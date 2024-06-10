Квест на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)

Раскрыть остров по-новому в увлекательном интерактивном формате
Приглашаем в активное весёлое путешествие по Самуи! Вы посетите восемь локаций — среди них есть как туристические, так и секретные. Побываете в храмах, необычных отелях и заброшенных парках. Разгадаете загадки и головоломки, узнаете удивительные истории и факты. В финале найдёте сундук с сокровищами — его содержимое станет вашей наградой.
Квест на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
Квест на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
Квест на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание квеста

Что вас ожидает

За 6 часов вы:

  • Объедете остров по кругу, заглядывая по пути в неожиданные локации
  • Встретитесь с Большим Буддой — он раскроет секрет богатства Самуи
  • Найдёте в море бутылку с секретным посланием
  • Познакомитесь с необычной историей реального персонажа по имени Драгон Мэн
  • Заглянете в таинственные джунгли

В конце найдёте сундук с сокровищами!

Организационные детали

  • Для прохождения квеста вам понадобятся телефоны с мобильным интернетом и транспорт: автомобиль или скутер
  • Вас будет сопровождать куратор квеста — он даёт подсказки, когда они необходимы, помогает в решении возникающих вопросов, фотографирует и снимает видео (мы отправим вам их после экскурсии)
  • Дети до 3 лет участвуют бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Биг Будды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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