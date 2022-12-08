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Тур для небольшой группы в слоновий заповедник (англоговорящий гид)

Проведите день среди слонов на групповой экскурсии на автобусе на Пхукете
А вы знаете, как ухаживать за слонами? Вас ждёт познавательное занятие в слоновьем питомнике, а затем вы отправитесь на прогулку через тропики.

Вы увидите, как слоны едят бананы и сахарный тростник, окунётесь вместе с ними в освежающе прохладное озеро и научитесь их мыть и чистить по всем правилам. Завершим экскурсию мастер-классом по приготовлению тайской кухни и обедом.
5
85 отзывов
Тур для небольшой группы в слоновий заповедник (англоговорящий гид)
Тур для небольшой группы в слоновий заповедник (англоговорящий гид)
Тур для небольшой группы в слоновий заповедник (англоговорящий гид)

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Экскурсия в мир слонов Откройте для себя свободно бродящих слонов в безопасной, устойчивой и этичной среде с этой экскурсией в слоновий питомник на озере Пхукет. Путешествуйте из своего отеля на Пхукете на автомобиле с кондиционером. Наслаждайтесь вкусным обедом и кулинарным мастер-классом во время вашего тура. Начните свой день с трансфера из вашего жилья в просторном автомобиле. Оттуда совершите живописную поездку через джунгли к святилищу. Познакомьтесь с вашим гидом и узнайте немного больше о слонах, прежде чем собирать бананы и тростниковый сахар. Следуйте за своим гидом через лес к тому месту, где слоны отдыхают на холмах, и наблюдайте, как они с удовольствием едят бананы и сахарный тростник. Прогулка со слонами вниз с холма. Прикасайтесь, кормите, фотографируйте и взаимодействуйте с этими величественными существами. Узнайте об их образе жизни и поведении от своего гида. Отправляйтесь со слонами к ближайшему озеру и присоединитесь к ним в воде, чтобы принять освежающую ванну. Искупайтесь и помогите искупать и почистить слонов, пока они пробираются и играют в воде. После того, как слоны будут чистыми, вы сделаете с ними последние фотографии. Расстаньтесь со своим новым другом и переоденьтесь в сухую одежду. Сядьте на обед по комплексному меню и блюдо тайского кулинарного мастер-класса. Ешьте сезонные фрукты, прежде чем отправиться обратно в отель. Важная информация • Возьмите с собой: комфортная обувь, головной убор, сменная одежда, полотенце, солнцезащитный крем, средство от насекомых.
  • Экскурсия проводится на английском языке.
  • Трансфер из отелей в Пхукете, Майкао, Найянге, Найтхорне, Бангтао, Патонге, Камале, Сурине, Бангтао и пирсе Лаем Хин. Пожалуйста, будьте готовы за 15 минут до запланированного времени получения.

Согласно расписанию в календаре

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Общий или индивидуальный обратный трансфер
  • Англоговорящий гид
  • Обед
  • Урок тайской кулинарии - 1 блюдо
Что не входит в цену
  • Чаевые
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 85 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
83
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2
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2
1
R
Мы прекрасно провели время на этой экскурсии. Нас было двое с другой парой и их 18-месячным ребенком. В заповеднике есть 3 слона, о которых хорошо заботятся. Мы обнаружили, что у
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нас было так много времени с каждым слоном из-за того, что это была такая небольшая группа, от кормления и прогулок до мытья и игры с ними. Все гиды и персонал были очень дружелюбны и полезны. Как только мы прибыли, мы почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы оставить свои вещи за столом, зная, что они будут в безопасности (хотя шкафчики доступны, если вы хотите). Если вы решите, вы можете взять с собой свой телефон и камеру для фотографий, но если вы решите этого не делать, гиды будут под рукой, чтобы сделать свои собственные снимки, которые затем будут отправлены вам в конце дня. Мы очень рекомендуем это место всем, кто посещает остров, кто хочет получить 10/10 опыта со слонами в счастливой и беззаботной манере. Большое спасибо!

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L
Это был фантастический опыт, который действительно можно рекомендовать всем. Вас встречают счастливые улыбающиеся лица и очень терпеливо информируют о жизни слонов в помещении, об их физиологии и всех связанных с
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этим проблемах. После небольшого объявления и брифинга вы совершаете короткую 10-минутную прогулку с познавательными рассказами о флоре и фауне. Важное кредо заведения "туристов ведут к слонам, а не наоборот" и это хорошо. В отличие от того, что вы обычно слышали или видели, это не многолюдное место, куда вас отправляют толпами, а осторожно подводят к слонам небольшими группами и могут кормить их и купаться вместе с ними. Очень хорошо видно, что операторы уважают природу и животных и любят свою работу. Они сами гладят и любят животное и играют с ним. Отличное впечатление завершается очень вкусной едой. Операторы приятные, услужливые и очень милые. Это был один из самых крутых опытов!

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D
Это был фантастический опыт, который действительно можно рекомендовать всем. Вас встречают счастливые улыбающиеся лица и очень терпеливо информируют о жизни слонов на территории, об их физиологии и всех проблемах, связанных
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с этим. После небольшого объявления и брифинга вы совершаете короткую 10-минутную прогулку с информативными беседами о флоре и фауне. В отличие от того, что вы обычно слышали или видели, это не многолюдное место, куда вас отправляют толпами, а аккуратно подводят к слонам небольшими группами, где вы можете покормить их и искупаться вместе с ними. Очень ясно видно, что операторы с уважением относятся к природе и животным и любят свою работу. Они сами гладят и любят животных и играют с ними. Незабываемые впечатления дополняются очень вкусной едой. Операторы представительные, услужливые и такие приятные. Это было одно из самых крутых впечатлений в истории!

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L
Это был фантастический опыт, который действительно можно рекомендовать всем. Вас встречают счастливые улыбающиеся лица и очень терпеливо информируют о жизни слонов в помещении, об их физиологии и всех связанных с
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этим проблемах. После небольшого объявления и брифинга вы совершаете короткую 10-минутную прогулку с познавательными рассказами о флоре и фауне. Важное кредо заведения "туристов ведут к слонам, а не наоборот" и это хорошо. В отличие от того, что вы обычно слышали или видели, это не многолюдное место, куда вас отправляют толпами, а осторожно подводят к слонам небольшими группами и могут кормить их и купаться вместе с ними. Очень хорошо видно, что операторы уважают природу и животных и любят свою работу. Они сами гладят и любят животное и играют с ним. Отличное впечатление завершается очень вкусной едой. Операторы приятные, услужливые и очень милые. Это был один из самых крутых опытов!

Вам был полезен этот отзыв?
D
Это был фантастический опыт, который действительно можно рекомендовать всем. Вас встречают счастливые улыбающиеся лица и очень терпеливо информируют о жизни слонов на территории, об их физиологии и всех проблемах, связанных
читать дальшеуменьшить

с этим. После небольшого объявления и брифинга вы совершаете короткую 10-минутную прогулку с информативными беседами о флоре и фауне. В отличие от того, что вы обычно слышали или видели, это не многолюдное место, куда вас отправляют толпами, а аккуратно подводят к слонам небольшими группами, где вы можете покормить их и искупаться вместе с ними. Очень ясно видно, что операторы с уважением относятся к природе и животным и любят свою работу. Они сами гладят и любят животных и играют с ними. Незабываемые впечатления дополняются очень вкусной едой. Операторы представительные, услужливые и такие приятные. Это было одно из самых крутых впечатлений в истории!

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V
Мы кормили их бананами и сахарным тростником, трогали их, тискали, делали кучу фотографий и т. д. Гиды из питомника всегда были рядом, чтобы позаботиться о безопасности и рассказать нам больше
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о слонах. После встречи в кустах мы проводили их к озеру и немного повеселились с ними в воде. Затем мы приготовили пикантный салат из манго и вкусно пообедали. Не могу больше поблагодарить питомник за хороший уход за слонами! Настоятельно рекомендую вам пойти и приятно провести время с этими дружелюбными гигантами. Не поддерживайте катание на слонах или шоу, лучше идите и посмотрите на них в кустах:-)

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Входит в следующие категории Пхукета

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