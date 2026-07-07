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а особенно национальный парк «Залив Пханг Нга» (остров Джеймса Бонда), с которым я обязательно вас познакомлю на своих индивидуальных и групповых программах. Люблю животных, поэтому особое внимание уделяю знакомству со слонами в максимально естественной для них среде. Для своих гостей я выбираю только этичные фермы и парки, где можно наблюдать за слонами и общаться с ними без катания и принуждения, в комфортных для животных условиях. До встречи в стране улыбок!