Вы побываете в сердце Африки, где правила диктует дикая природа. С близкого расстояния понаблюдаете, как слоны бредут на водопой, тянутся к верхним листьям жирафы, лениво нежатся в тени львы, в реке замерли бегемоты и крокодилы. А также пообедаете посреди саванны, вдыхая ароматы сухой травы и слушая далёкие крики птиц.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

4:00–5:00 — трансфер из отеля в аэропорт

6:00–8:15 — перелёт в нацпарк, встреча с гидом, инструктаж по безопасности

8:15–12:30 — утреннее сафари

Африканская саванна — дом слонов, львов, жирафов, буйволов, зебр, бегемотов и других животных. Вы понаблюдаете за обитателями нацпарка в естественной среде обитания. Узнаете о поведении хищников и травоядных в дикой природе, сохранении редких и исчезающих видов.

12:30–13:30 — обед-пикник на природе в специально оборудованной зоне

13:30–15:30 — дневное сафари

Продолжите исследовать нацпарк. Также услышите о местной флоре, ландшафтах, экосистемах. Узнаете о значении рек и водно-болотных угодий, программах по охране природы Танзании и сохранению Ньерере.

16:00–18:30 — обратный рейс на Занзибар, трансфер в отель

Организационные детали