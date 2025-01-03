Приглашаю вас начать день на Пхукете с лучшего вида на окрестности. Вы подниметесь к вершине, наслаждаясь природой и слушая увлекательные истории о буддизме. Увидите быт жителей острова, узнаете о работе местных спасателей. А в конце, после активного треккинга, отдохнёте на одном из самых протяжённых пляжей острова.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Экскурсия начинается рано утром со встречи у подножья горы, где я расскажу о маршруте и правилах безопасности. Советую хорошо выспаться и выбрать удобную одежду и обувь — нас ожидает настоящий треккинг.

Вы посетите:

Пещеру, где жил русский монах

Смотровую площадку, с которой увидите комплекс Большой Будда

Бирманскую деревню, где мы поговорим о местном быте и перекусим (по желанию)

Пост спасателя на пляже Карон, где вы узнаете о жизни и работе этих отважных людей

Я расскажу о пути Будды и быте тайцев, особенностях жизни русских экспатов. Посоветую, что посмотреть на острове и на какие интересные пешие маршруты обратить внимание.

По договорённости могу забрать вас на машине из отеля.

Организационные детали