотровую над мангровыми лесами, пещеру со сталактитами и виды острова Джеймса Бонда. А после заката увидите, как вода загорается голубыми огнями при каждом движении весла.

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Описание экскурсии

10:00–11:30 — сбор гостей

Мы заберём вас из отеля и отправимся по маршруту. Время трансфера зависит от вашего адреса и дорожной ситуации.

11:20 — Белый храм

Вы посетите атмосферный буддийский храм с символичными деталями и уютной территорией для прогулки. Здесь будет время для фотографий и знакомства с местной культурой.

12:00 — пляж с самолётами

Остановимся на необычном пляже, где самолёты пролетают очень низко над берегом. Это одна из самых эффектных фотолокаций маршрута.

13:00 — обед с видом на море

После первой части программы вас ждёт обед в красивом месте у воды.

14:10 — смотровая площадка Самет Нангше

С высоты откроется вид на залив Пханг Нга, мангровые леса и известняковые скалы, напоминающие фантастические пейзажи из кино.

16:00 — прогулка на тайской лодке

Пересядем на традиционную длиннохвостую лодку и отправимся на прогулку по живописному заливу. Маршрут проходит среди известняковых скал, мангровых зарослей и тихих водных протоков.

Высадимся в пещере Даймонд , где вы увидите каменные арки, сталактиты и необычные природные формы

, где вы увидите каменные арки, сталактиты и необычные природные формы По пути сделаем остановку для фото с видами знаменитого острова Джеймса Бонда — одного из самых узнаваемых символов залива Пханг Нга

17:40 — закат на пляже и каякинг среди светящегося планктона

Перед вечерней частью программы отдохнём на уютном пляже. Можно искупаться, прогуляться у воды и встретить тропический закат в мягком золотом свете. Главная магия маршрута начнётся в темноте: вы отправитесь на каяках по спокойной бухте, где при движении воды появляется голубое сияние биолюминесцентного планктона.

19:30 — возвращение на пирс

Вас угостят фруктами, после чего мы отвезём вас обратно в отели.

Организационные детали