Такая активность стоит раннего подъёма: вы полетите в национальный парк «Микуми» навстречу дикой природе! Я помогу отыскать представителей «большой пятёрки» в африканской саванне и расскажу об экосистеме Танзании. Вы исследуете просторы и увидите гепардов, львов, слонов, носорогов и других зверей — прекрасных в своей свободе. Передвигаемся на закрытых джипах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $570 за человека

Ваш гид на Занзибаре

Описание трансфер

5:00 — ранний трансфер в аэропорт Занзибара

7:00 — утренний вылет в национальный парк «Микуми»

Сафари в долине парка продлится 4 часа. Вы увидите просторные саванны, где обитают антилопы-гну, бородавочники, импалы, зебры и жирафы.

Мы поищем величественных обитателей Африки и понаблюдаем за «большой пятёркой» в естественной среде. Если повезёт, познакомимся с гепардами, львами, слонами, буйволами, носорогами и редкими видами — на безопасном расстоянии. Между активностями остановимся на обед.

16:30 — вылет на Занзибар и трансфер в ваш отель

Вы узнаете:

Как охраняют дикую природу парка «Микуми»

В чём особенности экосистемы Танзании

Как ведут себя обитатели саванны — от грациозных жирафов и антилоп до представителей «большой пятёрки»

Организационные детали