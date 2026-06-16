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Круиз на закате на традиционной лодке дау

Проводить солнце в Индийский океан и полюбоваться побережьем Занзибара с воды
Африканский закат, который окрашивает небо в золотые и розовые оттенки, — это особенное зрелище.

Мы отправимся навстречу этому ежедневному чуду на традиционной деревянной лодке дау, которая долгое время была главным транспортом местных жителей. Неспешное двинемся вдоль северного побережья острова и насладимся последними лучами дня.
Круиз на закате на традиционной лодке дау
Круиз на закате на традиционной лодке дау
Круиз на закате на традиционной лодке дау

Описание экскурсии

Начало и конец прогулки — на пляже Нунгви

Мы встретимся на пляже и разместимся на борту традиционной лодки дау.

Во время прогулки

  • Вы полюбуетесь бескрайними бирюзовыми водами и белоснежными пляжами
  • Познакомитесь с традициями суахили и историей знаменитых лодок дау
  • Отдохнёте под шум волн и насладитесь спокойной атмосферой океана
  • Подкрепитесь лёгкими закусками на борту
  • Сделаете фантастические фотографии на фоне океана и закатного неба

Лодка дау

  • Плывём на традиционной деревянной лодке ручной работы в стиле суахили
  • Вместимость — до 15 человек
  • На борту есть мягкие сиденья с подушками, открытая палуба для обзора и теневой навес (на большинстве лодок)
  • Возможна спокойная фоновая музыка во время круиза

Организационные детали

  • Бутилированная вода, безалкогольные напитки и лёгкие закуски входят в стоимость
  • Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности. Всем пассажирам предоставляются спасательные жилеты
  • С вами будет капитан из нашей команды

Обратите внимание

  • Круиз проходит в спокойных прибрежных водах, однако не рекомендуем этот маршрут путешественникам с сильной морской болезнью
  • Дети участвуют только в сопровождении взрослых
  • Людям с серьёзными ограничениями подвижности стоит учитывать, что посадка требует самостоятельного шага с берега в лодку
  • Круиз может быть перенесён или отменён из-за неблагоприятных погодных условий, ограничений береговой охраны, технических причин или недостаточного количества участников. В этом случае мы предложим другую дату или полный возврат средств
  • По запросу мы организуем романтическое или праздничное оформление

ежедневно в 16:30 и 19:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пряже Нунгви
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:30 и 19:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юссуф
Юссуф — ваша команда гидов на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 35 туристов
Я профессиональный гид и организатор туров на Занзибаре. Владею русским языком на среднем уровне и имею большой опыт в проведении экскурсий как по острову, так и по материковой части Танзании. Вместе
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с моей командой мы с большим удовольствием знакомим гостей с лучшими местами Занзибара: от исторических улочек Каменного города и ферм специй до кристально чистых вод островов Мнемба и туров Safari Blue. Организуем незабываемые сафари по самым известным национальным паркам Танзании, включая Серенгети, Нгоронгоро, Тарангире и Микуми. Хорошо знаем местную культуру, историю и природу, свободно говорим на английском и суахили.

Входит в следующие категории Занзибара

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