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Полезная информация о Занзибаре

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Местное время в Занзибаре
00:5704
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇿 Танзания
Название городаЗанзибар
По-английскиZanzibar
Столица регионаЗанзибар является столицей региона
Население города403 658 чел.
АэропортКисони ZNZ
Часовой поясAfrica/Dar_es_Salaam
Средняя высота14 м. от уровня моря

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Популярные экскурсии в Занзибаре

Каменный город — сердце Занзибара
Каменный город — сердце Занзибара
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Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
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3 отзыва
$
175
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Сейшельские черепахи, пикник на Исчезающем острове и секреты Каменного города
Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро
Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро
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Открыть национальные парки Африки и понаблюдать за дикими животными в группе до 6 человек
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
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$
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за чел.
За 3 дня посетить национальные парки Африки и 1-ый уровень вулкана в группе до 6 человек
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Национальный парк Джозани: красные колобусы, мангровые заросли и обряды шаманов
$
120
за чел.
Познакомиться с богатой флорой, понаблюдать за редкими обезьянками и услышать о местных верованиях
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Национальный парк Серенгети
Часто в программу сафари включён обед или ужин
Антилопы
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