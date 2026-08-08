Соберите коллекцию самых ярких впечатлений Занзибара! Сначала — ферма специй, где пряные ароматы наполняют воздух, а экзотические фрукты можно попробовать прямо с дерева. Затем — прогулка по древнему лесу Джозани и встреча с редкими красными колобусами. А в финале — купание в карстовой пещере с изумрудной водой, где живут гигантские морские черепахи.
Описание экскурсии
9:00–11:00 — ферма специй
Начнём с экскурсии по плантации и дегустации сезонных экзотических фруктов прямо с дерева. Вы увидите, как в природе растут гвоздика, мускатный орех, ваниль, корица, джекфрут и другие тропические растения.
12:00–13:30 — национальный парк «Джозани»
Отправимся на прогулку по единственному национальному парку Занзибара. Здесь обитают редкие красные колобусы — эндемики острова, которые совсем не боятся людей. Вы понаблюдаете за ними в естественной среде, а затем прогуляетесь по деревянным настилам через мангровый лес.
13:30–14:30 — обед
По желанию пообедаете в местном кафе или устроите пикник.
14:30–15:30 — дорога в деревню Кизимкази
15:30–17:00 — пещера Салаам
Вы спуститесь в карстовую пещеру с прозрачной водой изумрудного оттенка. Здесь живут морские черепахи, которых можно покормить водорослями. При желании вы зайдёте в воду и поплаваете рядом с ними.
17:00–18:00 — возвращение в отель
В путешествии я расскажу:
- как Занзибар стал мировой столицей специй и какую роль в этом сыграла гвоздика
- почему местная ваниль считается особенно ценной
- как устроена экосистема мангровых лесов и почему красные колобусы живут только на Занзибаре
- из-за чего появились карстовые пещеры Кизимкази и как здесь заботятся о черепахах
- какие традиции и суеверия сохраняют современные занзибарцы и что означает Акуна Матата в повседневной жизни
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отелей в районах Падже и Джамбиани (если отель находится в другой части острова, возможна небольшая доплата), фрукты, вода
- Дополнительные расходы: обед — по желанию
- Возьмите с собой аквашузы и принадлежности для купания
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Акуна Матата! С 2022 года я живу на райском Занзибаре, который знаю и люблю. Прошла путь от очарованного туриста до местного жителя, готового показать вам Занзибар без штампов и банальных
Входит в следующие категории Занзибара
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