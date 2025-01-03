Утреннее восхождение к Большому Будде

Преодолеть живописный подъём и посмотреть на Пхукет по-новому
Приглашаю вас начать день на Пхукете с лучшего вида на окрестности. Вы подниметесь к вершине, наслаждаясь природой и слушая увлекательные истории о буддизме. Увидите быт жителей острова, узнаете о работе местных спасателей. А в конце, после активного треккинга, отдохнёте на одном из самых протяжённых пляжей острова.
5
9 отзывов
Утреннее восхождение к Большому Будде
Утреннее восхождение к Большому Будде
Утреннее восхождение к Большому Будде
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 10:30, 10:45, 11:45, 12:00, 14:00

Описание экскурсии

Экскурсия начинается рано утром со встречи у подножья горы, где я расскажу о маршруте и правилах безопасности. Советую хорошо выспаться и выбрать удобную одежду и обувь — нас ожидает настоящий треккинг.

Вы посетите:

  • Пещеру, где жил русский монах
  • Смотровую площадку, с которой увидите комплекс Большой Будда
  • Бирманскую деревню, где мы поговорим о местном быте и перекусим (по желанию)
  • Пост спасателя на пляже Карон, где вы узнаете о жизни и работе этих отважных людей

Я расскажу о пути Будды и быте тайцев, особенностях жизни русских экспатов. Посоветую, что посмотреть на острове и на какие интересные пешие маршруты обратить внимание.

По договорённости могу забрать вас на машине из отеля.

Организационные детали

  • Выбирайте удобную обувь и одежду. Возьмите бутылку воды
  • Храмовый комплекс Большой Будда закрыт на неопределённый срок, но вы посмотрите на знаменитую статую сбоку со смотровой площадки
  • Дополнительные расходы — обед в кафе (по желанию)
  • Подъём на смотровую площадку занимает 1,5 часа (вместе с остановками)

в понедельник в 08:00 и 12:00, во вторник в 08:00 и 10:30, в среду в 08:00 и 10:45, в четверг в 08:00 и 11:45, в пятницу в 08:00 и 14:00, в субботу в 08:00, 10:30 и 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У подножья горы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00 и 12:00, во вторник в 08:00 и 10:30, в среду в 08:00 и 10:45, в четверг в 08:00 и 11:45, в пятницу в 08:00 и 14:00, в субботу в 08:00, 10:30 и 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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2
1
И
3 янв 2025
Спасибо Андрею за интересную и спортивную экскурсию) утром поднялись по тропе через джунгли к Большому Будде, Андрей угостил нас кокосами с прекрасным видом. Сам комплекс и проход к Будде закрыт
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(после оползня). Но сама прогулка, рассказ о местных обычаях и жизни очень приятны. Также дополнительно (за доп плату) Андрей завез нас в храмовый комплекс и еще один храм, на смотровую площадку. Приятная и недолгая по времени экскурсия.

Александр
29 дек 2024
Недавно посетил экскурсию "Утреннее восхождение к Большому Будде", организованную Андреем, и остался под большим впечатлением. 🌄

Андрей – профессионал своего дела. Он создаёт атмосферу, которая делает восхождение не просто походом, а
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настоящим духовным и культурным приключением. Экскурсия началась рано утром, и это того стоило – встречать рассвет на пути к статуе Большого Будды было незабываемо!

Сам маршрут был продуман до мелочей: комфортный темп, интересные остановки, где Андрей рассказывал о местной культуре, буддизме и истории этого места. Его глубокие знания и увлечённость темой заражают. 🌟

Особенно впечатлило, как Андрей заботился о группе. Он учитывал уровень подготовки участников, напоминал о безопасности и даже подбадривал, если кто-то уставал. Это придало уверенности, что мы в надёжных руках.

Когда мы достигли вершины и увидели величественного Будду в лучах утреннего солнца, чувство покоя и гармонии было просто невероятным. Андрей помог каждому прочувствовать этот момент, оставив время для размышлений и фотографий.

Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет зарядиться энергией, узнать что-то новое и провести утро с пользой. Огромное спасибо Андрею за организацию! 🙏

A
20 дек 2024
Андрей - прекрасный гид. Восхождение к утреннему Будде было по заранее заготовленному маршруту, поднялись без проблем. Андрей рассказал про интересные места вокруг, например, пещеру русского монаха. Удалось даже заглянуть внутрь.
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поднялись к Будде (но сам Будда сейчас закрыт, поэтому поднялись на смотровую площадку рядом). После того, как пофотались и отдохнули - пошли обратно по этому же маршруту на спуск. На обратном пути передохнули, перекусили и искупались на пляже Карона. На этом и разошлись.

Советую!

Андрей - прекрасный гид. Восхождение к утреннему Будде было по заранее заготовленному маршруту, поднялись без проблем.Андрей - прекрасный гид. Восхождение к утреннему Будде было по заранее заготовленному маршруту, поднялись без проблем.Андрей - прекрасный гид. Восхождение к утреннему Будде было по заранее заготовленному маршруту, поднялись без проблем.Андрей - прекрасный гид. Восхождение к утреннему Будде было по заранее заготовленному маршруту, поднялись без проблем.Андрей - прекрасный гид. Восхождение к утреннему Будде было по заранее заготовленному маршруту, поднялись без проблем.
Виктория
2 дек 2024
Андрей выкопрофессиональный,весёлый,внимательный, Снеобыкновенный рассказчик! Нам очень повезло с Андреем! Он провёл незабываемую,увлекательную, интереснейшую экскурсию! Он показал потрясающей красоты смотровые площадки! Рассказывал легко и непринуждённо познавательные истории о жизни в Тайланде,
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о стране и её жителях,традициях! АНДРЕЙ ВЕСЁЛЫЙ,ЭРУДИРОВАННЫЙ! Заражаешься от него любовью к этой необычной интересной стране! Он хорошо разбирается в истории и традициях Тайланда! Дал много полезных советов! Остался восторг и приятное послевкусие после чудесного путешествия с Андреем! Спасибо! Эта экскурсия-настоящая жемчужина Пхукета!

P
26 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия. Красивый вид. Побывали в пещере русского монаха. Экскурсовод очень интересно преподносил информацию.
З
15 ноя 2024
Хочу выразить огромную благодарность моему другу Андрею за его невероятную работу в качестве гида на Пхукете. Он не просто показывает красоты этого удивительного острова, но делает каждую экскурсию настоящим приключением,
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наполненным теплом, заботой и увлекательными историями. Его профессионализм и внимание к деталям впечатляют. Андрей знает каждый уголок Пхукета и всегда готов поделиться самыми интересными и скрытыми местами. Если вы хотите не просто увидеть остров, а по-настоящему почувствовать его душу — смело обращайтесь к Андрею! Спасибо тебе, друг, за всё, что ты делаешь!"

Александр
13 ноя 2024
Я недавно воспользовался услугами гида Андрея на экскурсии, и хочу сказать, что это был просто потрясающий опыт! Гид был не только профессионалом в своей области, но и обладал невероятным энтузиазмом
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и страстью к тому, что делал. Он смог не только рассказать нам о данном восхождении, но и поделиться своими личными историями и анекдотами, что сделало нашу экскурсию еще более запоминающейся.

Организация экскурсии была на высшем уровне: все было продумано до мелочей. Гид был внимателен ко мне, учитывая мои интересы и предпочтения, и делая все возможное, чтобы каждый из нас получил максимум удовольствия от восхождения.

Анна
12 ноя 2024
Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию. Все очень понравилось, показал нереальные виды, чудесную природу Тайланда. Рассказал увлекательную историю Будды, учел все пожелания. Забрал из отеля на машине, подсказал где лучшие рестораны Пхукета, что обязательно нужно посетить. Очень понравилось, что Андрей был внимателен ко всем пожеланиям, очень легкий человек, понимал с полуслова. Обязательно возьму у него еще экскурсии)) рекомендую!!
Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию. Все очень понравилось, показал нереальные виды, чудесную природу Тайланда. Рассказал увлекательнуюСпасибо Андрею за прекрасную экскурсию. Все очень понравилось, показал нереальные виды, чудесную природу Тайланда. Рассказал увлекательнуюСпасибо Андрею за прекрасную экскурсию. Все очень понравилось, показал нереальные виды, чудесную природу Тайланда. Рассказал увлекательную
А
10 ноя 2024
Андрей, большой молодец, очень общительный и интересный собеседник. Подстроился под наши все желания. Это больше чем экскурсия и трекинг.
Рекомендую!
Андрей, большой молодец, очень общительный и интересный собеседник. Подстроился под наши все желания. Это больше чем экскурсия и трекинг.Андрей, большой молодец, очень общительный и интересный собеседник. Подстроился под наши все желания. Это больше чем экскурсия и трекинг.Андрей, большой молодец, очень общительный и интересный собеседник. Подстроился под наши все желания. Это больше чем экскурсия и трекинг.Андрей, большой молодец, очень общительный и интересный собеседник. Подстроился под наши все желания. Это больше чем экскурсия и трекинг.

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