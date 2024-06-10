Приглашаем в активное весёлое путешествие по Самуи! Вы посетите восемь локаций — среди них есть как туристические, так и секретные. Побываете в храмах, необычных отелях и заброшенных парках. Разгадаете загадки и головоломки, узнаете удивительные истории и факты. В финале найдёте сундук с сокровищами — его содержимое станет вашей наградой.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание квеста
Что вас ожидает
За 6 часов вы:
- Объедете остров по кругу, заглядывая по пути в неожиданные локации
- Встретитесь с Большим Буддой — он раскроет секрет богатства Самуи
- Найдёте в море бутылку с секретным посланием
- Познакомитесь с необычной историей реального персонажа по имени Драгон Мэн
- Заглянете в таинственные джунгли
В конце найдёте сундук с сокровищами!
Организационные детали
- Для прохождения квеста вам понадобятся телефоны с мобильным интернетом и транспорт: автомобиль или скутер
- Вас будет сопровождать куратор квеста — он даёт подсказки, когда они необходимы, помогает в решении возникающих вопросов, фотографирует и снимает видео (мы отправим вам их после экскурсии)
- Дети до 3 лет участвуют бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Биг Будды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов на Самуи
Меня зовут Денис, я живу на Самуи более 2 лет. Открыл здесь официальную компанию. Безумно люблю Таиланд и не устаю его исследовать. Все мои квесты — авторские. В каждую программу я вложил душу и очень рад, что получаю на них исключительно положительные отзывы.Задать вопрос
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