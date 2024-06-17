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с гидом, так как мы были с маленьким ребенком, а потом уже содержание самой экскурсии. В итоге получили все: общее представление об истории и красоты страны, гид был вежлив и приятен в общении, всегда внимателен к нашим просьбам и пожеланиям!