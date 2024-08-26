Экскурсии со скидкой на Самуи до 30%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» на Самуи, цены от $193, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
На машине
Джиппинг
скидка
30%
23 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Самуи
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
700$490 за всё до 6 чел.
День на Самуи
На машине
скидка
20%
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Самуи: индивидуальная экскурсия
Райский остров Самуи стоит познавать без суеты. На дружеской волне отправимся в неторопливое путешествие: пляжи, джунгли, храмы и магический сад
Начало: От места проживания
300$240 за всё до 4 чел.
Фотосессия на тропическом острове Самуи
На машине
скидка
20%
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия на тропическом острове Самуи
Создать фотовоспоминания, которые останутся на всю жизнь
4 дек в 06:00
5 дек в 06:00
241$193 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    26 августа 2024
    Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
    Экскурсия подходит для тех, кому важна приватность и эксклюзив. Мы ездили там, где нет людей, или приезжали в туристические места в то время, когда там не было толп народа. Нашим гидом был Сергей - отличный водитель, хорошо знающий своё дело.
  • К
    Константин
    18 июля 2024
    Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
    Очень понравилось.
    Очень понравилосьОчень понравилосьОчень понравилось
  • E
    Eduard
    16 июля 2024
    Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
    Все отлично) Несмотря на не очень подходящий для водопадов сезон, нам удалось их посмотреть и искупаться. Для тех, кто купаться не
    читать дальше

    захотел, был пилинг рыбками). И в целом вся поездка по столь живописным местам оставила самые положительные впечатления. Отдельное спасибо Сергею за то, что помимо рассказа непосредственно по теме экскурсии отвечал на наши дополнительные вопросы.

    Все отлично)Все отлично)Все отлично)Все отлично)Все отлично)
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    День на Самуи
    Юрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметно, окунаешься с головой в
    читать дальше

    мир острова Самуи. Много локаций: храмы, видовые и смотровые площадки. Море эмоций и фотографий! Обряд с монахом - вишенка на торте). Сам монах - улыбчивый и располагающий к себе человек. Суп Том Ям, который кушали в обед, фантастически вкусный! В общем, экскурсия классная: с комфортом, а главное - с новыми знаниями!

    Юрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметно
  • О
    Олег
    19 мая 2024
    День на Самуи
    Спасибо за содержательную и интересную экскурсию. Много интересных и самобытных мест посетили! За встречу с монахом с обрядом особая благодарность! Том Ям очень вкусный! Волшебный сад, храмы и смотровые места посетили в теплой дружеской обстановке! Спасибо,Юрий!

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Самуи
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
  2. День на Самуи
  3. Фотосессия на тропическом острове Самуи
Какие места ещё посмотреть на Самуи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Большой Будда
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Самуи в ноябре 2024
Сейчас на Самуи в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 193 до 490 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
Скидки на Самуи на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 30%!. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024
ХорошоТам