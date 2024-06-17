Экскурсии выходного дня в Тунисе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Тунисе на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Сиди-Бу-Саиду, Зигвану и Такруне
Погрузитесь в атмосферу Туниса, посетив Сиди-Бу-Саид, Зигван и Такруну. Узнайте о местных традициях, истории и насладитесь потрясающими видами
8 июля в 12:00
16 июля в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Дугга: путешествие в Античность
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Дугга: путешествие в Античность
Погрузитесь в античную историю Дугги. Узнайте о римских храмах, термах и древних артефактах. Включены транспорт и билеты
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
280 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Туниса
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер в Тунисе: комфорт и качество
После перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле. Организуем трансфер из аэропорта Картаж на курорты Туниса. Комфортные авто с кондиционером
Начало: В аэропорту
8 июля в 00:00
16 июля в 00:00
110 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    17 июня 2024
    Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
    Юсеф, спасибо друг за приятное времяпрепровождение. Я очень благодарен тебе за твое маленькое 10- и часовое путешествие с нами. Ты помог погрузиться в местный колорит, местную кухню, увидеть Тунис с разных сторон.
  • Л
    Лана
    22 июня 2023
    Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
    Замечательная экскурсия, очень добрый, внимательный гид. Работает с душой, мы провели прекрасный день, в дружественной, приятной атмосфере. Рекомендую, вы замечательно проведете время
    Замечательная экскурсия, очень добрый, внимательный гид. Работает с душой, мы провели прекрасный день, в дружественной, приятной
  • А
    Александр
    17 мая 2023
    Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
    Хочу поблагодарить Юсефа за интересную и качественную экскурсию. Для нас в первую очередь была важна безопасность и легкость в общении
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    с гидом, так как мы были с маленьким ребенком, а потом уже содержание самой экскурсии. В итоге получили все: общее представление об истории и красоты страны, гид был вежлив и приятен в общении, всегда внимателен к нашим просьбам и пожеланиям!

    Хочу поблагодарить Юсефа за интересную и качественную экскурсию. Для нас в первую очередь была важна безопасностьХочу поблагодарить Юсефа за интересную и качественную экскурсию. Для нас в первую очередь была важна безопасностьХочу поблагодарить Юсефа за интересную и качественную экскурсию. Для нас в первую очередь была важна безопасность

Ответы на вопросы от путешественников по Тунису в категории «На выходные»

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  1. Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
  2. Дугга: путешествие в Античность
  3. Трансфер из аэропорта Туниса
Сколько стоит экскурсия по Тунису в июле 2024
Сейчас в Тунисе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 280. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Тунисе (Тунис 🇹🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 5 ⭐ отзывов, цены от €110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Туниса. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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