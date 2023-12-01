«Здоровье, Красота, Изысканный Шопинг: Открытия Пхукета!» Погрузитесь в мир уникальных возможностей для вашего здоровья и стиля! 🌟

Индивидуальная экскурсия на Пхукете

«Здоровье, Красота, Изысканный Шопинг

«Здоровье, Красота, Изысканный Шопинг: Открытия Пхукета!» Погрузитесь в мир уникальных возможностей для вашего здоровья и стиля! 🌟
«Здоровье, Красота, Изысканный Шопинг: Открытия Пхукета!» Погрузитесь в мир уникальных возможностей для вашего здоровья и стиля! 🌟
«Здоровье, Красота, Изысканный Шопинг: Открытия Пхукета!» Погрузитесь в мир уникальных возможностей для вашего здоровья и стиля! 🌟
«Здоровье, Красота, Изысканный Шопинг: Открытия Пхукета!» Погрузитесь в мир уникальных возможностей для вашего здоровья и стиля! 🌟
«Здоровье, Красота, Изысканный Шопинг: Открытия Пхукета!» Погрузитесь в мир уникальных возможностей для вашего здоровья и стиля! 🌟
«Здоровье, Красота, Изысканный Шопинг: Открытия Пхукета!» Погрузитесь в мир уникальных возможностей для вашего здоровья и стиля! 🌟
«Здоровье, Красота, Изысканный Шопинг: Открытия Пхукета!» Погрузитесь в мир уникальных возможностей для вашего здоровья и стиля! 🌟
Ближайшие даты:
1
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дек
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5
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет3 500 ฿
Группа6 500 ฿

Что вас ожидает:

  • Королевская аптека
  • Змеиная ферма
  • Латексная ферма
  • Крокодиловая ферма

Описание

🌴🛍️ Добро пожаловать на уникальный шоп-тур на Пхукете! Остров приглашает вас на захватывающее путешествие по самым удивительным местам для шопинга! 🏥💊 Королевская аптека ждет вас с магией молодости и здоровья! Откройте для себя лучшие лекарства, продлевающие молодость и улучшающие ваше благополучие. 🐍👜 Змеиная ферма представляет уникальные изделия из кожи змей и сертифицированные лекарства для поддержания здоровья. Ощутите силу природы и ее целебные свойства! 🌿🛏️ Латексная ферма приглашает вас в мир здорового сна! Посмотрите, как из каучука дерева гуава создаются удивительные матрасы и подушки, обеспечивающие комфорт и поддержку вашего здоровья. 🐊👜 Не упустите шанс посетить крокодиловую ферму и приобрести эксклюзивные изделия из кожи крокодила, которые станут ярким акцентом вашего стиля! 🌟 Название экскурсии:"Здоровье, Красота, Изысканный Шопинг: Открытия Пхукета!" Погрузитесь в мир уникальных возможностей для вашего здоровья и стиля! 🌟

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
Что не входит
  • Оплата шоу крокодилов
  • Оплата если вы хотите перекусить крокодиловым мясом или сфотографироваться с живым крокодилом
  • Расходы на сувениры и лекарства
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте
  • В ближайшее время с вами свяжется менеджер по whatsapp или telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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