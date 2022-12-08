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нас было так много времени с каждым слоном из-за того, что это была такая небольшая группа, от кормления и прогулок до мытья и игры с ними. Все гиды и персонал были очень дружелюбны и полезны. Как только мы прибыли, мы почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы оставить свои вещи за столом, зная, что они будут в безопасности (хотя шкафчики доступны, если вы хотите). Если вы решите, вы можете взять с собой свой телефон и камеру для фотографий, но если вы решите этого не делать, гиды будут под рукой, чтобы сделать свои собственные снимки, которые затем будут отправлены вам в конце дня. Мы очень рекомендуем это место всем, кто посещает остров, кто хочет получить 10/10 опыта со слонами в счастливой и беззаботной манере. Большое спасибо!