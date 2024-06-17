1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Сиди-Бу-Саиду, Зигвану и Такруне
Погрузитесь в атмосферу Туниса, посетив Сиди-Бу-Саид, Зигван и Такруну. Узнайте о местных традициях, истории и насладитесь потрясающими видами
8 июля в 12:00
16 июля в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дугга: путешествие в Античность
Погрузитесь в античную историю Дугги. Узнайте о римских храмах, термах и древних артефактах. Включены транспорт и билеты
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер в Тунисе: комфорт и качество
После перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле. Организуем трансфер из аэропорта Картаж на курорты Туниса. Комфортные авто с кондиционером
Начало: В аэропорту
8 июля в 00:00
16 июля в 00:00
€110 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей17 июня 2024Юсеф, спасибо друг за приятное времяпрепровождение. Я очень благодарен тебе за твое маленькое 10- и часовое путешествие с нами. Ты помог погрузиться в местный колорит, местную кухню, увидеть Тунис с разных сторон.
- ЛЛана22 июня 2023Замечательная экскурсия, очень добрый, внимательный гид. Работает с душой, мы провели прекрасный день, в дружественной, приятной атмосфере. Рекомендую, вы замечательно проведете время
- ААлександр17 мая 2023Хочу поблагодарить Юсефа за интересную и качественную экскурсию. Для нас в первую очередь была важна безопасность и легкость в общении
Ответы на вопросы от путешественников по Тунису в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Тунису в июле 2024
Сейчас в Тунисе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 280. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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