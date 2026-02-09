Это идеальная программа для тех, кто хочет посмотреть сразу всё — райские пляжи, уединённые острова и скрытые природные уголки без толп туристов. Мы покажем вам провинцию Краби с воды —
Описание экскурсии
7:30 — трансфер из отеля
8:30 — прибытие на пирс Тьен Син
Встреча с гидом, короткий инструктаж, раздача снаряжения.
8:45 — отправление с пирса
Выход в море на скоростном катере в сторону Ко Яо Яй.
9:30 — Ко Яо Яй: рыбацкая деревня
Прогулка по острову, наблюдение за жизнью местных.
10:30 — пляж Лаем Хаад
Купание, свободное время для прогулок по песчаному мысу, соединяющему два острова.
11:30 — переход на остров Ко Хонг (Краби)
Красивый путь через скалы, заход в лагуну.
12:15 — остановка в лагуне
Время для плавания, снорклинга и фото в живописной бухте.
13:15 — пикник на пляже острова Ко Хонг
Тайский обед на берегу — рис, курица, овощи, фрукты, напитки.
14:15 — свободное время на пляже
Можно искупаться, полежать под пальмами или прогуляться по острову.
15:15 — отправление с острова
Прибытие на пирс и трансфер в отель — ориентировочно в 16:30.
Во время поездки вы узнаете
- Чем знаменит Краби и его острова, почему сюда съезжаются путешественники со всего мира
- Где обитают кораллы и как насладиться природой, не мешая ей
- Где находится скала в форме курицы
- Как образовались известняковые утёсы и пещеры
- Как живут местные рыбаки и как выглядит повседневная жизнь вдали от туристических маршрутов
Организационные детали
- С вами поедут англоговорящий гид и профессиональный капитан из нашей команды
- Программа 5+
- В стоимость входит: трансфер из районов Патонг, Ката, Ката Ной и Карон, спидпот, обед (блюда тайской кухни + напитки), маски для снорклинга
- Для отелей в других районах доплата за трансфер — от 200 батов за чел.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский (англоговорящий гид)
|$99
|Взрослый (англоговорящий гид)
|$125
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1231 туриста
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная поездка и организация процесса. Очень рады, что группа небольшая оказалась, всего 14 человек, было очень комфортно. Гид правда англоязычный (но для нас не проблема и состав группы был очень
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Я уже, беру, вторую экскурсию, у данного организатора. Всё, опять, на высоте!!! Отличный автобус, прекрасный водитель, строго, все по времени. Порадовал, сервис, по приезду на причал, нам раздали, симпатичные, пляжные
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Е
Понравилась экскурсия насыщенные локации, гид подробно все рассказал. Был очень общительным. Это совершенно другой таиланд. Была на пхи пхи - тут намного меньше людей и хонг отличный остров и лагуна просто суперска. Видели варана и поднялись вверх на самую большую гору
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