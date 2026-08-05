Короткий перелёт, и вы окажетесь в сердце африканской саванны. В этом путешествии вас ждёт сафари по национальному парку Ньерере — одному из крупнейших в Африке. На внедорожнике вы отправитесь искать слонов, львов, жирафов, бегемотов, крокодилов и других обитателей дикой природы, а опытный рейнджер поможет заметить животных и расскажет об их жизни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $561 за человека

Описание экскурсии

4:00 — трансфер из отеля в аэропорт

6:00 — перелёт в Ньерере. Примерно за полчаса вы окажетесь на материке, где начнётся ваше сафари

6:30 — инструктаж. Познакомитесь с гидом и узнаете о правилах поведения в национальном парке

6:40–9:30 — первое сафари. На открытом внедорожнике отправитесь по саванне, лесам акаций и берегам реки Руфиджи. Постараемся увидеть слонов, львов, жирафов, буйволов, зебр, антилоп, бегемотов, крокодилов и многочисленных птиц

9:30 — завтрак

9:50–13:00 — продолжение сафари. Исследуем другие районы парка и будем искать животных, которых не удалось встретить утром

13:00 — обед-пикник

14:00–16:30 — вечернее сафари. В это время животные вновь становятся активнее, поэтому у нас будет ещё один шанс увидеть обитателей саванны и сделать эффектные фотографии

16:30 — перелёт на Занзибар

17:00 — трансфер в отель

Организационные детали