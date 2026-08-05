Всего за один день вы смените белоснежные пляжи Занзибара на просторы африканской саванны.
После короткого перелёта отправитесь на сафари по национальному парку «Микуми», понаблюдаете за животными в естественной среде, устроите пикник на природе и к вечеру вернётесь обратно на остров.
После короткого перелёта отправитесь на сафари по национальному парку «Микуми», понаблюдаете за животными в естественной среде, устроите пикник на природе и к вечеру вернётесь обратно на остров.
Описание экскурсии
5:00 — трансфер в аэропорт
7:00 — перелёт в Микуми. Из окна иллюминатора вы увидите побережье Индийского океана и материковую часть Танзании
7:45 — первое сафари. Пересядем на внедорожник 4×4 и отправимся исследовать парк. Постараемся увидеть слонов, львов, жирафов, буйволов, зебр, антилоп, бегемотов, крокодилов, бородавочников и многочисленных птиц
12:30 — обед-пикник. Сделаем остановку на специально оборудованной площадке посреди парка
13:15 — второе сафари. Исследуем другие районы Микуми и понаблюдаем за животными у водопоев и на открытых равнинах
15:00 — возвращение к аэродрому
15:45 — прилёт на Занзибар и трансфер в отель
Организационные детали
- Всё включено: перелёт, трансфер от/до отеля, входные билеты, обед, питьевая вода и безалкогольные напитки
- Если у вас есть особые требования к питанию, пожалуйста, сообщите об этом заранее
- Во время сафари запрещено кормить животных. Они живут в естественной среде, поэтому их появление невозможно гарантировать
- С вами будет англоговорящий гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$523
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жаклин — ваша команда гидов на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Танзании уже несколько лет и за это время изучила её историю, культуру, районы, местную кухню, рынки, архитектуру и потаенные уголки. Мне нравится рассказывать как о знаменитых достопримечательностях, так
Входит в следующие категории Занзибара
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