Выбирайте и другие экскурсии в Хаммамете

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Прикоснуться к наследию античности на экскурсии по достопримечательностям Эль Джема

Марина
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Марина – представитель гидов
Вы откроете самые яркие памятники Туниса, связанные с эпохой древнеримского правления.

Исследуете лучший по сохранности колизей мира и единственную античную резиденцию, восстановленную с точностью 95%! Услышите о контрабандистах, раскопках и артефактах.

А еще посетите мастерскую мозаики и покормите лошадок.
390 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в центре Хаммамета
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Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета
Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета

Что вас ожидает

Африканский Колизей: третий по величине в мире!
Утром вы отправитесь из Хаммамета в Эль Джем, а по пути поближе познакомитесь с обычаями и традициями страны, а также узнаете об исторических и современных событиях Туниса. Прибыв на место, вы отправитесь изучать древнее сооружение. Арена долгие годы была засыпана песком, поэтому очень хорошо сохранилась — вам будет, что рассмотреть! Поговорим об истории создания и упадка амфитеатра, технологии строительства, свидетельствующей о временах римских колоний. Спустившись на арену, вы услышите о жестоких сражениях и осмотрите клетки, где перед боем держали рабов и приговорённых. При желании пройдётесь по старинным трибунам. У вас также будет достаточно свободного времени, чтобы самостоятельно изведать следы Античности.

Самый роскошный дом в римской Африке
Следующий пункт программы — знаменитая Вилла Африка, единственная в мире отреставрированная и восстановленная с точностью 95% античная резиденция. Вы осмотрите реконструированное здание, получите представление об античной планировке зданий и системе подачи воды. На примере воссозданной древней мозаики «in situ» познакомитесь с особой техникой укладки и погрузитесь в атмосферу римской эпохи, где правили богатство и роскошь. Узнаете о найденном изображении богини плодородия Африки и ее культе в регионе. Прикоснётесь к археологическим древностям, найденным на территории Туниса. А также услышите занимательные истории, связанные с раскопками и контрабандистами.

Кроме того:
В течение дня вы посетите мастерскую, где познакомитесь с процессом изготовления мозаики из камней по картинкам Рубцова, и археологический музей. Заедете в Махдию, где сможете недорого и вкусно пообедать в местном ресторане. Также мы отвезем вас в магазин натуральной тунисской косметики и, по желанию, в сертифицированную школу конной езды, где можно покормить лошадок и даже взять уроки.

Организационные детали

  • Экскурсия стартует из курортного города Хаммамет. Время в пути (туда-обратно, с учетом заезда в город Махдии) составит 4 часа.
  • Трансфер осуществляется на комфортабельном минивэне.
  • Мы можем забрать вас прямо из отеля (за дополнительную плату, подробности уточняйте при бронировании).
  • Транспортные расходы и билеты в Амфитеатр включены в стоимость.
  • Обед (около 4$/человека) и уроки верховой езды оплачиваются отдельно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета
Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета
Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета
Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета
Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета
Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета
Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета
Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета
Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета
Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета
Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета
Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре Хаммамета.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Приветствую гостей Туниса! Меня зовут Марина, я живу в прекрасном Хаммамете и занимаюсь туристической деятельностью с 2014 года. Работаю с командой увлеченных гидов, которые живо и легко рассказывают о стране и ее культуре, значимых событиях прошлого и современных реалиях. В нашем арсенале — множество программ, каждая из которых по-своему раскрывает очарование Туниса. Приезжайте, мы будем рады вас влюбить в нашу страну!
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