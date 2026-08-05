Тропические джунгли, гигантские лилии, Белый храм, сплав на бамбуковых плотах, квадроциклы и горячие источники у моря — в этом путешествии собраны самые яркие впечатления юга Таиланда.
Каждая остановка отличается от предыдущей, поэтому день обещает быть насыщенным и очень разнообразным.
Каждая остановка отличается от предыдущей, поэтому день обещает быть насыщенным и очень разнообразным.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из отеля
Точное время зависит от места проживания и подтверждается заранее.
8:30 — кафе с гигантскими лилиями «Ма Ду Буа»
Начнём день в тропическом саду с гигантскими водными лилиями — одной из самых фотогеничных локаций Пхукета.
9:30 — Белый храм
Вы посетите белоснежный буддийский храм с изящной архитектурой и спокойной атмосферой.
11:00 — слоны
Вы увидите, как ухаживают за слонами, и покормите их.
12:00 — обед
13:00 — обзорная площадка «Самет»
Вы полюбуетесь панорамой побережья и залива.
15:00 — сплав на бамбуковых плотах
Неспешно проплывёте по реке среди джунглей, наслаждаясь тропической природой и звуками леса.
15:30 — поездка на квадроциклах
Проедете по лесным тропам и добавите в путешествие немного драйва.
16:50 — водопад
Отдохнёте у живописного водопада и при желании освежитесь в нём.
17:30 — термальный комплекс The Hotspring Beach Resort & Spa
Здесь — горячие источники, прохладный бассейн, пресноводный бассейн, пляж, сад и мостики.
19:00 — выезд в ваш в отель
Организационные детали
- Для посещения храма нужна скромная одежда
- Учитывайте состояние своего здоровья, принимая решение по поводу активных частей программы — квадроциклов, горячих источников и т. д.
- В тарифе Комфорт авто более высокого класса, бокс с закусками и улучшенное меню обеда
- Программа может меняться из-за погоды, дорожной ситуации и других непредвиденных обстоятельств
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Тариф Стандарт детский
|$105
|Тариф Комфорт детский
|$129
|Тариф Стандарт взрослый
|$125
|Тариф Комфорт взрослый
|$153
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 162 туристов
Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям необычного отдыха в Таиланде. Мы приготовили для вас самые интересные и уникальные развлечения, которые есть только здесь. Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны! Мы занимаемся организацией подобных развлечений с 2017 года и точно знаем, как вас впечатлить.
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