Эта экскурсия подойдёт как первопроходцам, которые хотят прочувствовать всю самобытную красоту Пхукета за 1 день, так и опытным путешественникам, которые интересуются нетривиальными локациями. Я предложу вам список мест, и вы сами решите, что вам интереснее — покормить диких обезьян и крокодилов, побывать в гостях у морских цыган или узнать свою судьбу в буддийском храме. А может быть всё вместе?

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я предоставлю вам на выбор 30 локаций (лучшие смотровые площадки и пляжи, храмы, необычные достопримечательности, локации с животными) и затем мы в индивидуальном порядке согласуем маршрут нашего удивительного путешествия. Примерная программа такая:

Мы прогуляемся по живописным улочкам старого города Олд Пхукет — культурного центра острова.

Посетим соседний нетуристический остров Ко Сирей, где вы покормите диких обезьян и познакомитесь с бытом морских цыган в их традиционной деревне.

Прочувствуем атмосферу самого красивого и старого буддийского храма на Пхукете, где вы сможете погадать и узнать свою судьбу.

Завяжем у монаха ниточку на удачу Сай-Син в храме Большого Будды.

Познакомимся с дружелюбным слонёнком, которой просто обожает целоваться взамен на угощение бананами.

Покормим грозных хищников — сиамских пресноводных крокодилов.

Насладимся великолепными видами с лучших смотровых площадок острова.

Продегустируем хиты тайской национальной кухни.

Кроме того, я с удовольствием поделюсь с вами накопленными знаниями о культуре, особенностях и традициях местного населения.

Организационные детали