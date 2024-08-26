скидка
30%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Самуи
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
700$490 за всё до 6 чел.
скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Самуи: индивидуальная экскурсия
Райский остров Самуи стоит познавать без суеты. На дружеской волне отправимся в неторопливое путешествие: пляжи, джунгли, храмы и магический сад
Начало: От места проживания
300$240 за всё до 4 чел.
скидка
20%
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия на тропическом острове Самуи
Создать фотовоспоминания, которые останутся на всю жизнь
4 дек в 06:00
5 дек в 06:00
241$193 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр26 августа 2024Экскурсия подходит для тех, кому важна приватность и эксклюзив. Мы ездили там, где нет людей, или приезжали в туристические места в то время, когда там не было толп народа. Нашим гидом был Сергей - отличный водитель, хорошо знающий своё дело.
- ККонстантин18 июля 2024Очень понравилось.
- EEduard16 июля 2024Все отлично) Несмотря на не очень подходящий для водопадов сезон, нам удалось их посмотреть и искупаться. Для тех, кто купаться не
- ААнна22 мая 2024Юрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметно, окунаешься с головой в
- ООлег19 мая 2024Спасибо за содержательную и интересную экскурсию. Много интересных и самобытных мест посетили! За встречу с монахом с обрядом особая благодарность! Том Ям очень вкусный! Волшебный сад, храмы и смотровые места посетили в теплой дружеской обстановке! Спасибо,Юрий!
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Скидки»
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