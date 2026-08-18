Сафари в нацпарке «Ньерере» - с Занзибара (всё включено)
Вблизи понаблюдать за дикими животными и устроить пикник посреди африканской саванны
Вы побываете в сердце Африки, где правила диктует дикая природа.
С близкого расстояния понаблюдаете, как слоны бредут на водопой, тянутся к верхним листьям жирафы, лениво нежатся в тени львы, в реке замерли бегемоты и крокодилы. А также пообедаете посреди саванны, вдыхая ароматы сухой травы и слушая далёкие крики птиц.
Описание экскурсии
4:00–5:00 — трансфер из отеля в аэропорт
6:00–8:15 — перелёт в нацпарк, встреча с гидом, инструктаж по безопасности
8:15–12:30 — утреннее сафари Африканская саванна — дом слонов, львов, жирафов, буйволов, зебр, бегемотов и других животных. Вы понаблюдаете за обитателями нацпарка в естественной среде обитания. Узнаете о поведении хищников и травоядных в дикой природе, сохранении редких и исчезающих видов.
12:30–13:30 — обед-пикник на природе в специально оборудованной зоне
13:30–15:30 — дневное сафари Продолжите исследовать нацпарк. Также услышите о местной флоре, ландшафтах, экосистемах. Узнаете о значении рек и водно-болотных угодий, программах по охране природы Танзании и сохранению Ньерере.
16:00–18:30 — обратный рейс на Занзибар, трансфер в отель
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер от/до отеля, 2 внутренних авиаперелёта, билеты в нацпарк, джип-сафари, обед, бутилированная вода
Экскурсия не рекомендуется беременным и людям с серьёзными заболеваниями спины или позвоночника, а также тем, кому противопоказаны поездки по пересечённой местности
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 05:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$530
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Perfector — Организатор на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 20 минут
Я живу на Занзибаре с 2020 года. За это время я по-настоящему полюбила этот прекрасный остров, его пляжи, культуру и доброжелательных людей. Работа в туризме дала мне возможность делиться красотой читать дальшеуменьшить
Занзибара и Танзании с путешественниками со всего мира.
Я решила встречать и сопровождать путешественников, потому что верю, что каждое путешествие должно быть личным — не просто экскурсией, а опытом, наполненным эмоциями, радостью и незабываемыми моментами. Будь то прогулка по историческому Стоун-Тауну, плавание с черепахами или закат у океана, я помогу вам увидеть всё самое лучшее, что может предложить наш остров.
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