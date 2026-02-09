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интернациональный:). Немного было страшновато по дороге туда (были ветер и волны, получили дополнительный адреналин:)) но оно того стоило. Очень красивые виды, не супер многолюдные места, снорклинг конечно не Красное море, но рыбок увидели (главное плавать вдоль скал, они там тусят:)) ещё обезьянок смогли увидеть, ну и еда была просто отличная + на спидботе все время предлагали воду, лимонады, фрукты, очень приятная забота. А ещё всем выдали в дорогу коврики для пляжа и полотенца, очень было удобно. Спасибо большое организаторам, ребята молодцы хорошо работают