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Удивительная Пханг Нга: Самет Нангше, слоны и пляж с самолётами (всё включено)

Насладиться видами залива, тропической зеленью и атмосферой южных провинций - на экскурсии с Пхукета
За один день вы увидите самые яркие места провинции Пханг Нга: смотровую площадку Самет Нангше, пещерный храм Суван Куха, мангровые леса, деревню морских цыган и водопад.

Пообедаете свежими морепродуктами, поучаствуете в программе со слонами и сделаете фото на пляже с самолётами.
Удивительная Пханг Нга: Самет Нангше, слоны и пляж с самолётами (всё включено)
Удивительная Пханг Нга: Самет Нангше, слоны и пляж с самолётами (всё включено)
Удивительная Пханг Нга: Самет Нангше, слоны и пляж с самолётами (всё включено)

Описание экскурсии

6:30 — выезд из отеля

Мы заберём вас из отеля и отправимся в провинцию Пханг Нга — край мангровых лесов, известняковых скал, пещерных храмов и живописных морских пейзажей.

8:40 — смотровая площадка Самет Нангше

На пикапе поднимемся к одной из самых красивых панорам южного Таиланда. Перед вами откроется вид на залив Пханг Нга с островами, скалами и зелёными холмами. Будет время для отдыха, кофе и фотографий.

10:30 — пещера обезьян и храм Суван Куха

Посетим древний пещерный храм со сталактитами и буддийскими святынями. Вы увидите необычное природное пространство, где храм словно встроен в скалу.

11:00 — статуя Чёрного монаха

Остановимся у статуи, связанной с местными буддийскими традициями. Гид расскажет о значении этого места для жителей региона.

11:20 — прогулка на лодке среди мангровых лесов

Пересядем на традиционную тайскую длиннохвостую лодку и пройдём по водным каналам среди мангров. Это спокойная и очень атмосферная часть маршрута: вокруг будут зелёные заросли, вода и природные пейзажи провинции.

11:50 — деревня морских цыган

Вы познакомитесь с жизнью плавучей деревни и узнаете о культуре морских цыган. Здесь можно купить сушёные морепродукты, жемчуг и местные сувениры.

12:00 — обед из морепродуктов

Пообедаем в деревне: в меню свежие морепродукты — краб, креветки, рыба, кальмары и другие блюда местной кухни.

13:00 — дорога к слоновьему спа

По пути вы проедете мимо фруктовых и каучуковых плантаций. Гид расскажет, как в Таиланде выращивают тропические фрукты и добывают натуральный каучук.

13:40 — слоновье спа

Вас ждёт этичная программа: грязевые процедуры, купание и душ со слоном. Все перечисленные активности включены в стоимость.

16:00 — водопад

Сделаем остановку у живописного водопада. Хорошее место для отдыха после насыщенной части дня.

17:00 — пляж с самолётами

Финальная локация маршрута — необычный пляж, где можно сделать кадры на фоне взлетающих и садящихся самолётов.

17:30 — отправление в отель

Время возвращения зависит от дорожной ситуации и расположения вашего отеля.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, страховка, обед, входные билеты в нацпарки, программа со слонами
  • Для посещения храмов необходима одежда, закрывающая плечи и колени. Если у вас её нет, можно арендовать на месте за доплату
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник, вторник, четверг и субботу в 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет$70
Стандартный$76
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша команда действительно любит Таиланд и хочет показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом. Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортная организация, атмосфера в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе. С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко — чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.

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