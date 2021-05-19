Полезная информация о Занзибаре
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Местное время в Занзибаре
00:5704
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇿 Танзания
|Название города
|Занзибар
|По-английски
|Zanzibar
|Столица региона
|Занзибар является столицей региона
|Население города
|403 658 чел.
|Аэропорт
|Кисони ZNZ
|Часовой пояс
|Africa/Dar_es_Salaam
|Средняя высота
|14 м. от уровня моря
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