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читать дальше уменьшить и о местах, которые любят местные жители, но о которых многие приезжие даже не подозревают. Мне искренне нравится общаться с людьми из разных культур и показывать им настоящую Танзанию. Моя цель — сделать так, чтобы каждый гость уехал из города с более глубоким пониманием его особенностей и воспоминаниями, которые останутся с ним надолго.

Я живу в Танзании уже несколько лет и за это время изучила её историю, культуру, районы, местную кухню, рынки, архитектуру и потаенные уголки. Мне нравится рассказывать как о знаменитых достопримечательностях, так