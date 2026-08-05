Короткий перелёт, и вы окажетесь в сердце африканской саванны. В этом путешествии вас ждёт сафари по национальному парку Ньерере — одному из крупнейших в Африке.
На внедорожнике вы отправитесь искать слонов, львов, жирафов, бегемотов, крокодилов и других обитателей дикой природы, а опытный рейнджер поможет заметить животных и расскажет об их жизни.
На внедорожнике вы отправитесь искать слонов, львов, жирафов, бегемотов, крокодилов и других обитателей дикой природы, а опытный рейнджер поможет заметить животных и расскажет об их жизни.
Описание экскурсии
4:00 — трансфер из отеля в аэропорт
6:00 — перелёт в Ньерере. Примерно за полчаса вы окажетесь на материке, где начнётся ваше сафари
6:30 — инструктаж. Познакомитесь с гидом и узнаете о правилах поведения в национальном парке
6:40–9:30 — первое сафари. На открытом внедорожнике отправитесь по саванне, лесам акаций и берегам реки Руфиджи. Постараемся увидеть слонов, львов, жирафов, буйволов, зебр, антилоп, бегемотов, крокодилов и многочисленных птиц
9:30 — завтрак
9:50–13:00 — продолжение сафари. Исследуем другие районы парка и будем искать животных, которых не удалось встретить утром
13:00 — обед-пикник
14:00–16:30 — вечернее сафари. В это время животные вновь становятся активнее, поэтому у нас будет ещё один шанс увидеть обитателей саванны и сделать эффектные фотографии
16:30 — перелёт на Занзибар
17:00 — трансфер в отель
Организационные детали
- В стоимость включено:
— трансфер на автомобиле от/до отеля
— перелёт Занзибар — Ньерере — Занзибар
— сафари на общем внедорожнике 4×4
— входные билеты в национальный парк Ньерере
— завтрак (чай, кофе и лёгкие закуски), обед-пикник и питьевая вода
- Дополнительно оплачивается туристическая страховка
- Экскурсия не рекомендуется путешественникам с серьёзными заболеваниями опорно-двигательного аппарата
- Тайминг зависит от расписания рейсов и погоды
- Дикие животные обитают в естественной среде, поэтому их появление невозможно гарантировать
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жаклин — ваша команда гидов на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Танзании уже несколько лет и за это время изучила её историю, культуру, районы, местную кухню, рынки, архитектуру и потаенные уголки. Мне нравится рассказывать как о знаменитых достопримечательностях, так
Входит в следующие категории Занзибара
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