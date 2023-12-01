«Здоровье, Красота, Изысканный Шопинг
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|3 500 ฿
|Группа
|6 500 ฿
Что вас ожидает:
- Королевская аптека
- Змеиная ферма
- Латексная ферма
- Крокодиловая ферма
Описание
🌴🛍️ Добро пожаловать на уникальный шоп-тур на Пхукете! Остров приглашает вас на захватывающее путешествие по самым удивительным местам для шопинга! 🏥💊 Королевская аптека ждет вас с магией молодости и здоровья! Откройте для себя лучшие лекарства, продлевающие молодость и улучшающие ваше благополучие. 🐍👜 Змеиная ферма представляет уникальные изделия из кожи змей и сертифицированные лекарства для поддержания здоровья. Ощутите силу природы и ее целебные свойства! 🌿🛏️ Латексная ферма приглашает вас в мир здорового сна! Посмотрите, как из каучука дерева гуава создаются удивительные матрасы и подушки, обеспечивающие комфорт и поддержку вашего здоровья. 🐊👜 Не упустите шанс посетить крокодиловую ферму и приобрести эксклюзивные изделия из кожи крокодила, которые станут ярким акцентом вашего стиля! 🌟 Название экскурсии:"Здоровье, Красота, Изысканный Шопинг: Открытия Пхукета!" Погрузитесь в мир уникальных возможностей для вашего здоровья и стиля! 🌟
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Что не входит
- Оплата шоу крокодилов
- Оплата если вы хотите перекусить крокодиловым мясом или сфотографироваться с живым крокодилом
- Расходы на сувениры и лекарства
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи ваш отельЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Важная информация
- Здравствуйте
- В ближайшее время с вами свяжется менеджер по whatsapp или telegram
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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