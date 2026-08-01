Наш маршрут позволит выспаться, а потом провести насыщенный день в море. Вас ждут белые пляжи, водные игры, снорклинг у рифов, коктейль в кокосе, панорама острова Хонг и обед. Мы будем чередовать активности с отдыхом, а в конце — любоваться закатом на песчаной косе.

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Описание экскурсии

9:00 — встреча на пирсе, знакомство с гидом, инструктаж по технике безопасности и выход в море

10:30–12:00 — остров Нака Яй: просторный пляж, кокосовые пальмы и кадры в стиле «Баунти». Можно купаться, участвовать в водных активностях, играть в волейбол и бадминтон или просто отдыхать у моря

12:40–13:20 — остров Пакбия. Будем купаться, фотографироваться на фоне скал и песчаных кос. Прогуляемся по морскому лабиринту — сети песчаных дорожек и проходов между скалами, которые открываются только во время отлива. А ещё полакомимся коктейлем в кокосе

13:30–15:30 — остров Хонг. Поднимемся на смотровую площадку с панорамой архипелага, отдохнём на пляже и пообедаем с видом на море. Здесь снимали фильм «Джунгли» с Верой Брежневой и Сергеем Светлаковым

15:40 — снорклинг у острова Хонг в бирюзовой воде

16:20–17:10 — остров Лао Ладинг. Поплаваем с маской у рифов, рассматривая разноцветных рыб, отдохнём на белом пляже среди пальм и в скалистой бухте

17:50–18:30 — остров Ко Паре. Прогуляемся по песчаной косе и полюбуемся закатом над морем

~19:00 — возвращение

Организационные детали