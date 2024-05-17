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Мини-группа
8 часов
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Статуя Большого Будды, Волшебный сад, водопад и погружение в традиции острова
Начало: У рецепшена вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$55 за человека
Групповая
8 часов
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Изумрудное озеро, экзотические острова, снорклинг и белоснежные пляжи на морской прогулке
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$63 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Снорклинг среди кораллов и подводных обитателей, роскошные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$68 за человека
Групповая
8 часов
Райские острова Ко Тао и Нанг Юань
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англоговорящим гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 294.71฿ за человека
Групповая
8 часов
Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англогидом.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 294.71฿ за человека
Мини-группа
8 часов
Обзорный тур по Самуи на современных джипах
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Англогид.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 294.71฿ за человека
Групповая
8 часов
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англогидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 529.81฿ за человека
Билеты
5 часов
Парадайз парк на Самуи
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 529.81฿ за билет
Мини-группа
7 часов
Морская рыбалка на Самуи
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 112.59฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга17 мая 2024Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю на английском, но мне
- ТТатьяна6 февраля 2024Всё понравилось. Хорошая, не утомительная экскурсия.
- ЕЕлена24 июня 2023Очень понравилось!
- ТТатьяна24 июня 2023Хорошая организация
- ММихаил19 июня 2023Гид супер, весёлый и много шутил. Так же много рассказывал. Вот только всё на английском языке, а я его не понимаю.
- SSvetlana12 апреля 2023Сервис, наполнение экскурсии, питание. Очень понравилось
- ИИван14 марта 2023Ничего особенного, но и ничего плохого. Обычный тайский групповой тур. Организован неплохо и комфортно. Но никакого лакшери конечно же. Ребята по сути
- ААнастасия13 февраля 2023Всё очень понравилось, спасибо!
- EElena10 февраля 2023Офигительная экскурсия!!!! Невероятно прекрасная команда водителей и гида!!!! Смеялись, визжали, охрипли😁👍 Благодарю 🙏🏻
- ЕЕлена25 ноября 2022Больше всего мне понравились гиды👍 Роман и Антон выше всяких похвал👍 С такими гидами самая скучная экскурсия превратится в волшебное
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Самуи в июне 2024
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