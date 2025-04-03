Открытие Пхукета - веселые приключения для всей семьи

Эта экскурсия для детей и родителей включает посещение культурных и исторических мест Пхукета, парка Тигров, слоновника, змеиной фермы, фабрики шоколада и кафе мороженого.

Мы насладимся тайским шоколадом и мороженым среди ярких улочек Старого города, а также будем путешествовать между кокосовыми, масличными пальмами и каучуковыми деревьями по дороге к Биг Будде.
5
31 отзыв
Открытие Пхукета - веселые приключения для всей семьи
Открытие Пхукета - веселые приключения для всей семьи
Открытие Пхукета - веселые приключения для всей семьи
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30

Описание фото-прогулки

Увлекательная экскурсия по Пхукету

Приглашаем вас и ваших детей на незабываемую экскурсию по культурным и историческим местам Пхукета! Это отличная возможность провести время вместе, открывая для себя удивительные уголки этого прекрасного острова.

Что вас ждет?

  • Посещение парка Тигров, где вы сможете увидеть этих удивительных животных в их естественной среде обитания.
  • Экскурсия в слоновник, где вы узнаете о жизни слонов и сможете понаблюдать за их игривыми проделками.
  • Заглянем на змеиную ферму, где вас ждут интересные факты о рептилиях.
  • Посетите фабрику шоколада, где можно не только увидеть процесс его производства, но и попробовать вкуснейшие лакомства.
  • Насладитесь прохладным мороженым в уютном кафе, расположенном среди ярких улочек Старого города.

Яркие впечатления и комфорт

Во время экскурсии вы будете гулять среди кокосовых, масличных пальм и каучуковых деревьев, направляясь к знаменитому Биг Будде. Мы позаботимся о том, чтобы маршрут был интересным и не утомительным для детей.

Важная информация

Перед началом экскурсии мы согласуем с вами маршрут и порядок посещения всех локаций. У нас есть возможность изменить программу, добавив или исключив определенные места, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным и запоминающимся.

Приходите и откройте для себя Пхукет вместе с нами! Это будет не только познавательно, но и очень весело!

Мы начнем экскурсию в любой день в любое время с 7.30 до 15 часов

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровые площадки
  • Монастырь Промтеп
  • Старый город
  • Парк Тигров
  • Змеиную ферму
  • Слоновник
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер из отеля
  • Шоу змей
  • Вода
Что не входит в цену
  • Билеты в парк тигров от 1000 бат
  • Билеты в слоновник от 500 бат
  • Билеты на шоу крокодилов от 300 бат
  • Мороженое
  • Напитки
Место начала и завершения?
У вашего отеля или виллы
Когда и сколько длится?
Когда: Мы начнем экскурсию в любой день в любое время с 7.30 до 15 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 31 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
3
2
1
О
3 апр 2025
Влюбиться в Пхукет за одну экскурсию-это возможно! Большое спасибо нашему гиду Андрею за мастерски организованную экскурсию для двоих взрослых и двоих детей. Интересно? -ДА! Комфортно? -Конечно, ДА! Познавательно? -Несомненно! Спасибо,
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Андрей, от всех нас (особенно от детишек),что учли все наши пожелания! Вы не только познакомили нас с удивительной историей Тайланда, Пхукета, его героями, жителями, показали прекрасные места, но и научили чаще улыбаться))))

А
3 апр 2025
Добрый день! Прежде всего выражаю благодарность гиду Ильдару, с которым нам посчастливилось провести этот день. Он живет постоянно на Пхукете 6 лет, знает остров и близлежащие к нему провинции на
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материке от и до, хорошо разбирается в обычаях и менталитете тайцев, в истории Пхукета и Таиланда. Во время нашей индивидуальной экскурсии мы совместно выбрали места для посещения, в итоге провели интересный насыщенный день в расслабленной атмосфере, наслаждаясь отсутствием спешки. Мы получили восторг и незабываемые эмоции, купаясь со слонами, буквально впали в детство от умиления)) затем посетили тигриную ферму, где насладились наблюдением за грациозными кошачьими и сделали крутейшие фотки. Между делом Ильдар завозил нас на поистине грандиозные живописные локации, где захватывает дух от красоты природы. Ильдар оказался увлечённым фотографом и подарил нам фотосессию на профессиональном уровне, сделав множество отличных фотографий в крутых локациях. Далее мы покормили слонов на ферме арбузом, заехали даже на птичий рынок, познакомились с кучей мимимишных зверюшек, экзотических птиц, змей. Завершилась экскурсия посещением храма Чалонг, где мы познакомились с культурой и насладились национальной архитектурой. Семичасовая экскурсия прошла на одном дыхании, оставив после себя массу впечатлений. Отмечу, что Ильдар эрудированный, интересный рассказчик и собеседник, внимательный, тактичный, не перегружает гостей лишней информацией, в общем, горячо рекомендую 👌🏻

Н
31 мар 2025
Очень понравилась экскурсия с Ильдаром! Покормили и покатались на слонах, посетили парк тигров, храмы и конечно же насладились видами Пхукета! Сделали множество классных снимков на память👍👍😀
В
31 мар 2025
Большое спасибо гиду Андрею! Программа была полностью подстроена под нас. Посетили все, что хотели и даже больше. Андрей поведал очень много интересных историй об острове и буквально за руку провел по всем паркам и достопримечательностям! Рекомендую!
М
30 мар 2025
26.03.25 ездили на обзорную экскурсию по Пхукету с гидом Эльдаром. Остались только положительные эмоции. Посмотрели все красивые места Пхукета, посетили невероятные обзорные площадки, покупались со слонами и погладили тигров. Эльдар рассказывал нам интересные факты о Тайланде, сделал нам запоминающиеся фото. Нам всем очень понравилось, рекомендуем!
А
27 мар 2025
Были на Пхукете впервые, гид от туроператора не смог или не захотел организовать экскурсии на удобные для нас даты и время,решили сделать это самостоятельно.
Ориентируясь на отзывы, остановили свой выбор на
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компании Спутник, и не прогодали.
Была запланирована обзорная экскурсия, в назначенное время к отелю приехал гид Андрей. Передвигаясь из одного пункта в другой, Андрей очень интересно рассказывал историю, обычаи и традиции Тайланда. Мы побывали в таких живописных местах, увидели столько потрясающих мест, и самое главное, эти красивейшие уголки острова посещает очень мало туристов, поэтому нам не приходилось терять время в ожидании, что бы сделать красивые фото. А когда начала разряжаться батарея на моём телефоне,Андрей любезно предложил свою помощь, и сделал классные снимки.
Жаль было мало времени, так бы обязательно воспользовались случаем, и поехали бы ещё экскурсии с этим замечательным гидом. Спасибо компании Спутник и лично Андрею. Рекомендуем.

М
26 мар 2025
Это было увлекательное приключение для всей семьи. Дети (10 и 17 лет) даже не знают, что им больше всего понравилось. Посетители тигров и крокодилов, а также несколько смотровых площадок. Огромное спасибо гиду Андрею, за организацию маршрута и увлекательный рассказ по Тайланд. Однозначно рекомендую для посещения
А
25 мар 2025
Спасибо гиду Андрею, учел все пожелания, показал все, что можно было за выделенное время, все остались довольны, особенно дети, посмотрели тигров, слонов, обезьян, крокодилов, храм, возил нас четверых на своей машине, очень удобно и безопасно
S
25 мар 2025
Прекрасная экскурсия! Были семьей из трех человек, ребенку 9 лет. Гид Ильдар прекрасно все показал и рассказал, делал фотографии, учел все пожелания! По программе экскурсии все отлично, купание со слонами очень понравилось ребенку, заезжали в парк тигров, потрогали маленького тигренка, увидели прекрасное шоу со змеями. Рекомендую к посещению.
А
23 мар 2025
Катались с экскурсоводом Андреем всей семью. Много нового узнали и посетили несколько интересных локаций. И самое главное- получили много ценной информации от экскурсовода.
Е
23 мар 2025
Большое спасибо гиду Андрею за проведенную экскурсию! Было интересно, активно, экскурсия прекрасно организована по логистике и наполнению. Понравилось и взрослым, и ребенку!
Д
17 мар 2025
Сегодня у нас была замечательная экскурсия, которую провел гид Андрей.
Мы с детьми остались в полном восторге от экскурсии и очень благодарны Андрею за его профессионализм и увлеченность. Он сделал наш день незабываемым, и мы обязательно вернемся за новыми впечатлениями. Большое спасибо!
З
13 мар 2025
Все прошло замечательно, с учетом наших пожеланий, во время поездки узнали много интересных фактов, гид Рамиль прекрасно ориентируется по острову, знает места и смотровые площадки где нет толп туристов, попробовали тайский кофе☕️, зашли в отель где снимали фильм Леонардо ДиКаприо, слоны и тигры, обезьянки и монастыри, столько впечатлений. Спасибо от всей души
A
9 мар 2025
Доброго дня! Хотел бы поблагодарить гида Андрея за прекрасную экскурсию! Нам было не просто решиться(с 3мя детьми), но все прошло отлично! Комфортный автомобиль, приятная беседа и мы кучу всего посмотрели: тигрята, крокодилы, кролики, змеи, попугаи, олени, карпы, голуби, обезьяны, слоны (даже слоники) и многое другое! Семье понравилось, дети в восторге!
Е
4 мар 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Забрали от отеля, потом были слоны, причем место было красивое у воды, а не в парках, где слон привязан к столбу (проезжали такие, очень их там
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жалко). Было кормление слонов, катание,нас фоткали, снимали. Дальше поехали к тиграм, парк ухоженный, чистый, пофоткались с тигрятами. Был будда, в храм не зашли, по причине закрытия, но рядом постояли. Основной храм Чалонг. Отдельная благодарность гиду Ильдару, показал нам свои места: кофейня, кофе обалденный, красивые смотровые, отели. Рассказал куда стоит съездить, что пропустить. В целом индивидуальная экскурсия (была только наша семья) гораздо лучше, чем общая на автобусе, мы никого не ждали, посмотрели, прыгнули в тачку и погнали дальше. И можно по пути заскочить на крокодиловую ферму или смотровую с обезьянами, но нам не захотелось.

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