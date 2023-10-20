Открыть для себя все грани сказочного острова на насыщенной автомобильной экскурсии
Эта экскурсия подойдёт как первопроходцам, которые хотят прочувствовать всю самобытную красоту Пхукета за 1 день, так и опытным путешественникам, которые интересуются нетривиальными локациями.
Я предложу вам список мест, и вы сами решите, что вам интереснее — покормить диких обезьян и крокодилов, побывать в гостях у морских цыган или узнать свою судьбу в буддийском храме. А может быть всё вместе?
Я предложу вам список мест, и вы сами решите, что вам интереснее — покормить диких обезьян и крокодилов, побывать в гостях у морских цыган или узнать свою судьбу в буддийском храме. А может быть всё вместе?
Ближайшие даты:
20
окт
окт
21
окт
окт
24
окт
окт
26
окт
окт
27
окт
окт
28
окт
окт
30
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я предоставлю вам на выбор 30 локаций (лучшие смотровые площадки и пляжи, храмы, необычные достопримечательности, локации с животными) и затем мы в индивидуальном порядке согласуем маршрут нашего удивительного путешествия. Примерная программа такая:
- Мы прогуляемся по живописным улочкам старого города Олд Пхукет — культурного центра острова.
- Посетим соседний нетуристический остров Ко Сирей, где вы покормите диких обезьян и познакомитесь с бытом морских цыган в их традиционной деревне.
- Прочувствуем атмосферу самого красивого и старого буддийского храма на Пхукете, где вы сможете погадать и узнать свою судьбу.
- Завяжем у монаха ниточку на удачу Сай-Син в храме Большого Будды.
- Познакомимся с дружелюбным слонёнком, которой просто обожает целоваться взамен на угощение бананами.
- Покормим грозных хищников — сиамских пресноводных крокодилов.
- Насладимся великолепными видами с лучших смотровых площадок острова.
- Продегустируем хиты тайской национальной кухни.
Кроме того, я с удовольствием поделюсь с вами накопленными знаниями о культуре, особенностях и традициях местного населения.
Организационные детали
- Программа может корректироваться в зависимости от ваших интересов. Порядок посещения локаций также может меняться в зависимости от расположения вашего отеля.
- Экскурсия проходит на комфортабельном седане или кроссовере в зависимости от количества человек
- Обед, а также угощения для слонов, обезьян и крокодилов включены в стоимость
- Отдельно (по желанию) оплачиваются входные билеты в парки развлечений — дельфинарий, океанариум
- Из отдалённых районов острова (Май Кхао, Найтон) доплата за трансфер — 700 батов, из Као Лака — 1500 батов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ринат — ваш гид на Пхукете
Всем здравствуйте! Меня зовут Ринат. Шесть лет проживаю в Таиланде и работаю в сфере туризма на прекрасном острове Пхукет. Изучил его вдоль и поперёк. Имею огромный опыт в организации и проведении экскурсий и накопленный багаж знаний об истории, культуре, традициях этой замечательной страны. Обращайтесь, и ваш день пройдёт весело и познавательно, а главное безопасно и комфортно. Не обращайте внимание на малое количество отзывов здесь, на данном ресурсе я совсем недавно.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Святые места
Выездные
На весь день
Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
Большой Будда
Популярные места
Пляжи
Слоны
Животные
Буддистские храмы
Смотровые площадки
Самое главное
Похожие туры из Пхукета
Мини-группа
3 часа
По 5 островам - на гидроциклах
Добраться с Пхукета к тропическому архипелагу за рулём премиального водного мотоцикла
на причале Boat Lagoon
Завтра
21 окт
26 окт
28 окт
$95 за человека
Индивидуальная
6 часов
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Дружеское авто-путешествие со знатоком, который поделится достоверной информацией и влюбит в Таиланд
в вашем отеле
20 окт
22 окт
23 окт
24 окт
$175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Пхукет для новичков
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
возле вашего отеля
Завтра
20 окт
21 окт
23 окт
250$175 за всё до 4 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду