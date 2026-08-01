Побывать на 5 островах, где не бывает ветра, и поблуждать по морскому лабиринту (обед включён)
Наш маршрут позволит выспаться, а потом провести насыщенный день в море.
Вас ждут белые пляжи, водные игры, снорклинг у рифов, коктейль в кокосе, панорама острова Хонг и обед. Мы будем чередовать активности с отдыхом, а в конце — любоваться закатом на песчаной косе.
Описание экскурсии
9:00 — встреча на пирсе, знакомство с гидом, инструктаж по технике безопасности и выход в море
10:30–12:00 — остров Нака Яй: просторный пляж, кокосовые пальмы и кадры в стиле «Баунти». Можно купаться, участвовать в водных активностях, играть в волейбол и бадминтон или просто отдыхать у моря
12:40–13:20 — остров Пакбия. Будем купаться, фотографироваться на фоне скал и песчаных кос. Прогуляемся по морскому лабиринту — сети песчаных дорожек и проходов между скалами, которые открываются только во время отлива. А ещё полакомимся коктейлем в кокосе
13:30–15:30 — остров Хонг. Поднимемся на смотровую площадку с панорамой архипелага, отдохнём на пляже и пообедаем с видом на море. Здесь снимали фильм «Джунгли» с Верой Брежневой и Сергеем Светлаковым
15:40 — снорклинг у острова Хонг в бирюзовой воде
16:20–17:10 — остров Лао Ладинг. Поплаваем с маской у рифов, рассматривая разноцветных рыб, отдохнём на белом пляже среди пальм и в скалистой бухте
17:50–18:30 — остров Ко Паре. Прогуляемся по песчаной косе и полюбуемся закатом над морем
~19:00 — возвращение
Организационные детали
В стоимость входят трансфер на автобусе и прогулка на лодке, билеты в национальные парки, обед, фрукты на борту, прохладительные напитки, алкогольный коктейль в кокосе (18+), страховка и аренда экипировки для снорклинга, инвентарь для игр
Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности, для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
С вами будет гид из нашей команды
в понедельник и четверг в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
$82
Дети до 10 лет
$77
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 2 часа
Наша команда действительно любит Таиланд и хочет показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом. Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортная организация, атмосфера в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе.
С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко — чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.
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