Эта экскурсия подойдёт как первопроходцам, которые хотят прочувствовать всю самобытную красоту Пхукета за один день, так и опытным путешественникам, которые интересуются нетривиальными локациями. Я предложу вам список мест, и вы сами решите, что вам интереснее — покормить диких обезьян, побывать в гостях у морских цыган или узнать свою судьбу в буддийском храме. А может быть всё вместе?

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Я предоставлю вам на выбор 30 локаций (лучшие смотровые площадки и пляжи, храмы, необычные достопримечательности, локации с животными) и затем мы в индивидуальном порядке согласуем маршрут нашего удивительного путешествия. Примерная программа такая:

Мы прогуляемся по живописным улочкам старого города Олд Пхукет — культурного центра острова.

Посетим соседний нетуристический остров Ко Сирей, где вы покормите диких обезьян и познакомитесь с бытом морских цыган в их традиционной деревне.

Прочувствуем атмосферу самого красивого и старого буддийского храма на Пхукете, где вы сможете погадать и узнать свою судьбу.

Завяжем у монаха ниточку на удачу Сай-Син в храме Большого Будды.

Познакомимся с дружелюбным слонёнком, которой просто обожает целоваться взамен на угощение бананами.

Насладимся великолепными видами с лучших смотровых площадок острова.

Кроме того, я с удовольствием поделюсь с вами накопленными знаниями о культуре, особенностях и традициях местного населения.

Организационные детали