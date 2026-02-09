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Тайские Мальдивы на спидботе

Провинция Краби, острова Хонг и Ко Яо Яй за 1 день - с Пхукета
Это идеальная программа для тех, кто хочет посмотреть сразу всё — райские пляжи, уединённые острова и скрытые природные уголки без толп туристов. Мы покажем вам провинцию Краби с воды —
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какой её видят только местные рыбаки и островитяне. Вы посетите рыбацкую деревню Ко Яо Яй, песчаную косу Лаем Хаад и скрытую лагуну острова Ко Хонг. Искупаетесь, поснорклите среди кораллов и пообедаете на берегу.

5
3 отзыва
Тайские Мальдивы на спидботе
Тайские Мальдивы на спидботе
Тайские Мальдивы на спидботе

Описание экскурсии

7:30 — трансфер из отеля

8:30 — прибытие на пирс Тьен Син

Встреча с гидом, короткий инструктаж, раздача снаряжения.

8:45 — отправление с пирса

Выход в море на скоростном катере в сторону Ко Яо Яй.

9:30 — Ко Яо Яй: рыбацкая деревня

Прогулка по острову, наблюдение за жизнью местных.

10:30 — пляж Лаем Хаад

Купание, свободное время для прогулок по песчаному мысу, соединяющему два острова.

11:30 — переход на остров Ко Хонг (Краби)

Красивый путь через скалы, заход в лагуну.

12:15 — остановка в лагуне

Время для плавания, снорклинга и фото в живописной бухте.

13:15 — пикник на пляже острова Ко Хонг

Тайский обед на берегу — рис, курица, овощи, фрукты, напитки.

14:15 — свободное время на пляже

Можно искупаться, полежать под пальмами или прогуляться по острову.

15:15 — отправление с острова

Прибытие на пирс и трансфер в отель — ориентировочно в 16:30.

Во время поездки вы узнаете

  • Чем знаменит Краби и его острова, почему сюда съезжаются путешественники со всего мира
  • Где обитают кораллы и как насладиться природой, не мешая ей
  • Где находится скала в форме курицы
  • Как образовались известняковые утёсы и пещеры
  • Как живут местные рыбаки и как выглядит повседневная жизнь вдали от туристических маршрутов

Организационные детали

  • С вами поедут англоговорящий гид и профессиональный капитан из нашей команды
  • Программа 5+
  • В стоимость входит: трансфер из районов Патонг, Ката, Ката Ной и Карон, спидпот, обед (блюда тайской кухни + напитки), маски для снорклинга
  • Для отелей в других районах доплата за трансфер — от 200 батов за чел.

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Детский (англоговорящий гид)$99
Взрослый (англоговорящий гид)$125
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1231 туриста
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Дарья
Прекрасная поездка и организация процесса. Очень рады, что группа небольшая оказалась, всего 14 человек, было очень комфортно. Гид правда англоязычный (но для нас не проблема и состав группы был очень
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интернациональный:). Немного было страшновато по дороге туда (были ветер и волны, получили дополнительный адреналин:)) но оно того стоило. Очень красивые виды, не супер многолюдные места, снорклинг конечно не Красное море, но рыбок увидели (главное плавать вдоль скал, они там тусят:)) ещё обезьянок смогли увидеть, ну и еда была просто отличная + на спидботе все время предлагали воду, лимонады, фрукты, очень приятная забота. А ещё всем выдали в дорогу коврики для пляжа и полотенца, очень было удобно. Спасибо большое организаторам, ребята молодцы хорошо работают

Прекрасная поездка и организация процесса. Очень рады, что группа небольшая оказалась, всего 14 человек, было очень
Прекрасная поездка и организация процесса. Очень рады, что группа небольшая оказалась, всего 14 человек, было очень
Прекрасная поездка и организация процесса. Очень рады, что группа небольшая оказалась, всего 14 человек, было очень
Прекрасная поездка и организация процесса. Очень рады, что группа небольшая оказалась, всего 14 человек, было очень
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Наталья
Я уже, беру, вторую экскурсию, у данного организатора. Всё, опять, на высоте!!! Отличный автобус, прекрасный водитель, строго, все по времени. Порадовал, сервис, по приезду на причал, нам раздали, симпатичные, пляжные
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корзинки, в них, находилось, чистое полотенце и лежак. Хороший катер, замечательная команда. Гид, Луна, прекрасна, как и вторая девочка, сопровождающая. Везде подождут, все объяснят 💯. Вкусные соки, фрукты на катере. Локации, превосходные, необычные. Действительно, Тайские Мальдивы. Ваша фирма, опять, создала прекрасное настроение. Так, держать. Вы, лучшие!!!! 🥰 В феврале, снова, приедем, на Пукхет, уже, большой компанией. Обращусь, сразу к Вам!!! Спасибо, Вам!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Я уже, беру, вторую экскурсию, у данного организатора. Всё, опять, на высоте!!! Отличный автобус, прекрасный водитель,
Я уже, беру, вторую экскурсию, у данного организатора. Всё, опять, на высоте!!! Отличный автобус, прекрасный водитель,
Я уже, беру, вторую экскурсию, у данного организатора. Всё, опять, на высоте!!! Отличный автобус, прекрасный водитель,
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Е
Понравилась экскурсия насыщенные локации, гид подробно все рассказал. Был очень общительным. Это совершенно другой таиланд. Была на пхи пхи - тут намного меньше людей и хонг отличный остров и лагуна просто суперска. Видели варана и поднялись вверх на самую большую гору
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Входит в следующие категории Пхукета

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