За один день вы увидите самые яркие места провинции Пханг Нга: смотровую площадку Самет Нангше, пещерный храм Суван Куха, мангровые леса, деревню морских цыган и водопад. Пообедаете свежими морепродуктами, поучаствуете в программе со слонами и сделаете фото на пляже с самолётами.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

6:30 — выезд из отеля

Мы заберём вас из отеля и отправимся в провинцию Пханг Нга — край мангровых лесов, известняковых скал, пещерных храмов и живописных морских пейзажей.

8:40 — смотровая площадка Самет Нангше

На пикапе поднимемся к одной из самых красивых панорам южного Таиланда. Перед вами откроется вид на залив Пханг Нга с островами, скалами и зелёными холмами. Будет время для отдыха, кофе и фотографий.

10:30 — пещера обезьян и храм Суван Куха

Посетим древний пещерный храм со сталактитами и буддийскими святынями. Вы увидите необычное природное пространство, где храм словно встроен в скалу.

11:00 — статуя Чёрного монаха

Остановимся у статуи, связанной с местными буддийскими традициями. Гид расскажет о значении этого места для жителей региона.

11:20 — прогулка на лодке среди мангровых лесов

Пересядем на традиционную тайскую длиннохвостую лодку и пройдём по водным каналам среди мангров. Это спокойная и очень атмосферная часть маршрута: вокруг будут зелёные заросли, вода и природные пейзажи провинции.

11:50 — деревня морских цыган

Вы познакомитесь с жизнью плавучей деревни и узнаете о культуре морских цыган. Здесь можно купить сушёные морепродукты, жемчуг и местные сувениры.

12:00 — обед из морепродуктов

Пообедаем в деревне: в меню свежие морепродукты — краб, креветки, рыба, кальмары и другие блюда местной кухни.

13:00 — дорога к слоновьему спа

По пути вы проедете мимо фруктовых и каучуковых плантаций. Гид расскажет, как в Таиланде выращивают тропические фрукты и добывают натуральный каучук.

13:40 — слоновье спа

Вас ждёт этичная программа: грязевые процедуры, купание и душ со слоном. Все перечисленные активности включены в стоимость.

16:00 — водопад

Сделаем остановку у живописного водопада. Хорошее место для отдыха после насыщенной части дня.

17:00 — пляж с самолётами

Финальная локация маршрута — необычный пляж, где можно сделать кадры на фоне взлетающих и садящихся самолётов.

17:30 — отправление в отель

Время возвращения зависит от дорожной ситуации и расположения вашего отеля.

Организационные детали