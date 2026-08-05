Пообедаете свежими морепродуктами, поучаствуете в программе со слонами и сделаете фото на пляже с самолётами.
Описание экскурсии
6:30 — выезд из отеля
Мы заберём вас из отеля и отправимся в провинцию Пханг Нга — край мангровых лесов, известняковых скал, пещерных храмов и живописных морских пейзажей.
8:40 — смотровая площадка Самет Нангше
На пикапе поднимемся к одной из самых красивых панорам южного Таиланда. Перед вами откроется вид на залив Пханг Нга с островами, скалами и зелёными холмами. Будет время для отдыха, кофе и фотографий.
10:30 — пещера обезьян и храм Суван Куха
Посетим древний пещерный храм со сталактитами и буддийскими святынями. Вы увидите необычное природное пространство, где храм словно встроен в скалу.
11:00 — статуя Чёрного монаха
Остановимся у статуи, связанной с местными буддийскими традициями. Гид расскажет о значении этого места для жителей региона.
11:20 — прогулка на лодке среди мангровых лесов
Пересядем на традиционную тайскую длиннохвостую лодку и пройдём по водным каналам среди мангров. Это спокойная и очень атмосферная часть маршрута: вокруг будут зелёные заросли, вода и природные пейзажи провинции.
11:50 — деревня морских цыган
Вы познакомитесь с жизнью плавучей деревни и узнаете о культуре морских цыган. Здесь можно купить сушёные морепродукты, жемчуг и местные сувениры.
12:00 — обед из морепродуктов
Пообедаем в деревне: в меню свежие морепродукты — краб, креветки, рыба, кальмары и другие блюда местной кухни.
13:00 — дорога к слоновьему спа
По пути вы проедете мимо фруктовых и каучуковых плантаций. Гид расскажет, как в Таиланде выращивают тропические фрукты и добывают натуральный каучук.
13:40 — слоновье спа
Вас ждёт этичная программа: грязевые процедуры, купание и душ со слоном. Все перечисленные активности включены в стоимость.
16:00 — водопад
Сделаем остановку у живописного водопада. Хорошее место для отдыха после насыщенной части дня.
17:00 — пляж с самолётами
Финальная локация маршрута — необычный пляж, где можно сделать кадры на фоне взлетающих и садящихся самолётов.
17:30 — отправление в отель
Время возвращения зависит от дорожной ситуации и расположения вашего отеля.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, страховка, обед, входные билеты в нацпарки, программа со слонами
- Для посещения храмов необходима одежда, закрывающая плечи и колени. Если у вас её нет, можно арендовать на месте за доплату
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, вторник, четверг и субботу в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|$70
|Стандартный
|$76