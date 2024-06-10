Денис — ваша команда гидов на Самуи

Меня зовут Денис, я живу на Самуи более 2 лет. Открыл здесь официальную компанию. Безумно люблю Таиланд и не устаю его исследовать. Все мои квесты — авторские. В каждую программу я вложил душу и очень рад, что получаю на них исключительно положительные отзывы.