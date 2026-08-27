Такая активность стоит раннего подъёма: вы полетите в национальный парк «Микуми» навстречу дикой природе! Я помогу отыскать представителей «большой пятёрки» в африканской саванне и расскажу об экосистеме Танзании.
Вы исследуете просторы и увидите гепардов, львов, слонов, носорогов и других зверей — прекрасных в своей свободе. Передвигаемся на закрытых джипах.
Вы исследуете просторы и увидите гепардов, львов, слонов, носорогов и других зверей — прекрасных в своей свободе. Передвигаемся на закрытых джипах.
Описание трансфер
5:00 — ранний трансфер в аэропорт Занзибара
7:00 — утренний вылет в национальный парк «Микуми»
Сафари в долине парка продлится 4 часа. Вы увидите просторные саванны, где обитают антилопы-гну, бородавочники, импалы, зебры и жирафы.
Мы поищем величественных обитателей Африки и понаблюдаем за «большой пятёркой» в естественной среде. Если повезёт, познакомимся с гепардами, львами, слонами, буйволами, носорогами и редкими видами — на безопасном расстоянии. Между активностями остановимся на обед.
16:30 — вылет на Занзибар и трансфер в ваш отель
Вы узнаете:
- Как охраняют дикую природу парка «Микуми»
- В чём особенности экосистемы Танзании
- Как ведут себя обитатели саванны — от грациозных жирафов и антилоп до представителей «большой пятёрки»
Организационные детали
- В стоимость всё включено: перелёт, ланч-боксы и напитки, сафари на джипах, билеты в заповедник, трансфер из отеля в аэропорт
- Специальной подготовки не требуется
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$570
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля на Занзибаре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Акуна Матата! С 2022 года я живу на райском Занзибаре, который знаю и люблю. Прошла путь от очарованного туриста до местного жителя, готового показать вам Занзибар без штампов и банальных
Входит в следующие категории Занзибара
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