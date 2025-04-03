Эта экскурсия для детей и родителей включает посещение культурных и исторических мест Пхукета, парка Тигров, слоновника, змеиной фермы, фабрики шоколада и кафе мороженого. Мы насладимся тайским шоколадом и мороженым среди ярких улочек Старого города, а также будем путешествовать между кокосовыми, масличными пальмами и каучуковыми деревьями по дороге к Биг Будде.

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Описание фото-прогулки

Увлекательная экскурсия по Пхукету

Приглашаем вас и ваших детей на незабываемую экскурсию по культурным и историческим местам Пхукета! Это отличная возможность провести время вместе, открывая для себя удивительные уголки этого прекрасного острова.

Что вас ждет?

Посещение парка Тигров, где вы сможете увидеть этих удивительных животных в их естественной среде обитания.

Экскурсия в слоновник, где вы узнаете о жизни слонов и сможете понаблюдать за их игривыми проделками.

Заглянем на змеиную ферму, где вас ждут интересные факты о рептилиях.

Посетите фабрику шоколада, где можно не только увидеть процесс его производства, но и попробовать вкуснейшие лакомства.

Насладитесь прохладным мороженым в уютном кафе, расположенном среди ярких улочек Старого города.

Яркие впечатления и комфорт

Во время экскурсии вы будете гулять среди кокосовых, масличных пальм и каучуковых деревьев, направляясь к знаменитому Биг Будде. Мы позаботимся о том, чтобы маршрут был интересным и не утомительным для детей.

Важная информация

Перед началом экскурсии мы согласуем с вами маршрут и порядок посещения всех локаций. У нас есть возможность изменить программу, добавив или исключив определенные места, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным и запоминающимся.

Приходите и откройте для себя Пхукет вместе с нами! Это будет не только познавательно, но и очень весело!