Приглашаю вас начать день на Пхукете с лучшего вида на окрестности. Вы подниметесь к вершине, наслаждаясь природой и слушая увлекательные истории о буддизме. Увидите быт жителей острова, узнаете о работе местных спасателей. А в конце, после активного треккинга, отдохнёте на одном из самых протяжённых пляжей острова.
Время начала: 08:00, 10:30, 10:45, 11:45, 12:00, 14:00
Описание экскурсии
Экскурсия начинается рано утром со встречи у подножья горы, где я расскажу о маршруте и правилах безопасности. Советую хорошо выспаться и выбрать удобную одежду и обувь — нас ожидает настоящий треккинг.
Вы посетите:
- Пещеру, где жил русский монах
- Смотровую площадку, с которой увидите комплекс Большой Будда
- Бирманскую деревню, где мы поговорим о местном быте и перекусим (по желанию)
- Пост спасателя на пляже Карон, где вы узнаете о жизни и работе этих отважных людей
Я расскажу о пути Будды и быте тайцев, особенностях жизни русских экспатов. Посоветую, что посмотреть на острове и на какие интересные пешие маршруты обратить внимание.
По договорённости могу забрать вас на машине из отеля.
Организационные детали
- Выбирайте удобную обувь и одежду. Возьмите бутылку воды
- Храмовый комплекс Большой Будда закрыт на неопределённый срок, но вы посмотрите на знаменитую статую сбоку со смотровой площадки
- Дополнительные расходы — обед в кафе (по желанию)
- Подъём на смотровую площадку занимает 1,5 часа (вместе с остановками)
в понедельник в 08:00 и 12:00, во вторник в 08:00 и 10:30, в среду в 08:00 и 10:45, в четверг в 08:00 и 11:45, в пятницу в 08:00 и 14:00, в субботу в 08:00, 10:30 и 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У подножья горы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00 и 12:00, во вторник в 08:00 и 10:30, в среду в 08:00 и 10:45, в четверг в 08:00 и 11:45, в пятницу в 08:00 и 14:00, в субботу в 08:00, 10:30 и 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 29 туристов
Я родился в Москве в 90-х на краю города. Люблю активный отдых и поддерживать интерес к жизни и людям. Отправился в спецотпуск на Пхукет 2 года назад. Предлагаю вместе ходить в походы и делиться жизненным опытом. Я расскажу много о жизни на острове. Будет интересно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
3 янв 2025
Спасибо Андрею за интересную и спортивную экскурсию) утром поднялись по тропе через джунгли к Большому Будде, Андрей угостил нас кокосами с прекрасным видом. Сам комплекс и проход к Будде закрыт
Александр
29 дек 2024
Недавно посетил экскурсию "Утреннее восхождение к Большому Будде", организованную Андреем, и остался под большим впечатлением. 🌄
Андрей – профессионал своего дела. Он создаёт атмосферу, которая делает восхождение не просто походом, а
Андрей – профессионал своего дела. Он создаёт атмосферу, которая делает восхождение не просто походом, а
A
Andrei
20 дек 2024
Андрей - прекрасный гид. Восхождение к утреннему Будде было по заранее заготовленному маршруту, поднялись без проблем. Андрей рассказал про интересные места вокруг, например, пещеру русского монаха. Удалось даже заглянуть внутрь.
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Виктория
2 дек 2024
Андрей выкопрофессиональный,весёлый,внимательный, Снеобыкновенный рассказчик! Нам очень повезло с Андреем! Он провёл незабываемую,увлекательную, интереснейшую экскурсию! Он показал потрясающей красоты смотровые площадки! Рассказывал легко и непринуждённо познавательные истории о жизни в Тайланде,
P
Polina
26 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия. Красивый вид. Побывали в пещере русского монаха. Экскурсовод очень интересно преподносил информацию.
З
Захар
15 ноя 2024
Хочу выразить огромную благодарность моему другу Андрею за его невероятную работу в качестве гида на Пхукете. Он не просто показывает красоты этого удивительного острова, но делает каждую экскурсию настоящим приключением,
Александр
13 ноя 2024
Я недавно воспользовался услугами гида Андрея на экскурсии, и хочу сказать, что это был просто потрясающий опыт! Гид был не только профессионалом в своей области, но и обладал невероятным энтузиазмом
Анна
12 ноя 2024
Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию. Все очень понравилось, показал нереальные виды, чудесную природу Тайланда. Рассказал увлекательную историю Будды, учел все пожелания. Забрал из отеля на машине, подсказал где лучшие рестораны Пхукета, что обязательно нужно посетить. Очень понравилось, что Андрей был внимателен ко всем пожеланиям, очень легкий человек, понимал с полуслова. Обязательно возьму у него еще экскурсии)) рекомендую!!
А
Андрей
10 ноя 2024
Андрей, большой молодец, очень общительный и интересный собеседник. Подстроился под наши все желания. Это больше чем экскурсия и трекинг.
Рекомендую!
Рекомендую!
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