Приглашаем вас не просто понаблюдать за слонами, а поухаживать за ними.
Вам предстоит покормить животных и натереть их кожу лечебной грязью — это не только полезно, но и очень нравится слонам.
А ещё вы понаблюдаете за слонятами, повстречаете дружелюбную капибару и поплаваете с огромными животными в бассейне. Весь процесс будет снимать фотограф. Парк этичный, слоны живут в комфортных условиях.
Вам предстоит покормить животных и натереть их кожу лечебной грязью — это не только полезно, но и очень нравится слонам.
А ещё вы понаблюдаете за слонятами, повстречаете дружелюбную капибару и поплаваете с огромными животными в бассейне. Весь процесс будет снимать фотограф. Парк этичный, слоны живут в комфортных условиях.
Описание экскурсии
- Заберём вас из отеля и отвезём на ферму.
- Для вас проведут инструктаж и расскажут, как правильно ухаживать за слонами.
- Вы получите яркую традиционную рубашку народа карен — она удобная и делает фотографии особенно атмосферными.
- Покормите слонов с рук и понаблюдаете не только за взрослыми особями, но и за малышами — у каждого свои повадки, привычки и характер.
- Встретите на территории парка дружелюбную капибару.
- Увидите, как готовят традиционные тайские блюда (салат Сом Там и спагетти Пад-тай) и попробуете их на обед.
- Проведёте спа-процедуры для слонов: поможете нанести на их кожу специальную лечебную грязь — это не только полезно, но и очень приятно для животных.
- Поплаваете со слонами в большом бассейне, повеселитесь в грязевых ваннах и освежитесь под тропическим душем.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, вход на ферму, еда для слонов, рубашка народа карен, мастер-класс и обед.
- Трансфер из отдалённых районов Пхукета за доплату (уточняйте у организатора).
- Всю программу вас будет снимать фотограф, кадры он бесплатно отправит вам на телефон.
- С вами будет англоговорящий сотрудник парка.
ежедневно в 09:00 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$92
|Дети до 7 лет
|$82
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1905 туристов
Живу и работаю в Таиланде с 2012 года. Люблю свою семью, путешествия и Пхукет. За это время организовал и провёл свыше 1000 разных программ. Моё любимое направление — это море,
Входит в следующие категории Пхукета
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