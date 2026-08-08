Соберите коллекцию самых ярких впечатлений Занзибара! Сначала — ферма специй, где пряные ароматы наполняют воздух, а экзотические фрукты можно попробовать прямо с дерева. Затем — прогулка по древнему лесу Джозани и встреча с редкими красными колобусами. А в финале — купание в карстовой пещере с изумрудной водой, где живут гигантские морские черепахи.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

9:00–11:00 — ферма специй

Начнём с экскурсии по плантации и дегустации сезонных экзотических фруктов прямо с дерева. Вы увидите, как в природе растут гвоздика, мускатный орех, ваниль, корица, джекфрут и другие тропические растения.

12:00–13:30 — национальный парк «Джозани»

Отправимся на прогулку по единственному национальному парку Занзибара. Здесь обитают редкие красные колобусы — эндемики острова, которые совсем не боятся людей. Вы понаблюдаете за ними в естественной среде, а затем прогуляетесь по деревянным настилам через мангровый лес.

13:30–14:30 — обед

По желанию пообедаете в местном кафе или устроите пикник.

14:30–15:30 — дорога в деревню Кизимкази

15:30–17:00 — пещера Салаам

Вы спуститесь в карстовую пещеру с прозрачной водой изумрудного оттенка. Здесь живут морские черепахи, которых можно покормить водорослями. При желании вы зайдёте в воду и поплаваете рядом с ними.

17:00–18:00 — возвращение в отель

В путешествии я расскажу:

как Занзибар стал мировой столицей специй и какую роль в этом сыграла гвоздика

почему местная ваниль считается особенно ценной

как устроена экосистема мангровых лесов и почему красные колобусы живут только на Занзибаре

из-за чего появились карстовые пещеры Кизимкази и как здесь заботятся о черепахах

какие традиции и суеверия сохраняют современные занзибарцы и что означает Акуна Матата в повседневной жизни

Организационные детали