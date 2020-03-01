Выбирайте и другие экскурсии в Хаммамете

Что вас ожидает

Африканский Колизей: третий по величине в мире!

Утром вы отправитесь из Хаммамета в Эль Джем, а по пути поближе познакомитесь с обычаями и традициями страны, а также узнаете об исторических и современных событиях Туниса. Прибыв на место, вы отправитесь изучать древнее сооружение. Арена долгие годы была засыпана песком, поэтому очень хорошо сохранилась — вам будет, что рассмотреть! Поговорим об истории создания и упадка амфитеатра, технологии строительства, свидетельствующей о временах римских колоний. Спустившись на арену, вы услышите о жестоких сражениях и осмотрите клетки, где перед боем держали рабов и приговорённых. При желании пройдётесь по старинным трибунам. У вас также будет достаточно свободного времени, чтобы самостоятельно изведать следы Античности.

Самый роскошный дом в римской Африке

Следующий пункт программы — знаменитая Вилла Африка, единственная в мире отреставрированная и восстановленная с точностью 95% античная резиденция. Вы осмотрите реконструированное здание, получите представление об античной планировке зданий и системе подачи воды. На примере воссозданной древней мозаики «in situ» познакомитесь с особой техникой укладки и погрузитесь в атмосферу римской эпохи, где правили богатство и роскошь. Узнаете о найденном изображении богини плодородия Африки и ее культе в регионе. Прикоснётесь к археологическим древностям, найденным на территории Туниса. А также услышите занимательные истории, связанные с раскопками и контрабандистами.

Кроме того:

В течение дня вы посетите мастерскую, где познакомитесь с процессом изготовления мозаики из камней по картинкам Рубцова, и археологический музей. Заедете в Махдию, где сможете недорого и вкусно пообедать в местном ресторане. Также мы отвезем вас в магазин натуральной тунисской косметики и, по желанию, в сертифицированную школу конной езды, где можно покормить лошадок и даже взять уроки.