Африканский закат, который окрашивает небо в золотые и розовые оттенки, — это особенное зрелище.
Мы отправимся навстречу этому ежедневному чуду на традиционной деревянной лодке дау, которая долгое время была главным транспортом местных жителей. Неспешное двинемся вдоль северного побережья острова и насладимся последними лучами дня.
Мы отправимся навстречу этому ежедневному чуду на традиционной деревянной лодке дау, которая долгое время была главным транспортом местных жителей. Неспешное двинемся вдоль северного побережья острова и насладимся последними лучами дня.
Описание экскурсии
Начало и конец прогулки — на пляже Нунгви
Мы встретимся на пляже и разместимся на борту традиционной лодки дау.
Во время прогулки
- Вы полюбуетесь бескрайними бирюзовыми водами и белоснежными пляжами
- Познакомитесь с традициями суахили и историей знаменитых лодок дау
- Отдохнёте под шум волн и насладитесь спокойной атмосферой океана
- Подкрепитесь лёгкими закусками на борту
- Сделаете фантастические фотографии на фоне океана и закатного неба
Лодка дау
- Плывём на традиционной деревянной лодке ручной работы в стиле суахили
- Вместимость — до 15 человек
- На борту есть мягкие сиденья с подушками, открытая палуба для обзора и теневой навес (на большинстве лодок)
- Возможна спокойная фоновая музыка во время круиза
Организационные детали
- Бутилированная вода, безалкогольные напитки и лёгкие закуски входят в стоимость
- Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности. Всем пассажирам предоставляются спасательные жилеты
- С вами будет капитан из нашей команды
Обратите внимание
- Круиз проходит в спокойных прибрежных водах, однако не рекомендуем этот маршрут путешественникам с сильной морской болезнью
- Дети участвуют только в сопровождении взрослых
- Людям с серьёзными ограничениями подвижности стоит учитывать, что посадка требует самостоятельного шага с берега в лодку
- Круиз может быть перенесён или отменён из-за неблагоприятных погодных условий, ограничений береговой охраны, технических причин или недостаточного количества участников. В этом случае мы предложим другую дату или полный возврат средств
- По запросу мы организуем романтическое или праздничное оформление
ежедневно в 16:30 и 19:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пряже Нунгви
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:30 и 19:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юссуф — ваша команда гидов на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 35 туристов
Я профессиональный гид и организатор туров на Занзибаре. Владею русским языком на среднем уровне и имею большой опыт в проведении экскурсий как по острову, так и по материковой части Танзании. Вместе
Входит в следующие категории Занзибара
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