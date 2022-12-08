А вы знаете, как ухаживать за слонами? Вас ждёт познавательное занятие в слоновьем питомнике, а затем вы отправитесь на прогулку через тропики.
Вы увидите, как слоны едят бананы и сахарный тростник, окунётесь вместе с ними в освежающе прохладное озеро и научитесь их мыть и чистить по всем правилам. Завершим экскурсию мастер-классом по приготовлению тайской кухни и обедом.
Вы увидите, как слоны едят бананы и сахарный тростник, окунётесь вместе с ними в освежающе прохладное озеро и научитесь их мыть и чистить по всем правилам. Завершим экскурсию мастер-классом по приготовлению тайской кухни и обедом.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Экскурсия в мир слонов Откройте для себя свободно бродящих слонов в безопасной, устойчивой и этичной среде с этой экскурсией в слоновий питомник на озере Пхукет. Путешествуйте из своего отеля на Пхукете на автомобиле с кондиционером. Наслаждайтесь вкусным обедом и кулинарным мастер-классом во время вашего тура. Начните свой день с трансфера из вашего жилья в просторном автомобиле. Оттуда совершите живописную поездку через джунгли к святилищу. Познакомьтесь с вашим гидом и узнайте немного больше о слонах, прежде чем собирать бананы и тростниковый сахар. Следуйте за своим гидом через лес к тому месту, где слоны отдыхают на холмах, и наблюдайте, как они с удовольствием едят бананы и сахарный тростник. Прогулка со слонами вниз с холма. Прикасайтесь, кормите, фотографируйте и взаимодействуйте с этими величественными существами. Узнайте об их образе жизни и поведении от своего гида. Отправляйтесь со слонами к ближайшему озеру и присоединитесь к ним в воде, чтобы принять освежающую ванну. Искупайтесь и помогите искупать и почистить слонов, пока они пробираются и играют в воде. После того, как слоны будут чистыми, вы сделаете с ними последние фотографии. Расстаньтесь со своим новым другом и переоденьтесь в сухую одежду. Сядьте на обед по комплексному меню и блюдо тайского кулинарного мастер-класса. Ешьте сезонные фрукты, прежде чем отправиться обратно в отель. Важная информация • Возьмите с собой: комфортная обувь, головной убор, сменная одежда, полотенце, солнцезащитный крем, средство от насекомых.
- Экскурсия проводится на английском языке.
- Трансфер из отелей в Пхукете, Майкао, Найянге, Найтхорне, Бангтао, Патонге, Камале, Сурине, Бангтао и пирсе Лаем Хин. Пожалуйста, будьте готовы за 15 минут до запланированного времени получения.
Согласно расписанию в календаре
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Общий или индивидуальный обратный трансфер
- Англоговорящий гид
- Обед
- Урок тайской кулинарии - 1 блюдо
Что не входит в цену
- Чаевые
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 85 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Мы прекрасно провели время на этой экскурсии. Нас было двое с другой парой и их 18-месячным ребенком. В заповеднике есть 3 слона, о которых хорошо заботятся. Мы обнаружили, что у
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L
Это был фантастический опыт, который действительно можно рекомендовать всем. Вас встречают счастливые улыбающиеся лица и очень терпеливо информируют о жизни слонов в помещении, об их физиологии и всех связанных с
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D
Это был фантастический опыт, который действительно можно рекомендовать всем. Вас встречают счастливые улыбающиеся лица и очень терпеливо информируют о жизни слонов на территории, об их физиологии и всех проблемах, связанных
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L
Это был фантастический опыт, который действительно можно рекомендовать всем. Вас встречают счастливые улыбающиеся лица и очень терпеливо информируют о жизни слонов в помещении, об их физиологии и всех связанных с
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D
Это был фантастический опыт, который действительно можно рекомендовать всем. Вас встречают счастливые улыбающиеся лица и очень терпеливо информируют о жизни слонов на территории, об их физиологии и всех проблемах, связанных
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V
Мы кормили их бананами и сахарным тростником, трогали их, тискали, делали кучу фотографий и т. д. Гиды из питомника всегда были рядом, чтобы позаботиться о безопасности и рассказать нам больше
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