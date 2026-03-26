Эта экскурсия подойдёт как первопроходцам, которые хотят прочувствовать всю самобытную красоту Пхукета за один день, так и опытным путешественникам, которые интересуются нетривиальными локациями.
Я предложу вам список мест, и вы сами решите, что вам интереснее — покормить диких обезьян, побывать в гостях у морских цыган или узнать свою судьбу в буддийском храме. А может быть всё вместе?
Я предложу вам список мест, и вы сами решите, что вам интереснее — покормить диких обезьян, побывать в гостях у морских цыган или узнать свою судьбу в буддийском храме. А может быть всё вместе?
Описание экскурсии
Я предоставлю вам на выбор 30 локаций (лучшие смотровые площадки и пляжи, храмы, необычные достопримечательности, локации с животными) и затем мы в индивидуальном порядке согласуем маршрут нашего удивительного путешествия. Примерная программа такая:
- Мы прогуляемся по живописным улочкам старого города Олд Пхукет — культурного центра острова.
- Посетим соседний нетуристический остров Ко Сирей, где вы покормите диких обезьян и познакомитесь с бытом морских цыган в их традиционной деревне.
- Прочувствуем атмосферу самого красивого и старого буддийского храма на Пхукете, где вы сможете погадать и узнать свою судьбу.
- Завяжем у монаха ниточку на удачу Сай-Син в храме Большого Будды.
- Познакомимся с дружелюбным слонёнком, которой просто обожает целоваться взамен на угощение бананами.
- Насладимся великолепными видами с лучших смотровых площадок острова.
Кроме того, я с удовольствием поделюсь с вами накопленными знаниями о культуре, особенностях и традициях местного населения.
Организационные детали
- Программа может корректироваться в зависимости от ваших интересов. Порядок посещения локаций также может меняться в зависимости от расположения вашего отеля
- Иностранные гиды (не тайцы) могут проводить экскурсии только из салона автомобиля. Сопровождение тайского гида на достопримечательностях — 2000 батов
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
- Отдельно (по желанию) оплачиваются входные билеты на фермы с животными (змеи, крокодилы, тигры, львы) и обед (200-300 батов/чел.)
- Предусмотрена доплата за трансфер из отдалённых районов острова: Камала — 300 батов, Лагуна/Бангтао/Сурин — 500 батов, Май Кхао/Найтон/Найянг — 1000 батов, Као Лак — 3000 батов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ринат — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 891 туриста
Живу в Таиланде с 2018 года, изучил его вдоль и поперёк и собрал целый багаж знаний об истории, культуре и местных традициях. Люблю страну за её безопасность, комфорт и доброжелательных
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 92 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Ринату за отлично проведённый день! Мы перед поездкой определили локации и Ринат построили маршрут. Мы все успели посетить, что запланировали. Было очень интересно и познавательно! Все участники (5
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М
Это была очень познавательная и интересная экскурсия. Нас провели по основным обзорным точкам, показали храмы и провели по Пхукет-тауну. Ренат включает в экскурсию не туристические локации, такие как: деревня морских
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Все было отлично. Ринат связался заранее после бронирования и предложил варианты маршрута для выбора, ответил на все вопросы. Был большой комфортный микроавтобус. Все проходило в спокойной обстановке, увидели все, что хотели.
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М
Отличная опция для мини-группы, с комфортом увидели самое главное на Пхукете без суеты с большим автобусом!
У гида хорошая подача. Я уже четвёртый раз в Таиланде, но всё равно узнала много
У гида хорошая подача. Я уже четвёртый раз в Таиланде, но всё равно узнала много
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Ринат отреагировал очень оперативно на просьбу провести обзорную экскурсию по острову на следующий день, подробно расспросил, что хотим увидеть приоритетно, подстроил программу, чтобы детям было интересно. Благодарим всей семьей за чудесный насыщенный день - узнали много нового! 👍
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О
Спасибо Ринату, день провели великолепно!
Встреча состоялась точно в оговоренное время. Мы с мужем четвертый раз на Пхукете, но нам было очень интересно освежить в памяти некоторые моменты, а также узнать
Встреча состоялась точно в оговоренное время. Мы с мужем четвертый раз на Пхукете, но нам было очень интересно освежить в памяти некоторые моменты, а также узнать
+2
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